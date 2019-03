Von Hans-Joachim Heinz

Mannheim. Das hat es in der nunmehr 49-jährigen Geschichte des Bloomaul-Ordens noch nicht gegeben. Normalerweise hält der im Vorjahr ausgezeichnete Ordensträger die Laudatio auf seine(n) Nachfolger(in), - doch Rolf Götz war am Sonntagabend im Opernhaus des Nationaltheaters bei der 50. Verleihung der höchsten bürgerschaftlichen Auszeichnung der Stadt an Pfarrerin Ilka Sobottke nicht etwa nur verhindert. Nein, der mittelständische und sozial sehr engagierte Unternehmer verzichtete bewusst auf diese Tradition und war erst gar nicht im Saal.

Der Grund für seine Absage waren umstrittene Äußerungen der Pfarrerin zu sozialpolitischen Themen in einem "Geistlichen Wort". Diese hatte Sobottke nach vielfacher Kritik allerdings anschließend relativiert und sich für einige pauschale und damit missverständliche Formulierungen entschuldigt. Die Citykirchen- und Studierendenpfarrerin hatte geschrieben: "Akteure des neoliberalen Systems in Wirtschaft und Politik wollen soziale Ungleichheit, um Dynamik - gemeint ist Konkurrenz - zu erzeugen."

Daher gebe es Steuervorteile für Reiche, Einschränkungen von Sozialleistungen für alle in Not und die Privatisierung öffentlicher Güter, so die Pfarrerin. "Ellenbogenwesen werden zu Gewinnern. Gleichzeitig drangsaliert Hartz IV Alleinerziehende mit ihren Kindern, Geringverdiener, Kranke und Rentnerinnen in einem System der Angst und macht sie zu Verlierern, die nie mehr hochkommen." Armut sei - besonders in einem so reichen Land - ein Skandal. Und Reichtum keine Belohnung für Leistung, "sondern meistens geerbt oder einfach Glück, denn fleißig und begabt sind Arme auch", schrieb Sobottke und wollte damit auf einen gesellschaftlichen Missstand aufmerksam machen.

Durch die Absage von Götz fiel nun Ordenskanzler Klaus van Ackern als Sprecher der Ordensträger die Aufgabe zu, im Rahmen eines Sketches als Göttervater Jupiter in Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" die Laudatio auf Sobottke zu übernehmen.

"Sie ist liebenswert und natürlich, aber täuschen Sie sich nicht, sie ist auch scharfzüngig und redegewandt. Und sagt, was Sie für richtig hält, auch wenn es ihr schadet und selbst, wenn es nicht ganz richtig ist", spielte auch das Bloomaul des Jahres 2006 auf die kritisierten Aussagen der Pfarrerin an. Zuvor hatte Markus Haass vom Verleihungskomitee, der zusammen mit Bert Siegelmann und Achim Weizel die neue Preisträgerin ausgewählt hatte, in die gleiche Kerbe geschlagen: "Ilka Sobottke sagt, was sie denkt und hat damit eine lebhafte Diskussion in Gang gebracht. Sie möchte Menschen wachrütteln, spricht Klartext und nimmt kein Blatt vor den Mund, eben ein echtes Bloomaul. Dabei möchte sie nur eines: auf die Menschen am Rande der Gesellschaft, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen sind, mit offenen Armen zugehen, ihnen helfen und ein Stückchen Wärme geben. Sie hat ein großes und warmes Herz."

Sie sei "überwältigt von der Auszeichnung", sagte die Gelobte. "Ich finde, dass dieser Orden zu mir passt und dass ich ihn verdient habe. Aber nicht alleine!" So wollte sie die Besucher der Vesperkirche wie auch alle Unterstützer und Helfer dieser Einrichtung gleichfalls gewürdigt sehen. "Daher widme ich den Orden auch der Vesperkirche", betonte die 52-Jährige unter großem Beifall des Publikums.