Von Marco Partner

Mannheim. Sie liegt in einem im toten Winkel. Versteckt zwischen dem Autobahnkreuz Autobahn A6/A656, Feldern und dem Rangierbahnhof wirkt die Hochstätt ein wenig isoliert und auf sich allein gestellt. Selbst vielen Mannheimer Bewohnern ist der zu Seckenheim zählende Stadtteil südlich der SAP Arena kein wirklicher Begriff. Dabei ist das Quartier mit einem Altersdurchschnitt von 35,6 Jahren Mannheims jüngster und kinderreichster Stadtteil. Und weist mit 72,8 Prozent zugleich die höchste Migrationsrate auf. Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder der Hochstätt haben die höchste Priorität bei der Arbeit des Quartiersmanagements.

"Willkommen in unserem Stadtteil": Schon am einzigen Ortseingang an der L452 zwischen Neckarau und Seckenheim wird man von freundlich Kindergemälden begrüßt. In der Rohrlachstraße ziehen sich die farbenfrohen Graffiti fort: Wenn nicht gerade Lockdown ist, treten von der Bushaltestelle aus tatsächlich sehr viele Kinder und Jugendliche nach Schulschluss den Heimweg an.

Knapp 3200 Einwohner aus über 60 Nationen leben hier auf eine Handvoll Straßen verteilt. "Und über 50 Prozent sind unter 30 Jahre alt", sagt Yvonne Baumgarten.

Quartiersmanagerin Yvonne Baumgarten möchte vor allem Chancengleichheit für die Kinder erreichen. Foto: vaf

Seit 2014 arbeitet sie als Quartiersmanagerin im Stadtteil. "Eine der ersten Aufgaben war, eine Identität zu schaffen, die Anwohner davon zu überzeugen, dass sie sich im Stadtteilleben einbringen müssen", erklärt sie. Seitdem setzt sie auf "Netzwerk-Arbeit" mit sozialen Trägern, und es wurde schon viel bewirkt: ein zur Tradition gewordenes Familienfest, regelmäßiges Bewohnertreffen, gemeinsame Koch- und Kunst-Projekte, Lese-Club oder Bürgerfrühstück wurden ins Leben gerufen. Zu einem sozialen Treffpunkt hat sich der Mehrgenerationenpark entwickelt: "Hier können sich Mütter mit Kinderwagen wie die Oma mit dem Rollator kennenlernen – und bewegen", so die Quartiersmanagerin.

Eine wichtige soziale Säule bildet das Jugendhaus, das immer wieder kulturelle Kooperationen eingeht. Mit Unterstützung der Popakademie konnten zuletzt Heranwachsende ihren eigenen Hip-Hop-Song produzieren. Mit Streetart-Künstlerin Steffi Peichal vom Studio 68 wird in den Schulferien kreative Abwechslung angeboten. Als Fußballverein hält der 1993 von türkischen Migranten gegründete FC Hochstätt Türkspor die Fahne hoch.

Die Hochstätt ist geprägt von mehrstöckiger Mietshausbebauung, Foto: vaf

Hochstätt: Der Name geht auf "hohe Stätte" oder "hohes Ufer" zurück. Denn einst floss hier der Neckar vorbei. Schon in der Steinzeit sollen in diesem Gebiet die ersten Menschen gewohnt und sich später auch die Römer angesiedelt haben. Die neuere Besiedlungsgeschichte beginnt 1876 mit der Eisenbahnstrecke. Ein paar Bahnangestellte ließen sich an der "Station" nieder, in den 1960er- und 1970er-Jahren wuchs der Stadtteil im Zuge der "Gastarbeiter-Bewegung" durch eine intensive drei- bis viergeschossige Miethausbebauungen rasant. Als Arbeiterviertel geplant, lag die Erwerbslosenquote im Jahr 2007 jedoch bei über 20 Prozent, mittlerweile ist sie auf 8,9 Prozent gesunken, stellt aber neben Vierteln in der Schönau und dem Waldhof immer noch die höchste Quote Mannheims dar. Die meist kasernenartigen Gebäude wurden mittlerweile saniert, seit 2012 hat sich an der Landstraße ein Discounter etabliert. Zuvor sah es mit der täglichen Versorgung mau aus.

"Es ist ein bisschen wie ein gallisches Dorf, wir gegen den Rest der Welt", verweist Baumgarten auf das besondere Wir-Gefühl im Viertel, das aber auch mit einer Abgrenzung nach außen einhergeht. Denn die Verbindungen zu den benachbarten Stadtteilen sind gering. Die Sicht auf die Hochstätt ist eins der Probleme, die nicht nur von innen heraus gelöst werden können. Alleinerziehende Mütter, Leistungsbezug, Wohngeldbeantragungen: Die sich stetig bewahrheitenden Vorurteile stünden einer Veränderung im Wege. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz würden schon mit Blick auf die Wohnadresse oftmals zunichte gemacht.

Hintergrund > Fläche: 2,3 km2 > Einwohner: 3169 > Einwohner pro km2: 1378 > Altersschnitt: 35,6 > Migration: 72,8 Prozent

"Aber es darf keine Limitierung durch die Herkunft geben", sagt Tobias Vahlpahl. Dem koordinatorischen Leiter des Quartiersmanagements und gebürtigem Mannheimer war die Hochstätt selbst lange unbekannt. "Inzwischen habe ich die charmante Mikro-Identität des Stadtteils schätzen gelernt. Aber das darf nicht über die Probleme hinwegtäuschen. Es gibt eine hohe Verweildauer, verfestigte Strukturen und ein Prekariat." Also einen Bevölkerungsteil, der aufgrund anhaltender Arbeitslosigkeit in stetiger Armut lebt, nur geringe Aufstiegschancen besitzt und diesen Teufelskreis von Generation zu Generation weitergibt. "Wir müssen Entwicklungsperspektiven bieten, die weit über einen Malkurs hinausgehen. Es müssen Strukturen in den kleinen Köpfen geschaffen werden, die Realität werden können", betont Vahlpahl.

Ein erster Lichtblick ist ein neues städtisches Kinderhaus mit insgesamt 120 Plätzen, das bis 2024 verwirklicht werden soll. Aktuell behilft man sich auf der Hochstätt mit einer Container-Lösung. Mithilfe der Wirtschaftsjunioren sollen zudem Laptops und Tablets an Schüler ausgegeben, und somit die sich gerade im Lockdown verstärkende Chancenungleichheit beim digitalen Lernen etwas gemindert werden.