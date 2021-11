Von Volker Endres

Mannheim. Leicht ist die Aufgabe eines Krankenhausseelsorgers nicht: Sterbende Menschen werden getröstet, hinterbliebene Familienmitglieder erhalten Beistand. Trotzdem hätte sich der evangelische Diakon Thomas Schäfer ein leichteres Einstandsjahr in der Universitätsklinik vorstellen können. Seit Sommer belegt er eine Vollzeitstelle im Seelsorgeteam, war aber schon seit Februar stundenweise tätig. "In einer Zeit, als teilweise noch nicht einmal die Angehörigen zu den Patienten durften", erinnert er sich. Das war schwer für Klinikpersonal, Patienten und Angehörige – und natürlich auch für die Seelsorger.

Nach rund 28 Jahren im Gemeindedienst, davon die vergangenen acht Jahre in Hockenheim, wollte sich Peter Schäfer noch einmal umorientieren, jetzt geht er in seiner neuen Aufgabe auf: "Seelsorge war immer mein Thema", bekräftigt er. Darauf hat sich der 55-jährige Familienvater vorbereitet. Nicht allein vor zehn Jahren mit einer Weiterbildung in der pastoralen Klinikseelsorge, sondern auch ganz unmittelbar als Vater eines schwerkranken Kinds. "Wir haben als Eltern schon früh die andere Seite erlebt." Eine Erfahrung, die ihm heute beim Einfühlen in Patienten und Angehörige hilft. "Ich muss mich nicht groß erklären. Das spüren die Leute."

Auch seine Lebenserfahrung hilft ihm durch schwierige Situationen. "Eine gewisse Standfestigkeit gehört dazu", ist er sicher. Immerhin betreut er die wirklich schweren Fälle, muss auf die Kinderkrebsaktion. Die Spielzimmer sind dabei oft die erste Anlaufstelle. "Gerufen wird man wirklich selten. Es ist eher eine aufsuchende Pflege", so seine Bilanz. Und im Spielzimmer für die Kinder und auch Jugendlichen sei es leichter, ins Gespräch zu kommen. "Aber auch die Schwestern und das Pflegepersonal haben ein Gespür dafür, wo Hilfe nötig ist", so seine Erfahrung.

Auch Schäfer hat mittlerweile gelernt: "Ich war zum Beispiel überrascht, dass es in der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung so viele Fälle von Krebs gibt." Und natürlich ist er auch gefordert, wenn es bei Frühgeburten darum geht, den Eltern beizustehen. Auch Nottaufen hat er dabei schon geleistet. Eine schwere, aber zugleich auch sehr erfüllende Aufgabe: "Familien tragen die Situation anders, wenn die Kraft des Glaubens mit dabei ist." Die Glaubensrichtung spiele dabei fast keine Rolle. Immerhin handelt es sich größtenteils um die abrahamitischen Glaubensrichtungen, zu denen auch der Islam zählt. Einen festangestellten muslimischen Seelsorger gibt es am Klinikum nicht. Schäfer und seine Kollegen sind oft auch in solchen Fällen gefragt. "Da zählt nur der Mensch. Man hält Situationen gemeinsam aus."

Mit Corona hatte er in seinem ersten Jahr nur als Begleiterscheinung zu tun. Als "Begleiterscheinung" in Form von Besucherbeschränkungen. Die dafür zuständigen Stationen besuchte er in seinem ersten Jahr nicht, was nicht an Schäfer lag. "Dafür hatten wir fest eingeteilte Kollegen." Vermischungen waren auch auf Grund der daraus folgenden Quarantänebestimmungen nicht erwünscht. Umso mehr war er in der Onkologie, also auf den Krebsstationen gefordert. "Mein Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendmedizin." Und er freut sich daran, dass es auch bei seiner schweren Aufgabe der Begleitung die guten Momente gibt. Gute Momente, in denen Peter Schäfer gemeinsam mit Patienten und Angehörigen Lachen kann. "Die schönsten Erlebnisse überhaupt sind es, wenn Kinder aus der Onkologie entlassen werden", sagt der 55-Jährige. Deshalb ist sein Fazit nach den ersten Monaten in einem schweren Jahr unter erschwerten Bedingungen vielleicht ein wenig überraschend: "Ich habe enorm viele gute Erfahrungen gemacht."