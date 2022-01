Das Frauennachttaxi kann zwischen 22 und 6 Uhr in Anspruch genommen werden. Foto: vaf

Mannheim. (hwz) Auch 2022 dürfen alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahre ins Mannheimer Frauennachttaxi (FNT) einsteigen. Vorausgesetzt, sie registrieren sich bis 17. Januar im Bürgerportal der Stadtverwaltung. Zwar werden die Fahrten innerhalb eines Kalenderjahrs auf maximal zwölf pro Nutzerin begrenzt. Doch auch weiterhin gilt: Die Nutzerin muss nicht mit Wohnsitz in der Quadratestadt gemeldet sein. Das Ziel ist frei wählbar und kann auch außerhalb Mannheims liegen.

Die Fahrt muss jedoch zwischen 22 und 6 Uhr im Stadtgebiet angetreten werden. Der Fahrpreis reduziert sich immer um sechs Euro. Frauen, die nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, können einen Berechtigungsschein in der Verwaltung abholen, insofern sie unter der Telefonnummer 115 ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Mit der Modifizierung der Nutzungsbedingungen hält Mannheim damit am Prinzip fest, sowohl Einwohnerinnen als auch weibliche Gäste vom FNT-Angebot profitieren zu lassen. Von Anfang an war es erklärtes Ziel, sowohl die tatsächliche Sicherheit von Frauen und Mädchen zu erhöhen, als auch ihr subjektives Sicherheitsempfinden zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Denn nach wie vor geben fast drei Viertel aller Frauen in der Bundesrepublik Deutschland an, abends und nachts nur ungern allein im öffentlichen Raum unterwegs zu sein. Frauennachttaxis stellen zwar keine Lösung des Problems "Gewalt gegen Frauen" dar, bieten aber die Möglichkeit, sicherer unterwegs zu sein.

Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, nimmt Mannheim viel Geld in die Hand. 2019 zunächst mit 25.000 Euro ausgestattet, hat der Gemeinderat für 2022 und die Folgejahre 275.000 Euro bewilligt. Denn auch wenn aufgrund von Corona im ersten Quartal 2021 die Anzahl der Fahrten zunächst deutlich unter 2000 pro Monat lag, wird das FNT seit Juni wieder verstärkt genutzt.

"Im Oktober letzten Jahres allein über 5000 Mal", sagt Eva Schaab, zuständige Fachreferentin zum Thema Gewalt an Frauen. Wer wann wohin fährt, unterliegt dem Datenschutz. Auch die Registrierung im Bürgerportal läuft über ein anonymisiertes Verfahren. Die Abrechnungen der Taxiunternehmen lassen jedoch darauf schließen, dass das FNT sich in einem Radius von rund 25 Kilometer bewegt – vorrangig auf der Kurzstrecke, aber eben auch über Mannheim hinaus.

Anders in Heidelberg, wo es zwar bereits seit 1992 ein FNT gibt, das zwischen 22 und 6 Uhr genutzt werden kann. Allerdings nur innerhalb der Stadtgrenzen und unter der Voraussetzung, dass die Frau mit Hauptwohnung in Heidelberg gemeldet sein. 2019 wurden 11.162 Fahrten verzeichnet, im Coronajahr 2020 waren es 6565. Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor. Fahrscheine zum Preis von sechs Euro können in den Bürgerämtern sowie beim Bürgerservice im Rathaus gekauft werden.

Info: www.mannheim.de/de/service-bieten/buergerdienste/digitale-angebote