Von Jan Millenet

Mannheim. Mannheim bleibt eine Stadt der enormen sozialen Unterschiede. Dies ist die Kernaussage des Mannheimer Sozialatlas 2017, der am Dienstag im Rathaus vorgestellt wurde. In Sachen "Armutsgefährdung" zum Beispiel gebe es eine riesige Spanne über das Stadtgebiet hinweg, wie Andreas Ebert, der Sozialplaner der Stadt Mannheim, erklärte. Demnach leben die am wenigsten von Armut gefährdeten Menschen in Sandhofen, die am stärksten Gefährdeten in Hochstätt. Hauptindikator dafür ist die Mindestsicherungsquote.

Es gibt jedoch zahlreiche weitere Punkte, die der aktuelle Sozialatlas - eine Fortschreibung der Erstausgabe aus dem Jahr 2014 - beleuchtet. Er beantwortet unter anderem folgende Fragen: Wie sieht es mit der Altersstruktur aus? Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Welche Handlungsfelder ergeben sich daraus? Denn: "Mannheims soziale und ökonomische Entwicklung der vergangenen Jahre ist von einer hohen Dynamik geprägt", erklärte Sozialbürgermeister Michael Grötsch (CDU). Der rund 200 Seiten starke Sozialatlas bilde die Basis für politische Entscheidungsprozesse. "Mit ihm können wir die einzelnen Stadtteile detailliert betrachten und je nach Problemlage gezielt handeln."

Grötsch nannte Beispiele, was in den vergangenen Jahren in Mannheim passiert ist: Es gab einen deutlichen Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, nämlich 11.000 mehr. Somit gehe die Arbeitslosenquote seit Jahren kontinuierlich zurück und habe 2017 mit fünf Prozent einen neuen Tiefstand erreicht.

Allerdings, fügte er hinzu, profitierten bestimmte Bevölkerungsgruppen und Stadtteile nur unterdurchschnittlich davon. Sein Blick richtete sich dabei unter anderem gen Neckarstadt-West und Jungbusch, wo dank dieser Erkenntnis jedoch zielgerichtete Maßnahmen für eine soziale Quartiersentwicklung ins Leben gerufen wurden.

Sozial "abgehängt" scheint die Hochstätt. Ein Stadtteil, den Hermann Genz, der Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales, nicht unbedingt als Stadtteil betrachten würde: "Es ist eher eine Großwohnsiedlung, die einst komplett neu als sozialer Wohnungsbau entstanden ist." Während sich die Zahl der Bezieher von Mindestsicherungsleistungen etwa in den Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt-West stabilisiert hat oder gar rückgängig ist, steigt sie in Hochstätt weiter an. Aktuell ist jeder Dritte darauf angewiesen.

Mögliche Gründe: Dort leben viele Alleinerziehende, die Beschäftigungsquote ist ziemlich gering, und der Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund hoch. Wer dort einmal wohne, komme schwer wieder heraus, so Hermann Genz. "Das verfestigt sich. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das aufbrechen können." Alles in allem habe sich seit 2014 in der sozialen Struktur Mannheims nicht viel geändert, so Andreas Ebert. Abgesehen davon, dass sich die Situation in Hochstätt, ebenfalls in Wohlgelegen weiterhin verschlechtert hätte.

Eine weitere Auffälligkeit, die man aus dem Sozialatlas lesen kann, ist die Entwicklung der so genannten Aufstocker. Also der Erwerbstätigen, die Sozialleistungen beanspruchen, weil sie mit ihrer Arbeit zu wenig verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu meistern. Entgegen dem gesamtdeutschen Abwärtstrend, steigen die Zahlen in Mannheim weiter an. "Es gibt seit 2016 mehr Aufstocker als Arbeitslose", so Ebert.

Auch da sieht Hermann Genz dringenden Handlungsbedarf seitens der Stadt. So müsse etwa sichergestellt werden, dass Zuwanderer - immer noch kommen viele, oftmals unausgebildete Menschen aus Süd-Ost-Europa - die Sprache lernen und mindestens eine Teilqualifizierung erlangen, um in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Er fordert dafür jedoch erheblich mehr finanzielle Unterstützung vom Bund, zumindest für Städte wie Mannheim, die davon stark betroffen sind.