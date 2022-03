Von Marco Partner

Mannheim. Noch fahren deutlich mehr Baulaster ein und aus als Familienkutschen. Noch ist es ein Gewusel und Getöse. Mit Baggern und Kränen, lautem Sägen, Bohren und Hämmern. Aus dem einstigen US-Militärgelände Benjamin-Franklin-Village wird Franklin, ein neuer Stadtteil im Bezirk Käfertal. Etwa 10.000 Menschen sollen hier einmal wohnen. Und obschon der alte Kasernencharme teilweise erhalten, die Geschichte des Ortes weiterhin sichtbar bleiben soll, wird das 300 Hektar große Areal im Grunde einmal komplett auf links gedreht.

Hintergrund Fläche: 5,48 km2 Einwohner: 3000 Einwohner pro km2: [+] Lesen Sie mehr Fläche: 5,48 km2 Einwohner: 3000 Einwohner pro km2: 547 Altersschnitt: 30,9 Migration: 50,2 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Die einstige US-Wohnsiedlung Benjamin-Franklin-Village wurde in den 1950er-Jahren während des Korea-Kriegs für stationierte US-Soldaten und ihre Familien errichtet. Das Areal wird in Teilflächen mit unterschiedlichen Charakteren gegliedert: Franklin-Mitte mit energetisch sanierten Bestandsgebäuden und mehrgeschossigen Neubauten, die Offizierssiedlung als typischer amerikanischer Vorort, Sullivan mit individuellen Einfamilienhäusern in Waldrandlage, Funari mit modernen Reihenhäusern sowie das Columbus-Quartier mit Einzelhandel und Kleingewerbe.

Die ersten Bewohner sind bereits eingezogen, so wie Marko Lange. Foto: Gerold

Es ist ein Wohnen auf der Großbaustelle. Knapp 3000 Personen sind wie Pioniere in den vergangenen drei Jahren bereits eingezogen. Einer von ihnen ist Marko Lange, der mit seiner Familie als einer der Ersten die Offizierssiedlung neu bewohnte. In den renovierten Häusern, in denen einst die hohen US-Generäle lebten, ist es bereits deutlich ruhiger. Mit den flachen Walmdächern und grünen Rasenflächen ohne Zäune fühlt man sich fast wie in einem amerikanischen Film. "Ich kannte die Häuser schon, als die Amis noch darin wohnten", erzählt Lange. Als er dann vom Abzug des US-Militärs und der Umwandlung der Konversionsfläche in ein Wohngebiet erfuhr, machte er sofort Nägel mit Köpfen.

"Es ist ein knuffiges Ensemble, und etwas ganz Spezielles", sagt Lange. Der Käfertaler Wald ist fußläufig zu erreichen, derzeit prägen aber auch noch viele Absperrungen, Gräben, Kräne und Bauschutt das Bild. Vor allem in Franklin-Mitte. Tagsüber trifft man deutlich mehr Handwerker als Bewohner. Statt in Vorgärten blickt man oft noch auf aufgetürmte Erdhaufen. "Man kann es mit zwei Augen sehen. Entweder man ärgert sich, oder man findet es spannend. Es ist Wahnsinn, wie schnell sich alles ändert", betont Marko Lange.

Die Kasernengebäude werden erhalten, ebenso das Clockhouse. Foto: Gerold

Und tatsächlich: In der nach amerikanischen Präsidenten wie Andrew Jackson, Thomas Jefferson oder George Washington benannten Straßen im künftigen Herzen des Stadtteils sind geradezu täglich Veränderungen sichtbar. Schicke Miet- und Eigentumswohnungen werden neben restaurierten Kasernenblöcken hochgezogen. "Es ist gefällig, modern gebaut und architektonisch sehr reizvoll", findet Lange. Und das SPD-Mitglied sieht auch die soziale Vielfalt abgebildet. Schließlich reicht das Angebot von hochpreisigen Einfamilienhäusern bis zu von der Wohnungsbaugenossenschaft geförderten Sozialwohnungen.

Ein Vorteil: "Niemand ist hier alteingesessen. Alle Bewohner sind neu hier, sehr offen und suchen Kontakt", betont Lange. Das soziale Zusammenwachsen im neuen Stadtteil leidet natürlich unter der Corona-Pandemie. Viele Festivitäten mussten ausfallen. Auch im Supermarkt trifft man sich kaum an. "Einkaufen ist noch schwierig, es gibt einen Bäcker und eine Apotheke. Es soll aber ein provisorischer Container-Supermarkt gebaut und ein Wochenmarkt installiert werden", berichtet der Franklin-Pionier. Für 2023 ist dann ein Nahversorgungszentrum geplant, das gleichzeitig als Stadtteilzentrum fungiert. Und von außen wie ein grüner Hügel wirken wird.

Die neue Grundschule wird derzeit gebaut. Foto: Gerold

Bis zur Bundesgartenschau 2023 soll der Stadtteil auch an das Straßenbahnnetz angeschlossen sein. Aktuell fährt ein Bus im 20-Minuten-Takt nach Käfertal und zurück. Die Grundschüler sind derzeit noch in der früheren Elementary-School untergebracht, im März hat der Bau der neuen Ganztagsgrundschule begonnen. Auch die evangelische und katholische Kirche nutzt ein Klassenzimmer, wo einst die Kinder von US-Soldaten paukten, für ein Vorlesecafé.

Wenn man zu Fuß die endlos langen und kerzengeraden Straßen entlangläuft, herrscht ein wenig Präriekulisse im einstigen Niemandsland. Gerade die Grünanlagen aber sollen zu einem Ort der Begegnung werden. Neben gemeinsam zu bepflanzenden Nutzgärten ist eine Calisthenics-Anlage für die sportliche Trimm-Dich-Betätigung geplant. Mit der "Europa-Achse" wird zudem ein Fuß- und Radweg quer durch das ex-amerikanische Quartier führen.

"Ich freue mich, dass das Nationaltheater im ehemaligen Kasernenkino eine vorübergehende Spielstätte gefunden hat", betont Marko Lange. Das alte Kino soll später zu einem Kulturzentrum werden, gleich daneben lädt die Boulderhalle zum Klettern ein. Nur ein paar Schritte weiter werden im Columbus-Quartier statt der langen Kasernen in naher Zukunft große Baumärkte und Möbelgeschäfte stehen.