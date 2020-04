Mitglieder des THW arbeiten an den Umbauten, die nötig sind, um aus der Jugendherberge an den Rheinterrassen eine Quarantäne-Station zu machen. Dazu n muss auch Mobiliar ausgetauscht werden. Die ursprünglichen Möbel werden eingelagert. Fotos: Stadt Mannheim

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie richtet die Stadt Mannheim derzeit in der Jugendherberge International am Rheinufer eine Quarantäne-Station für pflegebedürftige Menschen ein. Seit Montag arbeiten rund 40 Mitglieder der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr sowie des Technischen Hilfswerks (THW) an der Umrüstung des Hauses zum Behelfspflegeheim. Ziel ist eine funktionsfähige Pflege- und Krankenstation.

Vorgesehen ist die Quarantäne-Station für Bewohner von Pflegeheimen, die ihre Einrichtung vor einiger Zeit aus verschiedenen Gründen – wie etwa einer Klinikbehandlung – verlassen haben und nun zurückverlegt werden sollen. Ebenso müssen auch Menschen, die neu in ein Pflegeheim überwiesen werden sollen, mittlerweile für den vorbeugenden Infektionsschutz zunächst eine 14-tägige Isolierung hinter sich bringen. Eine direkte Aufnahme in einem Heim ist nicht mehr möglich. Grund dafür ist, dass Pflegeheimbewohner eine Gruppe mit besonders hohem Risiko darstellen. Wie jüngste Beispiele in anderen Städten gezeigt haben, können sich Corona-Infektionen in Pflegeheimen relativ schnell verbreiten und fordern eine hohe Zahl an Opfern.

Da die im Stadtteil Lindenhof etwas abgeschieden am Rhein gelegene Jugendherberge wie alle Herbergsbetriebe derzeit geschlossen ist und leer steht, bot sich die Anmietung für die Stadt an. Das aus den 1950er Jahren stammende Haus war nach fünfjähriger, kompletter Sanierung und Modernisierung erst 2014 wiedereröffnet worden. Die Herberge verfügt seitdem über 258 Betten in 73 Zimmern, vier davon sind behindertengerecht.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen in der Quarantäne-Pflegestation bis zu 40 Personen untergebracht werden können. "Für den Aufenthalt pflegebedürftiger Menschen in der Jugendherberge sind Auf- und Umbauten notwendig. Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Mannheim und das THW sind mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, bis Mitte der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden”, informierte eine Stadtsprecherin. Der Betrieb als Pflegeheim soll anschließend durch die APH Altenpflegeheime Mannheim GmbH gewährleistet werden. Das 100-prozentige Tochterunternehmen des Universitätsklinikums gehört zum Konzern Stadt.

Wie die Sprecherin erläuterte, muss dazu in der Herberge ein Teil des Mobiliars ausgetauscht werden. Einige der Betten werden durch bewegliche Krankenbetten ersetzt, um auch pflegebedürftige Patienten versorgen zu können. Hinzu kommt die Installation einer Schwesternrufanlage für die Bewohner. Einer der großen Tagungsräume wird mit Regalen zum Zentrallager umgewandelt.

In den oberen Etagen werden die Zimmer für die Einzelbelegung mit Einzelbetten aus Beständen des Katastrophenschutzes ausgestattet, da die Jugendherberge nicht über genügend Einzelbetten verfügt. Auch eine Medikamentenstation sowie Pflegestützpunkte mit Räumen für die Mitarbeiter entstehen. Rollstühle, Rollatoren und anderes Material kommen aus den vier bestehenden Pflegeheimen der APH.

Dass sich für die Stadt wegen der Coronakrise die Anforderung ergeben kann, weitere größere Personengruppen vorübergehend unterbringen zu müssen, hatte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) schon vor einigen Tagen gesagt. Sozusagen als "Überlauf" für den Fall einer Vollbelegung der Kliniken mit schweren Corona-Fällen erläuterte er Pläne zur Einrichtung einer Pflegestation für Covid-19-Erkrankte mit leichten Symptomen im Mercure-Hotel am Friedensplatz.

Aufgrund der aktuell eingetretenen Stabilisierung der Fallzahlen ist das derzeit offenbar kein Thema mehr. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde die Anmietung eines Ausweichquartiers für eine solche Quarantäne-Pflegestation zeitlich verschoben. Verhandlungen mit einem Hotelbetreiber und Gespräche mit verschiedenen Anbietern würden aber fortgesetzt.