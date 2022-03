Mannheim. (oka) Nach Komponisten wie Mozart, Mahler oder Stamitz sind viele Säle des Kongresszentrums Rosengarten benannt. Eine Frau stand bisher noch nicht Pate. Das soll sich nun ändern. Der neue Saal, der im Zuge der Erweiterung des Rosengartens entsteht, soll nach einer Frau benannt werden. Drei Kandidatinnen aus Mannheim stehen zur Auswahl: Bertha Benz, Julia Lanz und Alice Bensheimer. Wer es wird, können die Mannheimerinnen und Mannheimer selbst bestimmen – und zwar per Online-Abstimmung. "Für den Rosengarten ist das ein neuer Abschnitt mit Blick in Richtung Zukunft", so Bastian Fiedler, Geschäftsführer der Mannheimer Kongressgesellschaft m:con.

Bis in den Herbst 2024 entsteht im Dachbereich auf Höhe des zweiten Stockwerks über dem Mittelfoyer zwischen Alt- und Neubau ein variabler Saal. 600 Quadratmeter Grundfläche können durch verschiedene Trennmöglichkeiten in bis zu sechs kleinere Workshop- und Tagungseinheiten unterteilt werden. Bis zu 450 Personen finden im Plenum Platz.

Die Webseite zur Stimmabgabe und zu weiteren Informationen rund um die sogenannte "Aufstockung" ist bereits online. Die Abstimmung läuft noch zwei Wochen. Mitte April steht die Namensgeberin dann fest. Die drei Frauen, die als Namenspatinnen ausgesucht wurden, sind bekannte Mannheimer Persönlichkeiten, die sich in ihrem Wirken um die Stadt und ihre Bevölkerung verdient gemacht haben:

> Alice Bensheimer (1864-1935): Die Frauenrechtlerin setzte sich vor allem für die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau ein. Politisch war sie in mehreren Parteien aktiv und zeichnete sich durch eine liberaldemokratische Haltung aus. Außerdem war sie auch in der Pflegearbeit sehr aktiv. Bereits im Jahr 1896 gründete sie den "Frauenbund Caritas", in welchem sie als Armen- und Waisenpflegerin tätig war. 1916 war sie Mitbegründerin einer der ersten "Sozialen Frauenschulen", die heute als Ausgangspunkt für die Fakultät für Sozialwesen an der Hochschule Mannheim gilt.

> Bertha Benz (1849-1944): Mit der ersten Fernfahrt in einem Automobil von Mannheim nach Pforzheim schrieb die 1888 Geschichte. 1849 in Pforzheim geboren, unterstütze sie Carl Benz bereits vor ihrer Hochzeit mit ihren unternehmerischen und finanziellen Möglichkeiten bei der Erfindung des Benz Patent-Motorwagens. Mit ihrem Pioniergeist trug sie maßgeblich zum Durchbruch des Automobils und zum Erfolg des Unternehmens bei.

> Julia Lanz (1843-1926): Schon als 17-jährige engagierte sie sich im Badischen Frauenverein für arbeitslose Frauen und wurde dort später Vorstandsmitglied sowie Präsidentin des Mannheimer Zweigs. 1899 gründete sie mit ihrem Ehemann Heinrich Lanz, Inhaber der gleichnamigen Landmaschinenfabrik, die noch heute bestehende Heinrich-und-Julia-Lanz-Stiftung zur Gesundheitsförderung. Nach dem Tod ihres Mannes führte Julia Lanz die karitative Stiftung fort und spendete unter anderem große Summe an das Nationaltheater und die städtische Handelshochschule, die heutige Universität Mannheim. 1910 erhielt sie als erste Frau die Ehrenbürgerwürde der Stadt und neun Jahre später die Ehrenmitgliedschaft in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Info: https://neuersaal.rosengarten-mannheim.de/