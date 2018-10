Mannheim. (dpa/oka) Zur Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters plant das Land Baden-Württemberg 40 Millionen beizutragen. Das habe die Haushaltskommission, in der Vertreter der Regierung und der Regierungsfraktionen sitzen, beschlossen, teilte die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) am Samstagabend mit. „Mit dem Beschluss der Haushaltskommission erhält die Stadt Mannheim zum frühestmöglichen Zeitpunkt Planungssicherheit. Die verbindlichen Zusagen aus Bund und Land sind Grundlage für die weiteren Pläne zur Sanierung.“

Allerdings klafft nun eine Lücke in den Finanzplanungen. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch hatte die grün-schwarze Landesregierung im August aufgefordert, sich mit 80 Millionen Euro zu beteiligen. In dieser Höhe hatte nämlich im Sommer der Bund zugesagt, sich an den geschätzten Kosten von 240 Millionen Euro für die Sanierung des Theaters und die Bereitstellung von Ersatzspielstätten zu beteiligen. Die Mannheimer Stadtspitze hatte die Hoffnung, die Sanierung mit einer Drittel-Finanzierung stemmen zu können und ebenfalls 80 Millionen eingeplant.

„Die wichtigste Nachricht ist: Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich in einem erheblichen Umfang an der Sanierung, die Entscheidung und die haushaltsrechtliche Absicherung erfolgt jetzt und gibt damit Planungssicherheit“, hob Oberbürgermeister Peter Kurz den positiven Aspekt hervor. „Wir sind damit in die Lage versetzt, den Beschluss über die Finanzierung der Sanierung noch in diesem Jahr zu treffen.

Auf diese Notwendigkeit haben wir den Gesprächen mit dem Land, insbesondere mit Finanzministerin Sitzmann hingewiesen. Dies ist von der Regierung und der Fraktionen aufgegriffen worden, wofür ich danke. Die ursprünglich angestrebte Drittel-Finanzierung ist damit zwar nicht erreicht, Zuschüsse von Bund und Land in einer Höhe von 120 Millionen Euro sind allerdings eine große Hilfe und ermöglichen die Sanierung des Nationaltheaters Mannheim. Zugleich erkennen damit Bund wie Land die außergewöhnliche Stellung des Nationaltheaters Mannheim an.“