Mit einer Sozialquote und 10 000 neuen Wohnungen bis 2025 hofft Baubürgermeister Lothar Quast den Mietpreisanstieg in Mannheim drosseln zu können. Fotos: Gerold/dpa

Von Jan Millenet

Mannheim. Die Botschaft des Mannheimer Baubürgermeisters Lothar Quast (SPD) lässt so manchen schlucken. Um 9,4 Prozent sei die ortsübliche Vergleichsmiete im Vergleich zum Jahr 2016 angestiegen, verkündete er bei der Vorstellung des Mannheimer Mietspiegels 2018 - eine Steigerung wie seit 20 Jahren nicht mehr. Demnach kostet der Quadratmeter in der Quadratestadt nun 7,71 Euro. "Wir sind über die Höhe des Anstiegs etwas schockiert", sagte Gabriel Höfle als Vorsitzender des Mietervereins Mannheim. Die eigenen internen Vermutungen seien geringer gewesen. "Mit 9,4 Prozent haben wir nicht gerechnet", fügte er hinzu.

Hintergrund > Der Mannheimer Mietspiegel wird alle zwei Jahre veröffentlicht. Hauptanwendungsfeld ist das gesetzlich geregelte Mieterhöhungsverfahren. Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann ein Vermieter die Miete nur dann erhöhen, wenn die künftige Miete die "ortsübliche Vergleichsmiete" nicht übersteigt. Zur Ermittlung dieser "Vergleichsmiete" ist der Mietspiegel ein anerkanntes [+] Lesen Sie mehr > Der Mannheimer Mietspiegel wird alle zwei Jahre veröffentlicht. Hauptanwendungsfeld ist das gesetzlich geregelte Mieterhöhungsverfahren. Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann ein Vermieter die Miete nur dann erhöhen, wenn die künftige Miete die "ortsübliche Vergleichsmiete" nicht übersteigt. Zur Ermittlung dieser "Vergleichsmiete" ist der Mietspiegel ein anerkanntes Instrument. Die aktuelle 23. Auflage ist eine Fortschreibung des 2016 veröffentlichten Mietspiegels, die auf einer Stichprobenerhebung basiert. Sie gilt ab dem 5. Dezember, wenn der Mannheimer Gemeinderat zustimmt. jami

[-] Weniger anzeigen

Höfle erklärte, man sei der Stadt Mannheim dankbar, dass diese mit einem Zwölf-Punkte-Programm im Wohnungsbaubereich in Zukunft für einen einigermaßen stabilen Mietpreis sorgen möchte. Das Programm beinhaltet unter anderem gewisse Quoten für preisgünstigen Wohnungsbau beim Verkauf oder der Erschließung von Grundstücken. "Generell sehen wir aber die Hauptverantwortung bei Bund und Land", betonte Gabriel Höfle. Weil das Land jedoch die Mietsituation in Mannheim als noch nicht als angespannt einstufe - was die Voraussetzung für die Einführung einer Mietpreisbremse wäre - gebe es auch seitens des Bunds keine Tendenz, die angespannte Lage zu entspannen.

Lothar Quast hingegen blieb zumindest nach außen hin etwas entspannter: "Wir liegen mit der Steigerung im bundesdurchschnittlichen Trend vieler deutscher Großstädte." Das Mietenniveau in Mannheim sei darüber hinaus im Vergleich zu anderen Ballungsräumen noch niedriger. Heidelberg weist mit 8,56 Euro pro Quadratmeter einen höheren Mietpreis auf. Auch Stuttgart mit 8,95 Euro und Freiburg mit 8,25 Euro pro Quadratmeter liegen über dem Mannheim-Niveau. Nur Ludwigshafen ist nicht ganz so teuer wie Mannheim: 5,96 Euro kostet der Quadratmeter auf der anderen Rheinseite.

"Die Entwicklung der Mieten zeigt, dass sich der Wohnstandort Mannheim weiter großer Beliebtheit erfreut. Und er unterstreicht die Wichtigkeit des Baus neuer Wohnungen", erklärte Quast mit Blick auf das Glückstein-Quartier oder das Konversionsgelände Franklin.

Apropos Konversionsflächen. Die sind laut dem Stadtplaner Klaus Elliger ein wahrer Segen für Mannheim: "Damit können wir dem Marktdruck durch Zuziehende begegnen", erklärte er. Und ohne Franklin, Turley, Spinelli und Co. würden die Mietpreise heute wahrscheinlich ganz anders aussehen.

Das Wohnungsbauprogramm sehe laut Lothar Quast bis 2025 insgesamt rund 10.000 neue Wohneinheiten in Mannheim vor, womit man die prognostizierte steigende Nachfrage decken könne. Rund 30 Prozent davon sollen preisgünstig angeboten werden.

Auch Josef Piontek, der Vorsitzende des Eigentümervereins "Haus und Grund", bezeichnete den Anstieg der Mieten als recht hoch. "Die Frage ist: Beschreibt das tatsächlich den Wohnungsmarkt?", gab er zu bedenken. "Denn die Marktpreise liegen jenseits der 9-Euro-Grenze pro Quadratmeter."

Piontek war der Meinung, dass Mannheim Wohnraum zur Verfügung stellen müsse, um die Mietsteigerungen in Grenzen zu halten. Er plädierte dabei für Anreize seitens der Bundespolitik und auch der Stadt, damit private Eigentümer in die Modernisierung des Bestands und den Geschossbaus investieren. "Denn der Bestand ist relativ groß." Und bei einem Neubau müsste ein Vermieter mindestens 10 Euro pro Quadratmeter verlangen, um seine Kosten decken zu können, betonte Piontek.

Kritische Worte fand er auch bezüglich des Mietspiegels: "In der Erhebung sind mit rund 14 Prozent die Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft GBG vertreten, die den Quadratmeter 2017 für 6,19 Euro anbot." Das Mietspiegelniveau werde dadurch gesenkt und der Einfluss der GBG, eine Tochtergesellschaft der Stadt, bei der Gestaltung des Mietspiegels deutlich.