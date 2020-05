Mannheim. (pol/rl) Zu zwei illegalen Autorennen kam es in der Neckarau und in der Neckarstadt in der Nacht zum Samstag.

Zunächst wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen 23.45 Uhr an der Kreuzung Neckarauer Straße und Rottfeldstraße auf laute Motorengeräusche an einer Ampel aufmerksam. Kurz darauf beschleunigten sechs hochmotorisierte BMW und rasten in Richtung Rheinau. Als die Beamten die Fahrer auf Höhe der Adlerstraße stoppen wollten, beschleunigten drei der sechs Autos nochmals stark und fuhren davon.

Die Beamten kontrollierten nun die restlichen drei Fahrer im Alter von 27, 31 und 37 Jahren. Diese haben sich wegen der Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu verantworten und mussten bereits ihre Führerscheine abgeben.

Eine gute Stunde später bemerkten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt um 1 Uhr einen Mercedes und einen BMW in der Waldhofstraße, die in Richtung Meßplatz rasten. Am Meßplatz beschleunigten die Fahrer nochmals stark und bogen mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in Richtung Kurpfalzbrücke ab.

Obwohl auf der Straße reger Verkehr herrschte und auch Fußgänger auf der Brücke waren, versuchte der Mercedes-Fahrer bei maximaler Beschleunigung den BMW zu überholen. An einer roten Ampel am Friedrichsring hielten die beiden Wagen an. Hier konnte der Streifenwagen die beiden Autos überholen und stellte sich vor die "Rennfahrer".

Als die Uniformierten an den BMW herantraten, bemerkten sie, dass eine Schusswaffe im Bereich des Fahrersitzes lag. Die Beamten nahmen diese umgehend an sich. Danach zogen sie die Führerscheine des 32-jährigen BMW-Fahrers und des 25-jährigen Mercedes-Fahrers ein. Beide mussten anschließend zu Fuß weiter.

Die beiden Männer müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten, der 32-Jährige auch noch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.