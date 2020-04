Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wie reagiert die Bevölkerung auf die Corona-Pandemie? Wie wirken sich die Ausgangsbeschränkungen auf den Alltag aus? Wie managen Familien die Kinderbetreuung? Welche Ängste und Sorgen treiben die Menschen derzeit um? Wie schätzen sie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Krise ein? Diesen Fragen widmet sich seit knapp einem Monat die Corona-Studie unter der Leitung der Datenwissenschaftlerin Prof. Annelies Blom von der Universität Mannheim. Erste Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht, auf die greift mittlerweile sogar der gemeinsame Krisenstab von Innen- und des Gesundheitsministerium zurück. Die RNZ nennt die wichtigsten Etappen-Ergebnisse und erklärt die Methodik.

> Soziale Kontakte: Anfang März, also direkt vor Inkrafttreten der Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung, traf sich noch gut drei Viertel der Bevölkerung ein- oder mehrmals pro Woche mit Freunden, Verwandten oder privat mit Arbeitskollegen. Bis heute ist der Anteil derer, die sich in diesem Umfang weiterhin treffen, auf etwa die Hälfte der Bevölkerung zurückgegangen. "Die Studie zeigt dabei auch, dass der Rückgang vor allem Personen zu verdanken ist, die ihre persönlichen sozialen Kontakte komplett eingestellt haben", heißt es in einem Bericht. Mittlerweile geben 90 Prozent der Befragten an, maximal einmal pro Woche privat Kontakt zu Freunden und Arbeitskollegen gehabt zu haben. Es ist also zu erkennen, dass die Häufigkeit privater sozialer Kontakte stets abnimmt.

Leitet die Studie: Die Datenwissenschaftlerin Annelies Blom, Professorin an der Uni Mannheim. Foto: Kratschmann

> Akzeptanz: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erfahren laut Bericht eine "überwältigende Unterstützung" in der Bevölkerung. Fast einstimmig wird die Schließung öffentlicher Einrichtungen und der Landesgrenzen für Reisende für angemessen gehalten. Etwa die Hälfte der Menschen würde außerdem eine allgemeine Ausgangssperre und etwa ein Viertel sogar die Einstellung des Nah- und Fernverkehrs befürworten. Nur circa 25 Prozent der Menschen schätzt den wirtschaftlichen Schaden höher ein als den gesellschaftlichen Nutzen. Die Sorge der Bürger vor chaotischen Verhältnissen, verursacht durch eine unkontrollierbare Ausbreitung der Krankheit ist somit größer als die Sorge vor einer wirtschaftlichen Rezession. "In den nächsten Wochen werden die Autoren der Studie die Entwicklungen weiter beobachten, um Veränderungen im Meinungsbild präzise nachzuvollziehen", heißt es weiter.

> Homeoffice und Kurzarbeit: Etwa die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet vor Ort. Dem gegenüber steht ein gutes Viertel, dass im Homeoffice tätig ist. "Bei der Beschäftigungssituation sehen wir starke Unterschiede nach Bildungs- und Einkommensgruppen. Deutlich mehr Personen mit hohem Bildungsabschluss und gutem Verdienst arbeiten im Homeoffice, Personen mit niedrigem Bildungsabschluss sind dagegen stark von Freistellungen und Kurzarbeit betroffen", sagt Prof. Katja Möhring, die mit ihrem Team schwerpunktmäßig über die sozio-ökonomischen Unterschiede in der Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung forscht. So arbeiten 44 Prozent der Personen mit Hochschulabschluss im Homeoffice, bei Personen mit Real- oder Hauptschulabschluss liegt dieser Anteil bei 15 beziehungsweise zehn Prozent. Ersichtlich wird ebenso, dass es bezüglich des Homeoffice-Anteils kaum Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Kinder gibt. "Die Möglichkeit zum Homeoffice folgt also eher den Erfordernissen der Tätigkeit als der familiären Situation", ergänzt Möhring. Kurzarbeit, Freistellung und Arbeitslosigkeit träfen vor allem die Menschen, die schon vor der Coronakrise nur ein geringes Einkommen zur Verfügung hatten.

