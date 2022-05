Mannheim. (hwz) Mehr als 200.000 Menschen haben den Maimarkt 2022 besucht. Wie viele genau es waren, wird erst feststehen, wenn mit allen Vorverkaufsstellen abgerechnet und die VRN-Kombitickets komplett erfasst sind. "Doch schon allein die vorläufige Besucherzahl macht uns froh. Richtig froh macht uns aber das, was uns die Aussteller sagen", betonte Stefany Goschmann am Dienstag. Ob es nun, wie eine Ausstellerin formulierte, "der beste Maimarkt ever" war, sei einmal dahingestellt. "Aber gefühlt war das für viele nach zwei Jahren ohne Messekontakte sicherlich so", fasste es Goschmann zusammen.

Denn der positive Trend, den die Geschäftsführerin der Mannheimer Ausstellungs-GmbH (MAG) zur Halbzeit bekannt gab, setzte sich weiter fort. "Positive Kauflaune in allen Bereichen, die Resonanz auf diesen etwas anderen Maimarkt war enorm", berichtete die Maimarktchefin von Ausstellern, denen zwischenzeitlich Broschüren ausgingen und die Ware nachordern mussten. Deutschlands größte Regionalmesse habe als Konjunkturbarometer 2022 überraschend deutlich positive Signale setzen können.

Am Ende seien über 900 Aussteller dabei gewesen. "Dass wir im Vorfeld immer von circa 800 gesprochen haben, lag daran, dass wir nicht genau wussten, ob es bei Ausstellern aus Afrika oder dem asiatischen Raum mit dem Visum klappt", beschrieb Goschmann noch einmal die Besonderheiten nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause und einer extrem kurzen Planungszeit. Zumal keiner wusste, was die baden-württembergischen Coronaregeln in der Zeit vom 30. April bis 10. Mai für Aussteller und Besucher vorschreiben würden.

Letztlich fiel die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem gesamten Gelände weg. Einige Aussteller hätten sich dennoch für Maskenpflicht an ihren Ständen entschieden, was von den Besuchern ohne Diskussionen akzeptiert worden sei. Die meisten Menschen seien jedoch ohne Masken unterwegs gewesen. "Weil wir das Ausstellungsgeschehen sowohl in den Hallen als auch auf dem Freigelände deutlich entzerrt haben, kam es jedoch zu deutlich weniger massiver Gruppenbildung als sonst", so Goschmann. Im Außenbereich habe man wesentlich mehr Sitzgelegenheiten als in der Vergangenheit angeboten. "Die Leute haben sie nur nicht immer gefunden. Da müssen wir uns für die Zukunft etwas einfallen lassen", merkte sie kritisch an.

Denn nach dem Maimarkt ist vor dem Maimarkt. Der Messe vom 29. April bis 9. Mai 2023 sieht das MAG-Team mit großer Zuversicht entgegen. Denn der wirtschaftliche Erfolg der Aussteller hat bereits zu Anfragen fürs nächste Jahr geführt. Die Aussteller in der "Höhle der Löwen" hätten "gern mehr Platz, weil sie mit mehr Teilnehmern kommen möchten", nannte Goschmann ein Beispiel. In der Halle des Handwerks waren über 600 Schüler im Klassenverband angemeldet, um Berufsberatung mittels "Virtual Reality"-Brille zu erleben. "Manche sind später noch einmal auf eigene Faust gekommen, um sich genauer zu erkundigen", so Goschmann.