Von Sarah Porz

Mannheim. Der Name Haifa stammt von einem arabischen Wort: "al-Hayfah" bedeutet "Nähe". Mit dem Begriff Nähe lässt sich die Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und dem israelischen Haifa auch beschreiben. Jene besteht seit zehn Jahren. Das wurde 2019 auch am Tag der Partnerstädte am 30. November gewürdigt.

Der gemeinsame Kontakt begann bereits 1984, als ein Schüleraustausch zwischen dem Staatlichen Gymnasium in Kyriat Haim in Haifa und dem Elisabeth-Gymnasium entstand. Inzwischen schlossen sich mehrere Mannheimer Schulen dem Austausch an. "Der Schüleraustausch war also die Grundlage für die spätere Partnerschaft", betont Rüdiger Finke, Vorsitzender des Vereins für die Städtepartnerschaften Mannheims. "Außerdem wichtig ist die Zusammenarbeit der Religionen, die jüdische Gemeinde in Mannheim ist ein wichtiger Partner."

Hintergrund Mannheims Partnerstadt Haifa in Israel Haifa ist neben Jerusalem und Tel Aviv die drittgrößte Stadt Israels und hat circa 273.000 Einwohner. Die Stadt liegt im Norden des Landes, am Hang des Karmel-Gebirges und erstreckt sich bis zum Mittelmeer. Die Hauptwirtschaftszweige sind die Schwerindustrie, die wissenschaftliche Forschung, High-Tech-Zentren sowie die [+] Lesen Sie mehr Mannheims Partnerstadt Haifa in Israel Haifa ist neben Jerusalem und Tel Aviv die drittgrößte Stadt Israels und hat circa 273.000 Einwohner. Die Stadt liegt im Norden des Landes, am Hang des Karmel-Gebirges und erstreckt sich bis zum Mittelmeer. Die Hauptwirtschaftszweige sind die Schwerindustrie, die wissenschaftliche Forschung, High-Tech-Zentren sowie die Landwirtschaft. Hier leben Juden, Bürger anderer Religionen und Palästinenser friedlich zusammen. Das Wahrzeichen der Hafenstadt sind der Schrein des Bab, das religiöse Zentrum der Bahai-Religion, und die Hängenden Gärten. Weitere Sehenswürdigkeiten und beliebte Erholungsziele in der Nähe sind die Sandstrände am Meer, Naturparks, das Karmeliterkloster Stella Maris, das Schifffahrtsmuseum und das Museum der illegalen Einwanderung. (sapo)

In Haifa leben mehrere Völker und Religionen in gemischten Vierteln friedlich zusammen, die Stadt ist bekannt für ein respektvolles Miteinander. Das internationale Mannheim, das derzeit insgesamt elf Städtepartnerschaften und zwei Stadtfreundschaften pflegt, hat eine ähnliche Struktur. "Beide sind sehr diverse Städte, deswegen passen sie so gut zusammen", beschreibt Finke die Beziehung. Trotz aller Gemeinsamkeiten gehen Mannheim und Haifa 2005 zunächst nur eine Städtefreundschaft ein. Sozusagen als "Testphase, ob es wirklich funktioniert", erläutert der Vorsitzende. Nach vielfältigen, gemeinsamen Aktivitäten beider Städte wurde im Mai 2009 der Partnerschaftsvertrag in Haifa unterzeichnet.

Die Aktivitäten weiteten sich auf kultureller Basis aus. Haifa ist zwar ein eher ungewöhnliches Reiseziel, doch Bürgerreisen ermöglichten Begegnungen und Eindrücke aus Israel, die sonst nicht möglich gewesen wären. 2009 wurde auch eine Förderung für die "Haifa Foundation" gegründet. Der Verein verantwortet kulturelle sowie soziale Projekte in Haifa und macht auch international Werbung für die Stadt. Fünf deutsche Partnerstädte, Mannheim als eine von ihnen, unterstützen die Haifa Foundation. Das Interesse der Aussöhnung nach dem Genozid während des Zweiten Weltkriegs ist groß. Deshalb unterhält Haifa viele Partnerschaften zu deutschen Städten und kämpft mit dem Projekt auch für internationales Verständnis und gegen Antisemitismus.

"Die Geschichte kann man nicht ändern, aber man kann die Lehren daraus ziehen", sagt Finke und betont dabei, dass es auch der Botschafter aus Haifa so ähnlich formuliert habe. Es sei wichtig, dass die Erinnerung nicht vergessen werde und Vorurteile gegenüber anderen Kulturen durch ein gemeinsames Miteinander aus dem Weg geräumt werden könnten. Bei dieser Städtepartnerschaft funktioniert das gut, viele junge Leute zeigen sich interessiert.

"Haifa und Mannheim, eine gelebte Beziehung, die unheimlich freundschaftlich, aufgeschlossen und aktiv ist", beschreibt Rüdiger Finke die Städtepartnerschaft, die sich inzwischen vor allem auch auf wissenschaftlicher Ebene bewegt. Die junge Generation und Toleranz stehen dabei besonders hoch im Kurs: So war zum Beispiel eine Gruppe aus Haifa beim Christopher Street Day 2017 vertreten. Außerdem wurden aktuell schon gemeinsame Start-Up-Unternehmen gegründet. Weitere sind in Planung.

Am Tag der Partnerstädte wird sich die Erste Bürgermeisterin Haifas, Einat Kalisch-Rotem, ins Goldene Buch der Stadt Mannheim eintragen. Zudem stellt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar Haifa am Tag der Partnerstädte Interessierten in Bildern und einem Vortrag vor.

Die Schüler des Lessing-Gymnasiums werden die "Living Diversity" der Stadt präsentieren. Haifa liegt zwar nicht nahe bei Mannheim, aber was Diversität und Toleranz anbelangt, sind sich beide näher, als man vielleicht denken mag. Das wollen die Schüler zeigen.