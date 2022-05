Abbildungen wie diese an einem Geschäft auf dem Stuttgarter Frühlingsfest hält die Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat für diskriminierend und sexistisch. Nun hat sich auch die Mannheimer Gemeindefraktion an das Thema gehängt und fordert ebenfalls ein Verbot für den Mannheimer Maimarkt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mannheim. (RNZ/dpa/rl) Die Mannheimer Grünen-Gemeinderatsfraktion übt Kritik an bestimmten Darstellungen an Fahrgeschäften und Spielbuden auf der Mannheimer Messe, die seit dem 23. April auf dem Neuen Messplatz stattfindet. Es geht dabei um "Abbildungen von Frauen, die in erotischen Posen angebracht sind". Solche "sexistischen Darstellungen sollen in Zukunft nicht mehr zugelassen werden", teilte die Fraktion am heutigen Mittwoch mit.

Angela Wendt, Stadträtin und frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, erklärte dazu: "Als frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Gemeinderatsfraktion bin ich über solche Darstellungen auf den Einrichtungen der Mannheimer Messe mehr als verärgert. Man sollte eigentlich meinen, dass solcherart Sexismus dort nicht vorkommt. Die Stadt muss dafür sorgen, dass zukünftig solche billigen Darstellungen nicht mehr zugelassen und vertraglich ausgeschlossen werden."

Damit nehmen die Mannheimer Grünen die Debatte auf, die gerade in Stuttgart läuft. Hier hatte die Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat Kritik an Abbildungen an Fahrgeschäften und Buden auf dem Frühlingsfest geübt. Auch hier lautete der Vorwurf, diese seien "diskriminierend und sexistisch" und seien bei städtischen Veranstaltungen nicht akzeptabel.

In ihrem Antrag fordern die Stuttgarter Grünen unter anderem, dass alle diskriminierenden Abbildungen sofort entfernt werden. Bereits 2019 habe es solche Darstellungen auf dem Frühlingsfest gegeben, heißt es dort. Die Verwaltung habe 2020 im Wirtschaftsausschuss zugesagt, auf die Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart zuzugehen und dafür zu sorgen, den Schaustellern diskriminierende Darstellungen für ihre Fahrgeschäfte und Buden zu verbieten.