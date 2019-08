Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Es war an der Zeit, dass sich mal etwas bewegt", befindet Paul Henze. Der Vorsitzende des Nabu Mannheim ist zufrieden über die Neuigkeiten, die das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) gestern bekannt gegeben hat. Die Planungsbehörde für die Sanierung des Mannheimer Rheindamms hat erklärt, dass in einem der insgesamt sechs Sanierungsabschnitte circa 50 Bäume auf dem Damm stehen bleiben können. Damit werde nicht nur die erforderliche Sicherheit gewährleistet, sondern auch der "besondere Naherholungs- und Allee-Charakter dieses Gebiets erhalten", wie eine Sprecherin des RP betonte. Dabei handelt es sich um den etwa 500 Meter langen südlichen Teil des Abschnitts 4 auf Höhe des Stollenwörthweihers.

Um den Damm zwischen Neckarau und Lindenhof fit für ein 100-jähriges Hochwasserereignis zu machen, muss er grundlegend saniert werden. In der Bevölkerung hatte sich Widerstand gegen das Projekt formiert, da laut RP an die 1000 Bäume gefällt werden sollen. Die Bürgerinteressengruppe (BIG) Lindenhof spricht sogar von mehreren 1000 Bäumen, die für das Projekt gerodet werden sollen. Denn für sie zählen nicht nur die großen Bäume, sondern auch die jungen dünnen Gewächse mit.

Der Kahlschlag ist laut RP nötig, um eine baumfreie Zone auf beiden Seiten des Damms zu dessen Verteidigung im Ernstfall gewährleisten zu können. Experten, die im Auftrag der BIG vor ein paar Wochen im Ausschuss für Umwelt und Technik ihre Expertisen veröffentlicht haben, erklärten jedoch, dass die Rodung unter anderem durch den Einsatz von Spundwänden vermeidbar sei (die RNZ berichtete).

Für das Projekt gibt es einen Begleitkreis, zu dem neben Vertretern des RP und der Mannheimer Stadtverwaltung auch Vertreter der Umweltverbände gehören. Einer davon ist Paul Henze. Er hatte vorgeschlagen, dass im südliche Teil des Abschnitts 4 der Damm verbreitert wird, so dass dort Bäume erhalten bleiben können. Diese Planungsvariante hat das RP geprüft. Das Ergebnis: Die Planung kann angepasst werden und sieht nun vor, dass im besagten Teilstück ein neuer Damm neben dem bestehenden Erdkörper gebaut und zusätzlich durch Einbringen einer tragfähigen Spundwand stabilisiert wird. Diese Variante soll aber nur dort umgesetzt werden, da die Kleingärten weit genug entfernt sind und somit ausreichend Fläche zur Verfügung steht. In dem nördlichen, etwa 400 Meter langen, Teil des Abschnitts 4 ist diese Variante nicht realisierbar. Der Damm ist dort nicht breit genug und die Kleingärten nicht weit genug entfernt.

Dass sein Vorschlag realisiert werden soll, freut den Naturschützer. Allerdings sei er verwundert, dass es nur 50 Bäume sind, die bleiben können. "Ich hätte gedacht, es wären mehr." Doch Henze sieht das Entgegenkommen des RP als gutes Zeichen. Der Meinung ist auch Gabriele Baier, Vorsitzende des BUND Mannheim und ebenfalls Mitglied der Projektbegleitgruppe. "Das ist eine überaus positive Überraschung", so Baier. Beide hoffen nun in der weiteren Entwicklung, dass noch an anderen Stellen Alternativen möglich sind.

Die neue Planungsvariante für den südlichen Bereich im Abschnitt 4 ist Teil der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren. Gemeinsam mit den übrigen Dammabschnitten, deren Überplanung bereits durch das Gutachten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) als zielführend bewertet wurde, arbeitet das RP derzeit die Genehmigungsplanung aus. "Aufgrund der beengten Platzverhältnisse werden auf mehr als der Hälfte der gesamten Dammstrecke Spundwände zum Einsatz kommen", so das RP in seiner Stellungnahme. Um die Standsicherheit und die Dammverteidigung im Hochwasserfall gewährleistet zu können, müssten jedoch die an und auf dem Damm stehenden Bäume gefällt werden.

Dabei geht es auch um die finanziellen Mittel: Circa 13,5 Millionen Euro, so schätzt das RP, werde die Sanierung insgesamt kosten. Dabei entfallen vier Millionen Euro auf Abschnitt 4 - allerdings in der alten Planungsversion. Die Mehrkosten der neuen Planungsvariante beziffert die Sprecherin des RP auf zwei Millionen Euro, was die Kosten auf 15,5 Millionen ansteigen lässt. Das bedeutet: Die Rettung weiterer Bäume verteuert das Projekt erheblich. Das RP hat allerdings den Auftrag vom Land Baden-Württemberg, Projekte möglichst kosteneffizient zu realisieren. Der Kampf um die Rettung weiterer Bäume dürfte also ein hartes Stück Arbeit für die Stadt und die Umweltverbände werden.

Die nächste öffentliche Bürgerinformation findet am Montag, 23. September, um 19 Uhr in der Rheingoldhalle statt. Das RP stellt vor, wie es zu dem vorliegenden Ergebnis gekommen ist und wieso andere Varianten nicht verfolgt werden können. Zudem werden Fragen der Mannheimer Bürger beantwortet.