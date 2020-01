Von Sarah Porz

Mannheim. Zunächst waren beide Städte Freunde, die sich nicht oft treffen konnten. Es war eine Partnerschaft auf dem Papier, die die Verbindung zwischen west- und ostdeutschen Städten verbessern sollte. In den 1980er-Jahren suchten westdeutsche Städte ostdeutsche Partner, um zunächst eine gegenseitige Verständigung zu ermöglichen. Mannheim regte die Partnerschaft mit der Stadt in Sachsen 1986 an.

In den darauffolgenden Jahren reisen politische Delegationen hin und her, um die Städtepartnerschaft vorzubereiten, die 1989 begründet wurde. Die Grenzöffnung zwischen BRD und DDR kam dann viel schneller als gedacht. Nach dem Fall der Mauer wurden die Bürgerbegegnungen forciert, sodass sich die Partnerschaft nicht mehr nur auf politischer Ebene bewegte.

Riesa hat derzeit rund 35.000 Einwohner und einen Binnenhafen. Die Stadt liegt an der Elbe zwischen Dresden und Leipzig im Kreis Meißen und wurde wie viele ostdeutsche Städte modernisiert. Die Hauptindustriezweige sind Leicht-, Lebensmittel- und Reifenindustrie, außerdem gibt es in Riesa eine große Nudelfabrik, die auch ein Museum beherbergt. Weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt sind der Zunftbaum auf dem Rathausplatz, das Wahrzeichen der Stadt, sowie das historische Kloster mit Tierpark und Museen.

"Damit erhielt die Partnerschaft eine ganz andere Dynamik. Viele Kontakte entstanden. Mannheim leistete auch Aufbauhilfe, und es erfolgte ein Erfahrungsaustausch auf der ganzen Palette", erklärt Rüdiger Finke, Vorsitzender des Vereins für die Mannheimer Städtepartnerschaften. Er findet es interessant, dass sich mit der Änderung der politischen Situation viel mehr Möglichkeiten zum Austausch ergaben. Anfang der 1990er-Jahre vertieften sich nicht nur private, sondern auch wirtschaftliche Begegnungen.

Seit 1993 ist Riesa mit einem Stand auf dem Mannheimer Maimarkt vertreten. Sport- und Kulturvereine besuchten sich gegenseitig. Die Partnerschaft, die mit der Wende von gegenseitiger Verständigung zu Unterstützung überging, war zu einer gleichberechtigten Freundschaft geworden.

Trotzdem leistet Mannheim nach wie vor Unterstützung, wenn sein Partner im Osten in Not ist, wie im Jahr 2002. "Nach der Flutkatastrophe an der Elbe organisierte Mannheim ein Benefizkonzert, dessen Erlös komplett an die Stadt Riesa ging", berichtet Rüdiger Finke. Er findet es bemerkenswert, dass auch Bürger privat nach Riesa reisten, um vor Ort zu helfen. Bis heute bestehen enge Kontakte mit gemeinsamen Treffen zwischen verschiedenen Vereinen.

"Die zwei aktivsten Beispiele sind der Gartenverein und der Kulturverein", fügt Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Bereich Internationales, Europa und Protokoll, hinzu. Ebenfalls gäbe es, vergleichbar zum Mannheimer Verein für Städtepartnerschaften in Riesa den Verein "Riesa und die Welt". Dieser organisierte im Jahr 2018 ein Partnerschaftstreffen zum Fest anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums.

Auch für 2020 gibt es schon gemeinsame Pläne: Mannheim und Riesa wurden als deutsch-deutsche Partnerstädte zum Begegnungsformat "Deutschland im Gespräch: Wie wollen wir miteinander leben?" eingeladen. Anlass ist der 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit. Ein Jubiläum, das ein geeintes Deutschland in diesem Jahr gemeinsam feiert.

Deswegen sollen deutsch-deutsche Bürgerbegegnungen in allen Bundesländern stattfinden. "Aus Mannheim reisen circa 60 Bürger aus verschiedenen Gesellschaftsschichten Anfang Mai nach Riesa, um dort mit Bewohnern einen moderierten Dialog zu führen. Dieser wird wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für eine Handlungsempfehlung an die Bundesregierung", erzählt Jana Garbrecht.

"Ja, wir sind ein Land, aber wir müssen uns immer noch begegnen", betont sie die Wichtigkeit von deutschen Partnerstädten, die noch viel voneinander lernen könnten. Der rege Austausch, der vor mehr als 30 Jahren noch auf politischer Ebene bestand, wäre jetzt für die nun eng befreundeten Vereine auch gar nicht mehr wegzudenken.