Am Neckar in Höhe der Dammstraße wurde die Leiche des 28-Jährigen gefunden.

Mannheim. (pol/rl) Die am Montagvormittag gefundene Leiche am Mannheimer Neckar wurde offenbar nicht umgebracht. Das legen neue Erkenntnisse der Behörden nahe. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, soll der 28-jährige Bulgare "kein Opfer eines Kapitalverbrechens" sein.

Dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zufolge, hat sich der Mann mit einem scharfen Gegenstand eine so schwere Verletzung am Arm zugefügt, dass er verblutete. Neben der Leiche wurde auch ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Die Obduktion fand bereits am Montagnachmittag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg statt.

Die Leiche des 28-Jährigen war am Montagvormittag von einem Schiffsführer im Bereich der Dammstraße, an der Böschung des Neckarufers, entdeckt worden. Hinweise, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten könnten, liegen der Polizei zufolge nicht vor.