Mannheim. (hwz) Die Menschen werden immer älter und gesundheitsbewusster - dem entspricht der Gesundheitstag der Universitätsmedizin Mannheim, der zum ersten Mal im Rosengarten angeboten wird. Am kommenden Samstag bieten Experten des Uni-Klinikums zwischen 10 und 17 Uhr Kurzvorträge und interaktive Diskussionen zu drei hochaktuellen Themen: Los geht es um 10 Uhr mit dem Thema "Gesundheit trotz(t) Alter - gesund und jung alt werden". Mediziner geben wertvolle Tipps darüber, was jeder selbst beisteuern kann, um lange jung zu bleiben - und auch dementsprechend auszusehen. Kurz: Wie man im Alter so lange wie möglich gesund, vital und selbstständig bleibt.

Um 13.15 Uhr schließt sich dann der zweite Themenblock an: "Lebensqualität trotz(t) Krebs - was kann ich selbst dazu beitragen?" Viele Krebserkrankungen sind heute heilbar oder können zumindest in einen chronischen Verlauf überführt werden. Umso wichtiger ist es, trotz der schweren Diagnose die Lebensqualität zu erhalten und die Therapie aktiv zu unterstützen. Auch zu diesem Thema halten die Referenten Ratschläge parat.

Zum Abschluss des Gesundheitstags steht ab 15.30 Uhr das Thema "Individualisierte Spitzenmedizin" auf dem Programm. Neun Klinik- und Institutsdirektoren der Universitätsmedizin beschreiben in jeweils zehnminütigen Vorträgen die aktuellsten Entwicklungen auf ihrem Spezialgebiet. Das Spektrum reicht dabei von neuen Behandlungsmöglichkeiten bei Schlaganfall über modernste Operationsmethoden bis hin zur personalisierten Diagnostik und Therapie.

Im Anschluss an den Gesundheitstag überlassen die Mannheimer Rotary-Klubs um 17 Uhr ein neues Fahrzeug für das Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar seiner Bestimmung. Die wissenschaftliche Leitung des Gesundheitstages liegt bei Maurice Stephan Michel.

Info: Gesundheitstag am 25. November zwischen 10 und 17 Uhr im Kongresszentrum Rosengarten. Der Eintritt ist frei.