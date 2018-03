Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wer kann mir den Umgang mit der Nähmaschine erklären?", "Hat jemand Lust auf Schachspielen?" - Fragen wie diese hatte Alice Dunder regelmäßig unter www.nebenan.de gelesen und sich gefragt, ob diese Idee des Nachbarschaftsaustauschs in der Schwetzingerstadt nicht auch von Mensch zu Mensch möglich wäre. Ihre Überlegung stellte sie in besagtes Onlineportal, und mit Charlotte Christ, Birgit Heinschke, Sabine Gondrom und Sophia Marklstorfer fanden sich vier Nachbarinnen, die nicht nur derselben Meinung waren, sondern selbst Ideen einbrachten, was man denn an einem realen, möglichst zentral gelegenen Ort gemeinsam unternehmen könnte. "Vorträge anbieten, gemeinsam Socken stricken für den guten Zweck, oder das eigene Hobby vorstellen, zum Beispiel", sagt Dunder. Einig waren sich die Fünf auch darüber, dass ein solcher Treffpunkt allen offen stehen soll.

Das war im Frühsommer 2017. Daraus entstanden ist das Konzept eines für alle zugänglichen "Stadtteilwohnzimmers", in dem idealerweise täglich verschiedene Projekte und Veranstaltungen angeboten werden. "Wir denken an ein Senioren-Café ebenso wie an einen Alleinerziehenden-Treff, Tauschbörse, Themenflohmärkte, Spielenachmittage und vieles mehr", sagt Birgit Heinschke. Am 4. November, im Rahmen der Langen Nacht der Kunst und Genüsse, öffnete das Wohnzimmer in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt zum ersten Mal. Dabei gesellten sich zu den Vorstellungen der Initiatorinnen zahlreiche Vorschläge der Nachbarn, etwa ein offenes Bücherregal, ein Tanzworkshop oder eine 80er-Party. "Interesse und Resonanz waren jedenfalls überwältigend und wir überglücklich und hoch motiviert", sagen die Frauen übereinstimmend.

Umso größer sei die Enttäuschung gewesen, als klar wurde, dass das Wohnzimmer an diesem Standort nicht fortgeführt werden kann. Der Raum wird vom SPD-Ortsverein für Veranstaltungen genutzt und sollte daher seinen Sitzungszimmercharakter behalten. "Wir wollten die Wände streichen, das gespendete Kindersofa sowie Sessel aufstellen und eine Spielecke einrichten, aber es wurde uns mitgeteilt, dass wir nichts an dem Raum verändern dürfen", bedauert Dunder. Da das Ganze jedoch Wohnzimmer heiße, solle es dort eben auch so aussehen. Gemütlich eben. Immer hin und her zu räumen sei jedoch auch keine Option gewesen.

Und so suchen die Frauen, die zwischen zehn und 18 Jahren im Stadtteil zuhause sind, mit Hochdruck nach Alternativen. "Wir haben die Kontaktdaten der Besucher und sind auf Facebook aktiv, sodass wir unsere Nachbarn informieren können, sobald sich Räume finden und wir wieder loslegen können", sagt Sabine Gondrom zuversichtlich. Verzagen wolle man jedenfalls nicht, und daher hat man sich entschlossen, aus der bisherigen Privatinitiative den "Verein Wohnzimmer Schwetzingerstadt" zu gründen. Dadurch erhoffen sich die Frauen nicht nur neue Mitglieder, sondern wollen auch Sponsoren finden, um Fördermittel erwerben zu können.

Das Konzept stehe, und Ziel sei es, das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern und aktiv zum Stadtteilleben beizutragen. Gesucht werden Räume in einer Größenordnung von 50 bis 60 Quadratmetern, möglichst barrierefrei und zentral an der Schwetzinger Straße gelegen. "Wir wissen, was wir wollen und wie wir es umsetzen möchten, nur leider nicht wo", fasst Birgit Heinschke die augenblickliche Situation zusammen. Weil wir so ein positives Feedback erfahren haben, was ja auch den Bedarf ausdrückt, wollen wir die Idee von einer Begegnungsstätte für den Stadtteil nicht einfach so aufgeben", ergänzt Sophia Marklstorfer und hofft, dass sich über die Veröffentlichung in der Presse jemand findet, der Räume anzubieten hat.

Info: E-Mail an wohnzimmer@schwetzingerstadt@yahoo.de, aktuelle Infos unter www.facebook.com/wohnzimmer-schwetzingerstadt