Von Jan Millenet

Mannheim. Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt und die sozialen Berufe, das ist die Mission von Dominique Nardin. Der 29-Jährige hat die Plattform "Retterherzen" in den sozialen Medien gegründet, und erhält jede Menge Zulauf. Allein beim Internetdienst Instagram hat er schon knapp 46.000 Follower - also Menschen, die sich mit seiner Seite verbunden haben. Nardin möchte mit seinem Einsatz Berufszweige aus dem sozialen Bereich wie Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, Soldaten und Ärzte, aber auch Ehrenamtliche in die Öffentlichkeit rücken, sie miteinander verknüpfen und zu einer Gemeinschaft werden lassen. "Ich möchte Menschen motivieren, sich sozial zu engagieren beziehungsweise weiter dabei zu bleiben", erzählt der 29-Jährige, der zurzeit Jura an der Uni Mannheim studiert und in den Examensvorbereitungen steckt. Eine Art Nachwuchsgewinnung und Motivation also. Einzigartig dabei sei die Verknüpfung so vieler Bereiche sowie die von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen. Das gibt es laut Dominique Nardin so noch nicht.

Zwischen ehrenamtlich und hauptberuflich macht der "Retterherzen"-Initiator bewusst keinen Unterschied: "Für mich arbeiten sie alle in der selben Branche." Sein Beispiel: die Freiwillige Feuerwehr. Die Ehrenamtlichen bekommen kein Geld für ihren Einsatz. "Und das macht sie unbezahlbar", betont Nardin. "Vor allem bei unserem hohen Schutzniveau in Deutschland, wo die Feuerwehr maximal 15 Minuten zum Einsatzort braucht. Das wäre ohne Ehrenamt nicht möglich", erklärt er. In anderen Ländern müsse man teilweise bis zu 40 Minuten warten.

Dominique Nardin weiß, wovon er spricht. Er selbst engagiert sich in zwei freiwilligen Feuerwehren: in seiner Heimat Gaggenau und in Mannheim. Zudem ist er nebenberuflich als Rettungssanitäter im Einsatz. "Damit finanziere ich auch mein Studium." Für ihn ist es aber auch eine Art Ausgleich: "Das hat mit Menschen zu tun, mit Helfen - das liegt mir einfach gut, habe ich festgestellt."

Dominique Nardin möchte Konkurrenzgedanken auslöschen, die eventuell beim Kampf um den Nachwuchs entstehen. "Die Jugendlichen sollen selbst wählen können, wo sie sich engagieren möchten", sagt der Jura-Student. "Retterherzen" gibt die Möglichkeit, Einblicke in alle sozialen Bereiche zu bekommen. Die Beiträge stammen von den Followern selbst. Sie berichten von ihrer Arbeit, ihren Erfahrungen. "Das ist quasi die Öffentlichkeitsarbeit", erklärt der Gründer.

Da Instagram nicht wirklich dazu geeignet sei, mit den Personen in Kontakt zu treten, die die Beiträge veröffentlichen, so Nardin, hat er auch einen Zugang auf Facebook generiert. Dort hat man die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zum Beispiel, wenn sich jemand für das Bewerbungsverfahren einer hauptberuflichen Feuerwehr interessiert, kann er dort nach "Retterherzen" suchen, die ihm Auskunft geben. "Tatsächlich findet sich meist eine Person, die antworten kann", erläutert der 29-Jährige.

Immer wieder komme es vor, dass sich im Verlauf einer Anfrage sogar Menschen aus recht unbekannten Bereichen melden. Kürzlich hat sich jemand gemeldet, der eine Ausbildung zum Technischen Rettungssanitäter macht. "Den Beruf kennt fast keiner, da es ihn anscheinend nur in Bayern gibt. Doch plötzlich interessierten sich viele dafür und erkundigten sich", erzählt Dominique Nardin. Auf diese Weise erweitere sich auch der Horizont der Nutzer, die daraufhin vielleicht ihr speziell für sie interessantes Berufsfeld entdecken.

Um sich in Zukunft struktureller um die Öffentlichkeitsarbeit und die Menschen im Ehrenamt kümmern zu können, will Dominique Nardin bald einen Verein gründen. Mit seiner Idee hat er auch schon Preise gewonnen, beispielsweise den "Social Project Contest" der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim, der ihm über 1000 Euro für die Vereinsgründung bescherte. Jüngst erst gewann Dominique Nardin zudem den ersten Platz beim "Com.mit Award" des privaten TV-Senders RTL. Er stand unter dem Motto: "Netzhelden gesucht! Ihr macht die Welt besser."