Leben an Rhein und Neckar: Knapp 310 000 Menschen wohnen in Mannheim – eine Großstadt, die bekannt ist für Industrie, den Hafen und eine Innenstadt, die in Quadrate aufgeteilt ist. Mannheim ist auch die Summe seiner Stadtteile. Die RNZ hat sie ein Jahr lang unter die Lupe genommen. Foto: Kay Sommer

Von Marco Partner

Mannheim ist vielfältig: Mal laute Großstadt, rau, industriell und hektisch – oft aber auch sehr ländlich, ruhig und überraschend idyllisch. 32 besuchte Stadtteile, 32 unterschiedliche Eindrücke. Im Resümee nimmt die RNZ die Quartiere der Quadratestadt noch einmal unter die Lupe. In sechs unterschiedlichen Kategorien wurden die Wohnreviere der Gesprächspartner durchleuchtet. Welche Stadtteile haben besonders gut abgeschnitten? Und wo spiegeln sich Probleme wider?

Die Altbauwohnungen in der Neckarstadt-Ost sind heiß begehrt. Foto: Alfred Gerold

> Wohnen: "Wie soll man Wohnqualität bewerten, nach Bezahlbarkeit oder Wohnqualität?", kam oft als Gegenfrage. Antwort: Ein Mix aus beidem, plus die Einschätzung der Gesprächspartner. Als Topadresse erwies sich Feudenheim. Der knapp 15.000 Einwohner zählende Stadtteil wird bei jungen Familien immer beliebter. Die Wohnpalette reicht von einfachen Sozialbauten bis zu schicken Einfamilienhäusern. Mit der Bundesgartenschau 2023 direkt vor der Haustür, rückt der Vorort nochmals in den Fokus. Dementsprechend treibt es auch die Preise nach oben. Die Mieten sind im Lindenhof schon lange im oberen Segment angesiedelt. Mit dem modernen Glücksteinquartier wird es nicht gerade günstiger, aber noch facettenreicher. Der Stadtteil am Rheinufer ist bekannt für seine prachtvollen Jugendstilbauten oder den Villen im Schwarzwaldviertel, hat aber auch einfache Drei-Zimmer-Wohnungen in einem lebendigen Wohnumfeld zu bieten. Das Pendant zum citynahen Stadtteil bildet die Neckarstadt-Ost. Das einstige Arbeiterviertel hat sich zu einem hippen Wohnort gemausert. Doch für das urbane Lebensgefühl müssen auch dort viele Bewohner inzwischen tiefer in die Tasche greifen.

Etwas abgehängt wirkt hingegen die Hochstätt am Rangierbahnhof. Am Konzept der 1960 gestarteten Miethausbebauung hat sich auch nach 60 Jahren optisch kaum etwas verändert, die Arbeitersiedlung Schönau befindet sich trotz vieler Projekte und Förderungen immer noch "auf dem Weg". Potenzial scheint im Luzenberg zu schlummern. Versteckt und vergessen wirken der Waldhöfer Stadtteil und seine Bewohner ganz von der Spiegelfabrik abhängig. Gerade die Schließung von Saint Gobain könnte nun aber Raum für neue Wohnprojekte und ein neues Image schaffen.

> Verkehr ist ein ewiges Reizthema. Kaum ein Stadtteil, der nicht über die Parkplatzsituation klagt. Im Dreiergespann zwischen Auto, Rad und öffentlichem Nahverkehr erweist sich Neuostheim als Paradebeispiel. Rasch geht es per Drahtesel den Neckar entlang zur Stadt. Auch die OEG und die Straßenbahn bieten eine Alternative zum Auto. Warum Logistikunternehmen Friedrichsfeld für sich entdeckt haben, ist klar: Gleich drei Autobahnen sind von Mannheims Südostzipfel schnell erreicht, auch bei der Bahnfahrt gabeln sich dort die Wege nach Ladenburg und Heidelberg. Als Pendler-Meile für Pedalritter hat sich Neckarau etabliert. Viele (Rad-)Wege führen in die Stadt oder zur Arbeitsstätte ins Rheinauer Industriegebiet. In Wohlgelegen dagegen dauert es manchmal eine ganze Weile, bis man als Fußgänger überhaupt die Straße überqueren kann. OEG-Linie, B 38 und nur wenige Übergänge für Passanten lassen den Stadtteil aus Sicht der Bewohner wie eine Insel im Verkehrsfluss erscheinen. In Wallstadt wird hingegen mit 1100 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner Mannheims höchste Kfz-Dichte beklagt und eine bessere Bahn-Taktung gefordert. Auch der neue Stadtteil Franklin wartet noch auf seinen Tram-Anschluss. Dafür sorgen eine fehlende Beschilderung und alte Ami-Posten noch für Verwirrung bei der (Wieder-)Entdeckung des einstigen US-Areals.

