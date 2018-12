Mannheim. (oka) Der Grillrauch vom Mannheimer Marktplatz weht bis zum Landtag in Stuttgart. Nein, so ist es natürlich nicht - richtig aber ist, dass sich die Mitglieder des Petitionsausschusses vor Ort ein Bild von der Situation machen wollen. Der Hintergrund: Wegen der mehr als ein Dutzend Grillrestaurants rund um den Marktplatz kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen durch starken Rauch. Anwohner und Markthändler beschweren sich bereits seit zwei Jahren.

"Die Belastungen sind mittlerweile so extrem, dass Anwohner weggezogen und Wohnungen am Marktplatz schwer zu vermieten sind", teilte der Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier mit. An manchen Tagen ziehe der Grillrauch durch die komplette Innenstadt. Die Initiativgruppe "Grillrauch" hat eine Dokumentation erstellt und eine Petition beim Landtag eingereicht. Mitglieder des Ausschusses wollen nun am 11. Januar nächsten Jahres nach Mannheim kommen, um sich auf dem Marktplatz einen Eindruck über die Verhältnisse zu verschaffen.

"Es ist der Initiative der Anwohner zu verdanken, dass es dazu kommt", sagte Grünen-Bezirksbeirätin Angela Wendt. "Wir hoffen, dass es zu Konsequenzen kommt, denn mittlerweile haben bereits weitere Lokale mit Grillstationen neu geöffnet, und es steht zu befürchten, dass sich die Situation weiter verschärft", ergänzte sie.