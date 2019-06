Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Mal kam es am Freitagmorgen in Mannheim zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Grund waren zwei Unfälle, wie die Polizei mitteilt.

> In der Friedrich-Ebert-Straße kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn, dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 9 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts. Auf Höhe der kreuzenden Grenadierstraße wendete er seinen Sprinter trotz Verbots und fuhr über den Gleisbereich. Hierbei übersah er die ebenfalls stadteinwärts fahrende Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto aus dem Gleisbereich geschleudert und gegen eine Ampel gedrückt.

Neben dem Sachschaden am Sprinter, der Straßenbahn sowie der Ampelanlage wurden auch der Unfallverursacher und mindestens zwei Fahrgäste in der Bahn verletzt. Die Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des nicht mehr fahrbereiten Sprinters musste der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt kurzzeitig ausgesetzt werden. Zudem wurde ein Fahrstreifen in selbe Richtung gesperrt.

> In der Schwetzinger Straße wurde der Straßenbahnverkehr ebenfalls kurzzeitig gesperrt. Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Hyundai von der Keplerstraße kommend in die Schwetzinger Straße.

Dabei übersah die Fahrerin einen von rechts kommenden Renault. Der 75-jährige Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Trotz des hohen Sachschadens von mehr als 13.000 Euro wurde hier niemand verletzt. Da beide Autos nicht mehr bewegt werden konnten, wurden sie abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung blieben die Gleise in der Schwetzinger Straße gesperrt.