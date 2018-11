In atemberaubender Geschwindigkeit steppten die Tänzer über die Bühne. Foto: Gerold

Von Edith Exner-Goldschmitt

Mannheim. Die Musik- und Tanzshow "Irish Celtic" nahm die Zuschauer im fast ausverkauften Mannheimer Rosengarten mit auf die Grüne Insel und damit mitten hinein in das pulsierend fröhliche Lebensgefühl ihrer Bewohner. Im Mittelpunkt der Show stand das "Irish Celtic", ein ziemlich rustikales Pub, das seine beste Zeit hinter sich hat. Paddy, der etwas raubeinige Besitzer, dargestellt vom grandiosen Jonathan Agar, führte mit viel Herz und Witz durch die Geschichte Irlands und die seines Lokals.

Dabei begeisterte eine fröhliche Compagnie mit exzellenten Tänzern sowie einer perfekten Choreografie bei traditionellen Folk-Songs und bisweilen stürmischen Rhythmen. Wabernde Nebelschwaden unterstrichen die einsamen Klänge des Dudelsacks. Dazu tanzten Feen, die kraftvoll lautlos über die Bühne sprangen. Ein gut gelauntes, drahtiges Herrenquartett im Schottenrock entfachte ein wahres Feuerwerk des synchronen Stepptanzes. Das Publikum wurde schon nach den ersten Takten förmlich mitgerissen, hinein in pralle Lebenslust. Getragen durch die fünfköpfige irische Band mit den stimmungsvollen Vocals von Daniel Byrne und traditionellen Instrumenten, machte sich rasch Mystik und Magie breit - bis sich im nächsten Moment wieder die stürmische Stepp-Energie der Tanzformation mit atemberaubender Leichtigkeit entlud.

Mal auf der hölzernen Bar des Pubs, mal auf einem einfachen Holzfass - die komplizierten rhythmischen Schrittfolgen sind anscheinend überall möglich. Mit fliegenden Röcken und hemdsärmeligen Kostümen beim rituellen Kreistanz, dann wieder in Jeans und Shirt boten die Tänzer eine unangestrengte Bandbreite von Tradition bis hin zur Moderne auf allerhöchstem Niveau. Auch irisch-keltische Geschichten aus bekannten Filmen wie "Braveheart" oder "Titanic", die übrigens in Irland gebaut wurde, wurden in hinreißend getanzten Elementen verarbeitet.

Info: Mit "Irish Celtic" endete das Winterfestival der BB-Promotion GmbH, zu dem auch "Yamato" und die "Rocky Horror Show" zählten. Pro verkauftem Ticket ging ein Euro an die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". 20.000 Euro sind so zusammen gekommen. BB-Geschäftsführer Matthias Mantel übergab die Summe an Jochen Ganter, Projektmitarbeiter der Hilfsorganisation.