Mannheim. (pol/rl) Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer war am Donnerstagabend auf der L597 von Feudenheim in Richtung Ladenburg unterwegs. An der Auffahrt zur missachtete er gegen 19.47 Uhr die Vorfahrt eines 56-jährigen VW-Fahrers, der auf der Landesstraße von Wallstadt in Richtung Ladenburg fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 56-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser und wurden dort stationär aufgenommen. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand etwa 25.000 Euro Sachschaden. Für die Unfallaufnahme war die L597 an dieser Stelle für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Gegen 21.56 Uhr war die Straße wieder frei.