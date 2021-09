Der Kiosk am Sackträgerplatz ist ein Ort, an dem sich die Menschen im Jungbusch austauschen und in schwierigen Situationen auch Halt finden. Kioskbetreiber Djerdj Nuculovic und seine Frau Tonia hören sich ihre Geschichten an und zeichnen sie auf. Foto: Ofer

Von Manfred Ofer

Mannheim. "Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen", hat jemand in Anlehnung an den Literaten Max Frisch auf einen Pfeiler der Jungbuschbrücke gesprüht. Ein Zitat, das nach wie vor aktuell ist und auf den Punkt bringt, worum es bei einem Projekt im gleichnamigen Viertel geht: die Lebensgeschichten von Migranten erzählen und archivieren. Gesammelt werden sie am Kiosk neben dem Sackträgerplatz, den der portugiesische Künstler Márcio Carvalho für das Kulturzentrum "zeitraumexit" zu einem modernen Denkmal gestaltet hat.

Der Jungbusch unterliegt einem stetigen sozialen Wandel. Zuletzt wurden in dem pulsierenden Stadtteil viele neue Restaurants, Bars und Cafés eröffnet. Der "Busch" ist aber auch ein traditionelles Arbeiter- und Einwandererviertel, das für Menschen vieler verschiedener Herkunftsländer zu einer neuen Heimat geworden ist. Mit diesem Kapitel der Stadtgeschichte hat sich Carvalho beschäftigt. Im vergangenen Herbst war er im Rahmen des Projekts "Social Body Building" von "zeitraumexit" vor Ort, um mit den Menschen zu sprechen und Ideen für das geplante Denkmal zu sammeln. Der Kiosk am Sackträgerplatz sollte sich als der perfekte Standort dafür erweisen.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und der Beauftragten für Kultur und Medien. Das Ziel: ausgesuchte Quartiere für deren Bewohner so lebenswert wie möglich zu gestalten. Kunst und Kultur sollen dabei eine identitätsstiftende Rolle spielen. Wichtig ist vor allem, dass Menschen, die bislang nur wenig oder gar keinen Zugang dazu hatten, eine aktive Rolle übernehmen. Das Team vom "zeitraumexit" arbeitet deshalb mit der Kioskbetreiber-Familie Nuculovic und den Anwohnern zusammen. Sie sorgen mit ihren Geschichten für den emotionalen Treibstoff, der das Archiv über das migrantische Leben im Viertel voranbringt. "Es geht um die aktive Selbstermächtigung der Gastarbeiter von gestern, heute und morgen", sagt Nina Lenz, Leiterin der Stadtteilarbeit bei "zeitraumexit". Genau so steht es auch auf der Plakette, die Carvalho an der Frontseite des Kiosks angebracht hat.

An der dem Platz zugewandten Seite ist außerdem folgender Slogan zu lesen: "Es gibt kein über uns ohne uns". Ein Verweis auf das Ziel, gemeinsam mit den Anwohnern Erinnerungen wachzurufen und zu bewahren. "Wir möchten ihre Erfahrungen in einem Archiv sammeln, das sich wie der Ort, an dem es steht, und all die Menschen, die ihn mit Leben füllen, stetig weiterentwickelt", erklärt Lenz. Dabei kann sie auf die Hilfe ihrer Kollegin Natice Orhan-Daibel bauen, die im Viertel aufgewachsen ist und als sprach- und ortskundige Mittlerin agiert. Der Kiosk ist ein Ort, an dem sich Menschen austauschen und Halt in schwierigen Situationen finden. Sie sprechen über tägliche Herausforderungen wie den Kampf um Aufenthaltsgenehmigungen oder bessere Wohn- und Arbeitsbedingungen – und über alles, was Menschen zu Menschen macht.

Bei jedem Kauf erhalten die Kunden einen Glückskeks mit einer Frage zu ihrem Leben. Foto: Ofer

Darüber reden sie auch mit Djerdj Nuculovic und seiner Frau Tonia. "Seit zwanzig Jahren leben wir im Jungbusch, unsere Kinder sind hier aufgewachsen", sagt Nuculovic, der einst aus Montenegro kam. Oft erkenne er sich selbst in den Geschichten wieder, die seine Kunden in das Audiogerät sprechen, das ihm die Projektbetreiber überlassen haben. "Eigentlich sind wir viel mehr als nur ein Kiosk, weil wir stets ein offenes Ohr für alle haben." Nina Lenz erklärt, wie die Interviews ablaufen: Wenn jemand beim Kiosk einkauft, bekommt er einen Glückskeks geschenkt. Auf den Zetteln, die man unter dem süßen Teigmantel findet, stehen Fragen wie diese: Wie war dein Tag? Wie könnte man das Leben für Migranten im Jungbusch verbessern? Warum weinst du manchmal?

Es sei auch schon vorgekommen, das bei den Gesprächen Tränen fließen. Jede Antwort wird auf die Webseite www.jungbuschdenkmal.de übertragen, auf die man auch über einen QR-Code an der Rückwand des Kiosks gelangt. Es werden auch Videointerviews aufgezeichnet. Sie sollen später auf einem Bildschirm gezeigt werden. Bereits angebracht hat das Team von "zeitraumexit" ein LED-Leuchtbanner auf dem Dach. Schon bald sollen darauf Statements durchlaufen, die vor Ort aufgenommen wurden. Die Verantwortlichen rechnen damit, im September genug Material dafür gesammelt zu haben.

Mittlerweile hat die Dämmerung eingesetzt. Auf den Straßen sind immer mehr Menschen unterwegs. Kinder haben sich vor dem Kiosk eingefunden. Sie fragen Tonia nach den beliebten montenegrinischen Crêpes und anderen Süßigkeiten. Oft werde sie von ihnen "Mama" genannt. "Manchmal frage ich mich schon, wie viele Kinder ich eigentlich habe", sagt die dreifache Mutter und lächelt. Auch das wäre so eine Geschichte, die es zu erzählen lohnt.