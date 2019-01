Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ein kultiger Glitzerhandschuh reicht aus. Jeder weiß sofort, dass es um das ewige Phänomen Michael Jackson geht. Die erfolgreiche Tribute-Show "Thriller Live" aus dem Londonder West End zelebriert im fast ausverkauften Mannheimer Rosengarten das Gesamtwerk des Ausnahmekünstlers. Dabei geht es nicht nur um gute Covers, sondern vielmehr um das Vermitteln eines Jacko-Gefühls.

In dem über zwei Stunden langen Musik- und Tanzprogramm bleiben die fünf Sängerinnen und Sänger zusammen mit perfekten Tänzerinnen und Tänzern extrem nah am Original. Die Hochglanzrevue orientiert sich an der Chronologie der Hitparaden. Das Songspektrum beginnt in der Motown-Zeit mit der Jackson Five und einem sehr jungen Michael. Er ist gerade einmal elf, als er mit seinen Brüdern "I Want You Back" einspielt. Atemlos geht es durch 30 Hits aus den Jahren des temporeichen R&B-Groove bis hin zur Ära des Discosounds.

Und am Ende, als der Saal bereits stehende Ovationen gibt, folgend die Evergreens aus seinem legendären Studioalbum "Thriller". Die unverwechselbare Falsettstimme des "King of Pop", die extrem schwer zu imitieren ist, gelingt übrigens allen Akteuren gut. Eine starke Band elektrisiert mit fingerfertigen Riffs bei "Dirty Diana" und Van Halens Jahrhundertsolo von "Beat It".

Der Bühnenraum des Rosengartens ist mit Showtreppen und Videowänden ziemlich ausgelastet. Es flackert und blinkt allenthalben. Doch Musik und Ballett stehen trotz der bunten Dekoration im Zentrum. Deshalb ein großes Lob für die Choreografien von Gary Lloyd und La Velle Smith Jr. Sie sind temporeich und ausgefeilt, erotisch, fordernd bis hin zu militärisch anmutend bei "They Don’t Care About Us".

Vom weißen Flatterhemd, in die Stirn gekippter Hutkrempe, bis zum Griff in den Schritt - was allerdings viel zu häufig geschieht - fehlt kein Detail aus Jacksons Bühnenshows. Hinzu kommt der charakteristische Moonwalk, der neben der Vorwärts-Rückwärts-Variante übrigens auch frontal getanzt wird. Ein Muss auf der Bühne: die Anti-Gravitations-Schräglage der Cast beim Tophit "Smooth Criminal". Nicht zuletzt haben die exzentrischen, aber kreativen und aufwendigen Kostüme einen erheblichen Anteil an der Authentizität dieser Performance im Stile Jackos.

Damit das begeisterte Publikum endgültig in Verzückung gerät, braucht es den wohl gewaltigsten Abräumer: "Thriller". Ein Jackson-Double in legendärer roter Knautschlederjacke kopiert mit einer Handvoll Zombies präzise jenes Musikvideo, das als Meilenstein in der Geschichte dieser Unterhaltungsform gilt. Das schauerhafte Lachen am Ende der Nummer - im Original von Marlon Brando - geht in Mannheim allerdings im frenetischen Applaus völlig unter.

Michael Jackson gehörte zur Zeit der Videoveröffentlichung übrigens gerade den Zeugen Jehovas an und distanzierte sich - vom Erfolg des Streifens selbst überrascht - schnell "von jeder Form des Okkultismus". Kult allerdings ist der "King of Pop" auch zehn Jahre nach seinem Tod geblieben.

Info: "Thriller" wird noch einmal am heutigen Freitag um 20 Uhr im Rosengarten aufgeführt.