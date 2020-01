Mannheim. oka. Nach 42 Dienstjahren – die letzten neun als Leiter der Mannheimer Schlossverwaltung – geht Harry Filsinger in den Ruhestand. "Er hat ganz entscheidend die Entwicklung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden Württemberg von Beginn an geprägt", erklärte deren Geschäftsführer Hörrmann. Filsinger sei ein Kurpfälzer mit Leib und Seele, die Erhaltung der kurpfälzischen Monumente habe er mit Leidenschaft betrieben. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die Schlösser in Heidelberg und Schwetzingen sowie die Feste Dilsberg. 2011 wurde er Schlossverwaltungschef in Mannheim. Bis ein Nachfolger das Amt antritt, ist Birgit Schröck-Schmidt die Interimsschlossherrin.

"Für mich schließt sich ein Kreis", sagte Filsinger. "Ich habe meine berufliche Laufbahn als Bundeswehrsoldat in der Ludwig-Frank-Kaserne begonnen und im Schloss beendet." Er habe immer gern in den Schlössern gearbeitet, betonte er. "Ich wünsche mir, dass in Mannheim jetzt das weitergeführt wird, was ich angestoßen habe und jetzt nicht mehr umsetzen kann." Bei einer Sache hat sich dieser Wunsch schon erfüllt: Das Hofmusikzimmer, das Konservatorin Uta Coburger derzeit einrichtet, geht auf Filsingers Anregung zurück.