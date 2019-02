Mannheim. (pol/mare) Erst die Zeche geprellt, dann auch noch die Polizei angegriffen: Der Abend kostete einen 36-Jährigen einiges, wie die Beamten mitteilen.

In ein Grillrestaurant in H2 wurde am Mittwochabend zunächst die Polizei gerufen. Ein 36-Jähriger hatte sich ordentlich betrunken - und zwar ohne zu zahlen. 50 Euro schuldete er dem Wirt, konnte sie aber nicht bezahlen und wurde aggressiv. Also holte der die Polizei.

Die Beamten wollten den Betrunkenen dann gegen 21 Uhr zur Tür bringen. Doch der wollte lieber umkehren und im Restaurant weiter trinken.

Die Polizisten hielten ihn daraufhin aber fest. Also schlug der 36-Jährige mit der Faust nach den Beamten. Diese setzten rabiat Pfefferspray ein und nahmen den Mann fest. Die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle, wo er sich zu allem Übel auch noch mehrfach übergab.

In den frühen Morgenstunden konnte er dann seinen Heimweg antreten. Allerdings muss er sich nun wegen Betrugs und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte strafrechtliche verantworten.