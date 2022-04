Von Harald Berlinghof

Mannheim. Viele Bürgerinnen und Bürger freuen sich auf das erweiterte Herzogenriedbad, das ab 2024 das Badevergnügen auch in das Winterhalbjahr hinein ausdehnt. An das Freibad wird ein Hallenbad angebaut. Erste Tiefbauarbeiten auf der Max-Joseph-Straße mit Leitungsverlegungen der MVV Energie AG haben bereits begonnen. Der Spatenstich für das neue Kombibad soll im Mai stattfinden. Doch nicht alle sind glücklich über die Begleitumstände des Neubaus.

Nach Informationen des Vorsitzenden des Mannheimer Schaustellerverbandes, Stephan Schuster, soll quer über den Neuen Messplatz, der als Standort der Maimess und der Oktobermess, aber auch für andere Großveranstaltungen von Zirkusbelegungen bis hin zum Krempelmarkt genutzt wird, ein Fußweg geführt werden.

Den Schaustellern bereitet die Baumallee Sorgen: "Wir sind nicht gegen Bäume, aber man muss berücksichtigen, dass diese auf dem Platz die Stellmöglichkeiten von Schaustellern mit Fahrgeschäften stark beinträchtigen", sagt Schuster, der in fünfter Generation ein Kinderkarussell betreibt. Die am Platzrand stehenden großen Platanen mit ihren weit ausladenden Kronen verhindern bereits jetzt das Aufstellen großer Fahrgeschäfte am südlichen Rand der Platzfläche.

Rund 20 neue Bäume sollen zur Gestaltung des Fußwegs beitragen, so Schuster, der dieses Konzept von der Stadtplanung vorgelegt bekam, und zu einem Vor-Ort-Termin mit der Fraktionsgemeinschaft FDP/MfM (Mittelstand für Mannheim) im Gemeinderat geladen hatte. Dort zeigte sich die Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund erstaunt darüber, dass man bislang keinerlei Informationen dazu erhalten habe.

Die Baumallee auf dem Neuen Messplatz ist Bestandteil des städtischen Strukturkonzepts, um Grünstrukturen miteinander zu vernetzen und die Wahrnehmung des Unteren Herzogenriedparks mit der Multihalle zu erhöhen. Knapp 50 Millionen Euro investiert die Stadt in den Schwimmbadneubau und hat aufgrund der innovativen und energieeffizienten Bauweise von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Förderung in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro erhalten.

Auch die Multihalle im Herzogenriedpark erwacht zu neuem Leben: Das architektonische Meisterwerk, einst zur Bundesgartenschau 1975 erbaut, wird umfassend saniert. Die Idee der Baumallee wird aktuell planerisch weiterentwickelt, auf ihre Machbarkeit geprüft und mit der städtischen Event und Promotion GmbH sowie der Genehmigungsbehörde abgestimmt. Die weiteren Planungen werden anschließend im Zuge des Grundsatzbeschlusses den politischen Gremien vorgelegt. Dieser steht jedoch noch aus.

Eine zusätzliche Baumreihe beanspruche zwar nur zwei Prozent der Platzfläche, generiere aber ein großes Platzproblem für Fahrgeschäfte, befürchtet Schuster. Für den Krempelmarkt dagegen sind solche Einschränkungen nicht zu erwarten. Vielmehr können zusätzliche Bäume zwischen den Standtischen die Attraktivität des Flohmarkts steigern. Doch wenn bei den Volksfesten die Wohnwagen der Schausteller nicht mehr am Platzrand aufgestellt werden könnten und auf weiter entfernte Flächen in der Nachbarschaft verteilt würden, müsse man zusätzliches Wachpersonal für die Fahrgeschäfte engagieren. Das kostet zusätzliches Geld.

Auch gehe die Zahl der Schausteller – im Moment noch zwischen 150 und 180 – zurück. Da man einen Pauschalpreis für die Platznutzung zahle, werde die Aufstellung für den einzelnen Schausteller teurer. Eine Verlagerung der Volksfeste etwa auf das Maimarktgelände, kommt für die Schausteller nicht in Frage. Schuster und die Vertreter der FDP/MfM-Fraktion plädieren deshalb für einen Fußweg am Rand des Platzes von der Waldhofstraße zum Herzogenriedpark.

Notfalls mit einer Verschmälerung der Maybachstraße, um Platz für einen Fußweg zu bekommen.