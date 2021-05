Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es mag "nur" zersplittertes Glas sein, doch die Symbolik des beschädigten Fensters der Mannheimer Synagoge in F3 ist weitaus bedrohlicher. Es handelt sich nicht nur um eine Sachbeschädigung an einem Gotteshaus, sondern um einen Angriff auf das jüdische Leben in Mannheim. So sehen es die Stadtspitze und die Vertreter vieler Parteien, die sich nach der Tat bestürzt zeigten und ihre Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde bekräftigten. Einen Tag nachdem ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen ein Fenster der Synagoge beschädigt hat, erklärt Rita Althausen: "Wir sind erschüttert, aber leider war es nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert."

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde hat die Bilder aus Gelsenkirchen gesehen, hat gesehen, wie Menschen stundenlang antisemitische Parolen skandierten, bis die Staatsmacht endlich eingriff. Sie weiß von den Schmähplakaten, die in der Mannheimer Innenstadt aufgehängt wurden. Sie weiß um die aufgeheizte Stimmung, seitdem die Gewalt in Nahen Osten wieder aufgeflammt ist. Und sie weiß, dass es dann oft zu Attacken auf jüdische Einrichtungen außerhalb Israels kommt. Jetzt ist das in Mannheim passiert.

"Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind hier, mitten in der Stadt, wir gehören dazu, wir bringen uns ein", betont sie. Kraft schöpfen die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde aus dem Rückhalt der Stadtgesellschaft. Man sei dankbar für den Polizeischutz, der nach der Attacke noch einmal erhöht wurde, so Althausen. Ein Polizeisprecher erklärte auf RNZ-Nachfrage am Freitag, dass es bislang jedoch keine neuen Erkenntnisse zur Tat gibt.

Die Situation in Israel betrachtet Rita Althausen mit Sorge. In Mannheims Partnerstadt Haifa wurden jüdische Einwohner auf der Straße attackiert. "Dabei ist Haifa eine Stadt, in der Juden und Muslime normalerweise friedlich zusammenleben", weiß sie. Das funktioniere auch, weil es in der Stadt am Mittelmeer nördlich von Tel Aviv keine religiösen Heiligtümer gibt, um die ein Streit entbrennen könne.

Im Rathaus blickt man ebenfalls besorgt nach Haifa: In Vertretung für Oberbürgermeister Peter Kurz hat der Erste Bürgermeister Christian Specht einen offenen Brief an Oberbürgermeisterin Einat Kalisch-Rotem geschrieben, in dem er den Bürgerinnen und Bürgern der Partnerstadt seine Solidarität ausspricht und das Recht des israelischen Staates anerkennt, sich gegen "Raketenbeschuss und andere Formen von Gewalt gegen seine Zivilbevölkerung und sein Militär zur Wehr zu setzen". Specht geht auch auf die Situation in Deutschland ein: "Angriffe gegen jüdische Einrichtungen oder antisemitische Äußerungen werden durch uns entschieden verurteilt." Der Schutz jüdischer Einrichtungen genieße in diesen Tagen "höchste Priorität."

Sorge macht Rita Althausen allerdings auch die für Samstag, 15. Mai, angekündigte Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Palästina". Eine Stadtsprecherin bestätigte, dass diese zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Friedensplatz nahe Planetarium und Luisenpark stattfindet. Man erwarte etwa 150 Teilnehmer. Die Stadtverwaltung hat die Veranstaltung genehmigt – selbstredend müssen die Corona-Regeln eingehalten werden. Althausen betont, dass ihr natürlich bewusst sei, dass das Demonstrationsrecht ein hohes Gut ist, allerdings habe man in der Vergangenheit gesehen, dass solche Veranstaltungen immer wieder entgleisen. Es würden antisemitische Hassparolen gebrüllt, Fahnen von Terrororganisationen wie der Hamas geschwenkt oder Israel-Flaggen verbrannt. "Ich appelliere an die staatlichen Organe, die Genehmigung für solche Veranstaltungen zu überdenken."

Das Datum ist symbolisch aufgeladen: Am 15. Mai ist Nakba-Tag. Nakba bedeutet Katastrophe und bezieht sich auf die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 und der daraus resultierenden Vertreibung Tausender Palästinenserinnen und Palästinenser. Der Nakba-Tag wird von Muslimen in vielen Ländern begangen – oft mit Demonstrationszügen.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft lädt am Sonntag, 16. Mai, um 16 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung ein. Sie sollte zunächst auf dem Vorplatz der Synagoge stattfinden, mittlerweile haben die Organisatoren die Veranstaltung in den Ehrenhof des Barockschlosses verlegt, weil dort eine bessere Möglichkeit herrscht, die Corona-Regeln einzuhalten, wie Rita Althausen mitteilt.