Hintergrund > Studie zum Arbeitsalltag: Prof. Sabine Sonnentag vom Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie untersucht in einer Online-Studie, wie der Arbeitsalltag während der Coronakrise aussieht und wie er sich über die Zeit verändert. Die Studie richtet sich an alle Berufsgruppen. [+] Lesen Sie mehr > Studie zum Arbeitsalltag: Prof. Sabine Sonnentag vom Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie untersucht in einer Online-Studie, wie der Arbeitsalltag während der Coronakrise aussieht und wie er sich über die Zeit verändert. Die Studie richtet sich an alle Berufsgruppen. Teilnehmen können alle Interessierten, die über 18 Jahre alt sind und üblicherweise mindestens 20 Stunden pro Woche arbeiten. Dazu zählen auch die Personen, die während der Coronakrise gerade nicht berufstätig sind oder sein können. Für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen wird ein Euro an "Ärzte ohne Grenzen” gespendet. Der Link: www.soscisurvey.de/covid19_arbeitsalltag > Studie zu Social Distancing: In einer Online-Studie wollen Psychologen der Uni Mannheim untersuchen, wie sich diese Einschränkung sozialer Kontakte auf die Menschen auswirkt. Dafür sucht der Lehrstuhl für Klinische und Biologische Psychologie und Psychotherapie Teilnehmer, die über 18 Jahre alt sind. Interessierte können unter http://tiny.uni-mannheim.de /64f teilnehmen. oka

> Kinderbetreuung: Etwa 93 Prozent aller Eltern betreuen ihre Kinder zu Hause. Weniger als zwei Prozent der Eltern mit Kindern im Kita- und Grundschulalter nutzen die Notfallbetreuung. Sprangen vor der Corona-Pandemie noch in etwa acht Prozent der Familien die Großeltern regelmäßig als Betreuung ein, ist das jetzt nur noch bei 1,4 Prozent der Fall. Bezogen auf die Verteilung der Kinderbetreuung im Haushalt zeigt sich, dass in der Hälfte der Fälle Frauen allein die Kinderbetreuung übernehmen und in je einem Viertel die Betreuung entweder von beiden Partnern oder nur vom Mann übernommen wird.

> Methodik: Die Studie nutzt das German Internet Panel (GIP) der Uni Mannheim, das derzeit aus 4000 Teilnehmern aus ganz Deutschland besteht. Durch die Zufallsauswahl stellen diese Befragte ein möglichst genaues Abbild der allgemeinen Bevölkerung dar. Sie wirken an einer Langzeitstudie mit, die seit 2012 individuelle Einstellungen und Präferenzen untersucht, die in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen relevant sind. Für die Corona-Studie wurde das GIP in zufällige Unterstichproben unterteilt, die jeweils einem Wochentag zugeordnet wurden. An jedem Wochentag wird daher eine zufällige Personengruppe befragt. Die Fragebögen werden ausgewertet und für die nächste Woche aktualisiert.

> Verwendung: Die Ergebnisse werden zur Erstellung unterschiedlicher Szenarien im gemeinsamen Krisenstab von Innen- und Gesundheitsministerium genutzt. Neben Informationen zu sozialen Kontakten und zur Akzeptanz verschiedener Maßnahmen in der Bevölkerung, fließen auch Informationen zur Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in die Überlegungen mit ein. Darüber hinaus besprechen die Wissenschaftler mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung weitere Analysen, die Rückschlüsse auf durch die Coronakrise verursachte Ängste in verschiedenen Gesellschaftsgruppen zulassen. Die Zusammenarbeit entstand aus einer Besprechung zum Schwerpunktbericht der vergangenen Woche. Diese "Arbeit ist für die Einschätzung der soziologischen und ökonomischen Wirkungen sehr wertvoll", erklärt Ralf Göbel (CDU), Ministerialdirigent im Innenministerium.