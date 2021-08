Das ZEW ist eines der renommiertesten und gefragtesten Forschungsinstitute in Deutschland und Europa. Bei ihrer Arbeit orientieren sich die Forscher an aktuellen Ereignissen – und widmen sich zum Beispiel den Folgen der Corona-Pandemie. Foto: Gerold

Von Gaby Booth

Mannheim. Wenn es ums Geld geht, ist das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim eine gefragte Adresse. Die Ökonomen liefern Politikern und Unternehmern wirtschaftswissenschaftliche Daten, die ihnen helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Analysen und Voraussagen der ZEW-Forscher haben Gewicht. Ein Beispiel: "Wir rechnen in sechs Monaten mit einer überdurchschnittlich positiven gesamtwirtschaftlichen Lage", ging der Präsident des ZEW, Achim Wambach, schon Mitte des Jahres davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft schneller als erwartet von den coronabedingten Einbrüchen erholen wird.

Woher er das weiß? Die Wissenschaftler des Instituts beobachten nicht nur selbst permanent die Entwicklung des Marktgeschehens, sammeln Daten über Daten und analysieren und bewerten diese. Sie befragen auch regelmäßig Experten aus der Praxis. Das ZEW ist heute eines der renommiertesten und gefragtesten Forschungsinstitute Deutschlands und Europas. Die monatlichen Befragungen im Rahmen des ZEW-Finanzmarktreports zur Entwicklung der Finanzmärkte sind ein wichtiger Gradmesser.

Achim Wambach. Foto: Gerold

Es ist kein Zufall, dass das Mannheimer Forschungsinstitut ganz in der Nähe der Schloss-Universität seinen Sitz hat. Im Quadrat L 7. Die Universität im kurfürstlichen Schloss nebenan gilt als eine der führenden Hochschulen auf dem Sektor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Da passte es wunderbar, dass sich die Volkswirtschaftler, Betriebswirte und Wirtschaftsingenieure im Jahr 1991 nur ein paar Quadrate weiter niederließen. Dabei forschen und recherchieren sie keineswegs im sogenannten Elfenbeinturm und an den Interessen der Bevölkerung vorbei. Ganz im Gegenteil.

Hintergrund > Das ZEW wurde 1991 mit gerade einmal 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet, deren Zahl heute auf mehr als 200 Beschäftigte in dem Gebäude in L 7 angewachsen ist. Das ZEW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft, zu der knapp 100 außeruniversitäre Forschungsinstitute gehören. [+] Lesen Sie mehr > Das ZEW wurde 1991 mit gerade einmal 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegründet, deren Zahl heute auf mehr als 200 Beschäftigte in dem Gebäude in L 7 angewachsen ist. Das ZEW ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft, zu der knapp 100 außeruniversitäre Forschungsinstitute gehören. > Das Institut verfügt über ein großes Potenzial an wissenschaftlichem Nachwuchs. Das Durchschnittsalter in den Forschungseinheiten liegt bei 34 Jahren, und ein hoher Anteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeitet an einer Promotion. Dieser kontinuierliche Zufluss neuen Wissens aus den Universitäten trägt maßgeblich zu einer lebhaften Forschungsdynamik bei. > Institutionell gefördert wurde das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung vom Land Baden-Württemberg im Jahr 2020 mit rund 12 Millionen Euro, was 58 Prozent des Gesamtbudgets ausmacht. Darüber hinaus wirbt das ZEW im Wettbewerb mit anderen Instituten Drittmittel über Forschungsaufträge ein, von denen die Hälfte vom Bund kommt. Alleiniger Gesellschafter des ZEW ist das Land Baden-Württemberg. Der Aufsichtsrat besteht aus elf Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. boo

Aktuell und am politischen Alltagsgeschehen orientiert, beobachten sie, was in Deutschland, Europa und der Welt geschieht. Sie analysieren die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, sagen, welche Effekte eine Entscheidung in Berlin oder Brüssel für das Portemonnaie der Bürger hat, bewerten die Steuerprogramme der Parteien oder sprechen darüber, wie sich Facebook und andere Soziale Netzwerke auswirken. Also von Elfenbeinturm keine Spur. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in dem Eckgebäude und den anschließenden Büros. Zwei Drittel davon sind wissenschaftlich tätig. Das ZEW wird von Achim Wambach als Präsident und Thomas Kohl als Geschäftsführer geleitet.

Worum kümmert sich das ZEW? Einige der jüngsten Forschungsthemen befassten sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Innovationsstarke Unternehmen waren relativ widerstandsfähig und litten weniger unter den negativen Folgen der Pandemie als weniger innovative Firmen. Sie trieben vor allem die Digitalisierung interner Prozesse und Produkte voran, stellten die Mannheimer Forscher fest. Wie das geschah? Indem sie versuchten, neue Märkte zu erschließen, neue Produkte einzuführen und neue Kundenkreise anzusprechen. "Das war nicht nur vorübergehender Natur, das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch in den nächsten Jahren", stellt Bastian Krieger, einer der ZEW-Wissenschaftler, fest.

Ein weiteres, zeitnahes Beispiel ist die Untersuchung der Wahlprogramme der Parteien, die im Hinblick auf die Bundestagswahl ihre Steuerpläne vorgelegt haben. Die Wissenschaftler kommen dabei zu dem Schluss, dass sich die Vorschläge der Parteien bei der Steuer-, Sozial- und Familienpolitik ganz erheblich unterscheiden. Die vorgeschlagenen Steuerentlastungen von FDP und Unionsparteien würden die höheren Einkommensklassen deutlich entlasten. SPD, Grüne und Linke hingegen fordern, dass untere und mittlere Einkommen mehr verfügbares Geld im Portemonnaie haben. So die Feststellung der ZEWler nach Berechnung der Wahlprogramme im Modell ZEW-EviSTA.

Noch ein aktuelles Beispiel: Beim Thema "Künstliche Intelligenz" hinkt Deutschland hinterher. Im Vergleich zu anderen Ländern sehen die vom ZEW befragten Unternehmen noch deutliches Verbesserungspotenzial. Das ergab die Befragung von 950 Unternehmen, die selbst stark an der Anwendung Künstlicher Intelligenz interessiert sind. Die ZEW-Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur die IT-Infrastruktur in Deutschland zu wünschen übrig lässt, sondern dass es auch an Fachkräften fehlt.

Der übergeordnete Auftrag der ZEW-Forscher: Feststellen, wie die Rahmenbedingungen von Marktprozessen gestaltet sein müssen, um eine nachhaltige und effiziente wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften zu ermöglichen. Sprich: Was muss wo passieren, damit es den Menschen gut geht? Die Aussagen des ZEW sind ein wichtiger Begleiter und Ratgeber für Wirtschaft und Politik.