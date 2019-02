Von Gerhard Bühler

Mannheim. Zur Anbindung des neuen Wohnquartiers Franklin im Mannheimer Norden ist eine Stadtbahnlinie geplant. Diese soll von der Neckarstadt über Nationaltheater und Hauptbahnhof auch das Glückstein-Quartier im Lindenhof und die Hochschule Mannheim in Neckarau verbinden. Voraussetzung dafür wären allerdings mehr Gleise am Knotenpunkt vor dem Hauptbahnhof.

Das ist wegen der räumlichen Enge an dieser Stelle jedoch ein schwieriges Unterfangen. Daneben soll bei dieser Gelegenheit auch der Willy-Brandt-Platz saniert werden. Im Bauausschuss des Gemeinderats ist am Dienstag die Planung für das komplizierte Projekt vorgestellt worden. Die größte Herausforderung stellt der Bau eines vierten Bahnsteigs für die Haltestellen dar. Die vorgestellten Pläne sehen vor, zwei der bisher drei Bahnsteige an der heutigen Stelle vor dem Bahnhof zu belassen. Zwei weitere sollen wenige Meter weiter in die Achse Kaiserring platziert werden. Vom Raum her wäre ihre Länge von 70 Metern gerade noch möglich. Es seien im Vorfeld der Planung einige Varianten untersucht worden, sagte Marcus Geithe, Geschäftsführer der Mannheimer Verkehr GmbH (MV). Die vorgeschlagene Lösung sei die Beste. Ihr Vorteil: Die Ausfahrt des Tiefgaragenparkhauses unter dem Willy-Brandt-Platz müsse zwar etwas verschoben werden, könne jedoch grundsätzlich erhalten bleiben, so Geithe.

16 weniger vitale Bäume, die auf der Tiefgarage stehen, sollen deshalb fallen. "Dafür können wir die großen Platanen auf der Ostseite erhalten", sagte Geithe. Wie Baubürgermeister Lothar Quast berichtete, sei das Planfeststellungsverfahren bereits angelaufen und der Zeitplan auf die Bundesgartenschau 2023 ausgerichtet. "Wir wollen unsere Gäste nicht mit einer Baustelle empfangen", machte er klar. "Jetzt pressiert es", räumte auch Geithe ein.

Der Kritik von CDU-Stadträten, das Projekt hätte früher starten müssen, widersprach Quast. "Wir konnten das im Paket mit der neuen Linie nach Franklin erst vor Kurzem auf den Weg bringen, dafür haben wir jetzt eine neue Finanzierungslösung", betonte er. Laut Geithe gibt es für das gesamte Projekt nun eine Bundes- und Landesförderung. Aufgefrischt werden soll bei dieser Gelegenheit auch der in die Jahre gekommene Willy-Brandt-Platz. "Das wird eine super schwierige Aufgabe", räumte Chef-Stadtplaner Klaus Elliger ein. Denn für den Platz gebe es eine Vielzahl von Wünschen und Interessen. Fahrräder, Taxis, Bahnbusse, das Gurs-Denkmal, Bäume und Wege bis hin zur Außengastronomie sollen ihren Platz finden. Bis zur Buga lasse sich das wohl nicht realisieren, räumte Geithe ein.

Deshalb müsse in dieser Zeit eine Pause eingelegt werden, meinte Elliger. Die Stadträte stimmten zu, verbunden mit der Hoffnung auf ein attraktives neues Entree am Hauptbahnhof. Konkrete Beschlüsse kommen im Verlauf der Planungen auf die Tagesordnung.