Ein Spaziergang mitten im Grünen: Es gibt im Stadtgebiet zahlreiche Erholungsgebiete, in denen die Bürger die Natur genießen können. Alle Foto: Alfred Gerold

> Natur: Felder, Wald, Wiesen und Auenlandschaften: Die Kategorie Natur blickt auf die erholsamen Gebiete in der Industriestadt, aber auch auf die Flora- und Fauna-Qualitäten abseits der grünen Lungen Stadtwald und Käfertaler Wald sowie Luisen- und Herzogenriedpark. Was da noch bleibt? Die erholsame Rheinwiese samt Schlosspark im Lindenhof, das badetaugliche Neckarufer in Seckenheim oder die Bullerbü-Idylle in Sandhofen-Nord zum Beispiel. Im beliebten Ausgehviertel Jungbusch ist das künstlich angelegte Verbindungsufer zwischen Rhein und Neckar noch das größte "Naturschauspiel". Die Schwetzingerstadt nutzt ihre durchaus vorhandenen Grünstreifen wenig, und auch in den Quadraten fehlt noch so manches grüne Fleckchen, insbesondere in der Unterstadt.

> Freizeit: Neckarau ist Spitzenreiter. Mit Sportvereinen, Hallenbad, Stollenwörthweiher, Stadtwald, kleiner Stadtbibliothek oder dem Jugendtreff im August-Bebel-Park liegen viele Optionen vor der Haustür. Hinzu kommt der 48er-Platz als Herzstück des Almenhofs: Eine Sportanlage, die nicht nur zur Fitness, sondern dem sozialen Miteinander dient. Ein neues Kulturhaus, das Wildgehege am Karlstern und eine rege Vereinsvielfalt sorgen in Käfertal für Muße und Unterhaltung in unmittelbarer Nachbarschaft. Vereinsspitzenreiter ist jedoch die Rheinau: Über 60 Vereine – von Angeln bis Zumba – zählt der Stadtteil. Hinzu kommen die erholsamen Backofen-Riedweisen, BMX-Parcours, Parkschwimmbad und der Rheinauer See mit Wasserskianlage. In Wohlgelegen sind die unmittelbaren Freizeitmöglichkeiten hingegen rar gesät. Auch die Schwetzingerstadt vermisst ein Vereinsleben, Jugendtreffs oder Sportanlagen. Dafür sind der Luisenpark sowie Ballett- und Musikschulen oder die Kultureinrichtungen in der Oststadt fußläufig erreichbar. Alles ganz weit weg scheint hingegen auf dem Scharhof zu sein. Ausgedehnte Hundespaziergänge oder Ikea-Besuche sind kein Problem, mit dem Wegfall des Zimmertheaters mangelt es aber aktuell an gemeinstiftenden Einrichtungen.

Die Planken sind Mannheims bekannteste Einkaufsstraße, die auch viele Menschen aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar anzieht. Foto: Alfred Gerold

> Einkaufen: Da spielen die Quadrate natürlich in einer eigenen Liga. Schließlich schlägt dort das Shopping-Herz der ganzen Region. Aber auch abseits der Planken finden sich Bummeltipps. Die Seckenheimer Straße in der Schwetzingerstadt hat zu ihrem Flair als charmante Flaniermeile zurückgefunden, auch die Hauptstraße Feudenheims überrascht mit individuellen Läden, mit Cafés, Kleiderboutiquen, Spielzeugwarenladen, Buchhandlung oder heimischer Metzgerei, die sonst in vielen Vierteln verschwunden ist. So zum Beispiel auf der Schönau, wo sich außer Supermarkt und Discounter kaum eine Geschäftsidee bewährt. Auch Friedrichsfeld hat mit dem Leerstand-Domino-Effekt zu kämpfen, während am vorzeigbaren Rathausplatz der Gartenstadt bis auf Apotheke und Bäckerei kaum etwas geblieben ist. Außer viel Potenzial.

> Sicherheit: Dieses Empfinden ist stets subjektiv geprägt. Keiner der Gesprächspartner gab seinem Stadtteil weniger als drei Sterne. Insbesondere die villengeprägte Oststadt, Neuostheim oder Wallstadt gelten als sicher. Als "heißes Pflaster" werden hingegen beispielsweise die Rheinau, der Waldhof und die Neckarstadt-West gesehen, die immer wieder Schauplatz von Kriminalität sind.

> Überraschungen: Die Gartenstadt mit ihren Schrebergärten ist so eine. Urban Gardening würde man heute sagen. Und tatsächlich versinnbildlicht die aus der Industrialisierung stammende Idee, wie sich Städte in Zeiten des Klimawandels nicht unbedingt neu erfinden müssen, sondern auch auf Bewährtes zurückgreifen können. Vor 414 Jahren wandelte sich Mannheim vom Dorf zur Stadt. Aber in vielen Bezirken ist es immer noch sehr ländlich. Das Image der Arbeiterstadt stimmt nur bedingt. Mannheim hat viele Gesichter, gerade diese Vielfalt macht vielleicht erst den Charakter aus.

> Fazit: Es lohnt sich, beim gewohnten Weg durch Mannheim einmal vom vertrauten Pfad abzubiegen, um das eingebrannte Bild von der Quadratestadt zu erweitern. Um dem Charme der am Neckar gelegen Örtchen wie Seckenheim zu genießen, alte Industriegeschichte im Luzenberg zu atmen oder die Zukunft auf dem Franklin-Areal wie auch im Glücksteinquartier zu erahnen. Denn vor allem ist Mannheim eins: im stetigen Wandel.