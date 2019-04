Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Menschen sind wichtiger als Bäume", stellt Wolf-Rainer Lowack, Vorstandsmitglied der Mannheimer Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) unter dem Beifall der rund 500 Besucher in der Neckarauer Rheingoldhalle klar. Dem Vorwurf, man wolle Bäume auf Kosten der Sicherheit der Anwohner erhalten, will man seitens der Bürgerinitiative, die sich vehement gegen die Abholzung von "1000 Bäumen" entlang des Rheindamms wendet, unüberhörbar entgegentreten.

Die Neckarauer, Almehofer, Lindenhofer, kurz gesagt, die Mannheimer Bürger, üben den Schulterschluss gegen das Regierungspräsidium Karlsruhe, wo man die Rodung der Bäume als alternativlos bezeichnet. Rund 500 sind am Mittwochabend in die Rheingoldhalle gekommen, 30.000 haben eine Petition an Oberbürgermeister Peter Kurz unterzeichnet, endlich das in seiner Neujahrsansprache versprochene eigene Gutachten der Stadt Mannheim auf den Weg zu bringen. Manche sprechen von 400 Bäumen, andere von 1000. "Es sind Tausende", sagt Lowack.

Neben den Besuchern aus ganz Mannheim und dem Umfeld der Stadt, sind fünf Mannheimer Stadträte gekommen, um zu diskutieren und Rede und Antwort zu stehen. Besonders gespannt sind alle aber auf zwei Wissenschaftler, die mit zwei Machbarkeitsstudien Alternativen zur Baumfällung bei gleichzeitiger Verbesserung der Standfestigkeit des Rheindamms präsentieren.

Christian Schmidt vom Darmstädter Büro Krebs + Kiefer ist Bauingenieur und Lothar Wessolly, Ingenieur vom öbv Sachverständigenbüro aus Stuttgart bezeichnet sich selbst als Baumexperte. Wer nicht gekommen ist, sind Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, um ihre Planungen gegenüber den aufgebrachten Bürgern und den beiden Experten zu verteidigen. "Die hawwe Ongscht", ruft ein Gast in breitem Dialekt aus dem Publikum nach vorne und erntet damit hämisches Gelächter im Saal.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe möchte im Rahmen des baden-württembergischen Dammertüchtigungsprogramms das Projekt mit der Bezeichnung XXXIX zur Planfeststellung einreichen. Darin ist die Rodung - nicht nur eine Fällung, sondern eine Entfernung inklusive der Wurzelballen - von zahlreichen Bäumen entlang des Dammes auf einer Stecke von rund 3,5 Kilometern ausgehend vom Großkraftwerk Mannheim in nördlicher Richtung vorgesehen. Es wird dadurch eine baumfreie Schneise von 30 bis 50 Metern geschlagen - entlang eines Naturschutz- und beliebten Naherholungsgebietes. "Das summiert sich auf sieben Hektar Wald", so Lowack weiter.

Die beiden Experten haben Alternativen mitgebracht.

Alternative I: Schmidt hat ein "optimiertes Dammertüchtigungskonzept unter Erhalt des Baumbestandes" erarbeitet. Seine bemerkenswertesten technischen Varianten beziehen sich auf Dichtwände oder Spundwände, die zusätzlich in den Damm eingebaut werden sollen. Das Einbringen einer Dichtwand in der Mitte des Dammes mit Hilfe von großen Spiralbohrern und Rührern bei gleichzeitigem Einbringen eines Erd-Mörtel-Gemisches bis zur Sohle des Dammes sei ein erprobtes Verfahren.

Noch wirkungsvoller sei das Einrammen einer stählernen Spundwand in der Mitte des Dammes, um ein Durchströmen mit Wasser zu verhindern. Da beide Varianten die Standsicherheit des Dammes erhöhen und gleichzeitig beim Einbau nur einen geringen Platzbedarf erfordern, könnten so die Bäume am Damm erhalten werden. Auf einem kleineren Abschnitt der Dammertüchtigungsstrecke hat das Regierungspräsidium sogar selbst auf Spundwände zurückgegriffen. Niemand in der Halle kann einsehen, wieso das nicht auf der gesamten Strecke erfolgen kann.

Und doch gibt es einen Punkt, der die Sache erschwert: Die Methode ist teurer als die vorgeschlagene des RP. Nach unbestätigten Aussagen soll die Planung des RP zwischen zehn und 12,5 Millionen Euro kosten. Was die Spundwände exakt kosten, hatte der Experte nicht ausrechnen können, weil ihm wichtige Details dazu fehlen.

Alternative II: In eine ganz andere Kerbe schlug der zweite Experte des Abends. Wessoly kritisiert grundsätzlich die DIN-Vorschriften. Auf die DIN 19712 bezieht sich nämlich das Regierungspräsidium. Darin soll die Formulierung vorkommen, dass "Bäume auf Deichen unzulässig sind". Wessolly betont aber, dass DIN-Normen niemals bindend sind, sondern grundsätzlich freiwillig. Auch in die Erarbeitung von DIN-Normen hat er kein Vertrauen. "Das passiert in anonymen Mitgliedertreffen", sagt er. Dass da private Interessen miteinfließen könnten, will er nicht ausschließen.

Er hat die Standsicherheit von Bäumen auf Dämmen und die Auswirkungen der Durchwurzelung der Dämme untersucht. Mit Ausreißversuchen und Zuguntersuchungen. Nach seiner Einschätzung verstärken gesunde Bäume die Standfestigkeit eines Dammes sogar. Und geschädigte Bäume müsse man eben rechtzeitig erkennen und beseitigen.

Auf Grundlage der neuen Erkenntnisse der beiden Experten hat die BIG nun auch die Absicht bekundet, dem Regierungspräsidium in Karlsruhe die beiden neuen Gutachten zur Stellungnahme zuzuschicken.

Das RP sei zur Prüfung aller Varianten verpflichtet. Auch die Mannheimer Abgeordneten im Stuttgarter Landtag sollen aktiviert werden, um zusätzlichen Druck auf das RP auszuüben, waren sich die anwesenden Mannheimer Stadträte einig.