Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Benzationell!", jubelte die RNZ im September 2011 nach der spektakulären Licht- und Klang-Show am Wasserturm anlässlich des 125. Geburtstags des Automobils. Der Euphorie über das einst ’der Deutschen liebstes Kind’ ist Ernüchterung gewichen. Schier endlose Blechlawinen quälen sich im Schritttempo durch die Quadrate, Gehwege werden zugeparkt. Der Lärm der aufgemotzten Poser-Schlitten nervt die Anwohner, Dreck und schlechte Luft sind die Folgen. Das alles in einer überwiegend mausgrauen City, die – nett formuliert – nicht zu den schönsten in Deutschland zählt. Und sich im Sommer bullenheiß aufheizt.

So kann und soll es in Mannheim nicht weitergehen, darüber herrscht bei Bürgern, in der Politik und sogar dem Handel Einigkeit. Zehn Jahre nach der Hommage an Carl Benz wagt die Stadt einen zwölfmonatigen Versuch. Weg vom autogerechten und hin zum lebenswerten Zentrum, so das Ziel. Los geht es am 25. August in der Fressgasse. Dort wird die Durchfahrt über die Breite Straße mit einer Schranke unterbunden. Stattdessen entsteht in diesem Bereich zwischen E 1/F 1 und P 1/Q 1 eine neue Fußgängerzone. Auf 140 Metern Länge werden Picknicktische und -bänke (nicht nur für Gastrogäste) sowie Pflanzkübel aufgestellt.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Marktstraße (E 1 und E 2) im Laufe des Septembers zur Fahrradstraße. Schließlich blockieren Leitbaken ab Oktober die Durchfahrt in der Kunststraße in Höhe der Breiten Straße. Zusätzlich fallen während des "Experiments" insgesamt rund 80 Kurzzeitparkplätze weg, was Raum für Fahrräder, Sitzgelegenheit und Grün schafft. Gearbeitet wird laut Alex Stork, Abteilungsleiter Ingenieurbau und Straßentechnik bei der Stadt, auch an Wochenenden und – im Bereich von Gleisen – in der Nacht.

Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer glaubt fest an den dauerhaften Erfolg des Konzepts, von dem Besucher, Geschäftsleute und Anwohner gleichermaßen profitierten. "Wir wissen genau, was wir da tun", sagt er, aber, "wir wissen auch, dass wir an einigen Stellen nachjustieren werden müssen." Das ist mit ein Grund, warum der Versuch mitten in den Sommerferien startet. Wenn weniger Verkehr durch die City rolle, seien kurzfristige "Anpassungen" leichter möglich, so Eisenhauer.

Der Dezernent glaubt, dass sich die Situation für Menschen, die unbedingt das Auto nehmen wollen oder darauf angewiesen sind, sogar verbessert. "Alle Parkhäuser sind erreichbar und bieten ausreichend Plätze", verspricht Eisenhauer. Die städtischen Parkhausbetriebe wollen mit neuen Tarifen die Pkw-Lenker anlocken. Die Anlieferung der Waren sichert die Stadt durch 18 zusätzlich ausgewiesene Zonen.

Hinweisschilder, Infoflyer, Plakate, ein aktualisiertes Parkleitsystem, eine eigene Internetseite und eine Servicetelefonnummer für Fragen sollen über den Verkehrsversuch informieren und für Orientierung sorgen. Das Stadtmarketing will die neuen Freiräume mit verschiedenen Aktionen immer wieder bespielen. So etwa am Eröffnungswochenende 28./29. August mit Liegestühlen, Palettensitzmöbeln und einer begrünten Liegewiese zum Verweilen, einem Infopunkt und musikalischem Programm.

In den ersten Wochen will die Stadt beobachten, wie sich der Verkehrsfluss verändert und ob es zu Behinderungen kommt. Die Werbegemeinschaft Mannheim – ein Zusammenschluss mehrerer Gewerbetreibender – findet den Verkehrsversuch gut, hält jedoch den Zeitpunkt des Starts für "blöd", wie Vorstandsmitglied Frank Noreiks am Rande der Pressekonferenz am Dienstag sagt.

Er erinnert an die aktuellen Sperrungen des Fahrlachtunnels und der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Er macht sich Sorgen, wie der Verkehr abfließen soll. Eisenhauer kontert, bis auf wenige Wochen im Jahr werde massiv in wichtige Verkehrsachsen der Stadt eingegriffen. Soll heißen: Es gibt keinen "richtigen" oder "falschen" Zeitpunkt.

Info: Servicetelefon: 0621 / 29 38 55 0, Internetseite: www.mannheim.de/lebenswerteinnenstadt