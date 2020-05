Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Auf seiner YouTube-Plattform sind bis September über zwei Dutzend Konzerte angekündigt. Doch ob Soulsänger Xavier Kurt Naidoo tatsächlich in Emmendingen oder Ladenburg noch auftritt, wird immer fraglicher. Das liegt nicht an dem Verbot von Massenveranstaltungen, sondern an ihm selbst. Kommunalpolitiker prüfen bereits, ob sie geplante Gastspiele verbieten.

Immer aggressiver werden seine Statements. Künstlerkollege Max Giesinger hält den Sohn Mannheims für verwirrt. In einem neuen, siebenminütigen Video wütet der 48-Jährige gegen die Maskenpflicht und fordert zum Widerstand auf. "Wir müssen diese Dinge tragen und damit zeigen, dass wir unser Hirn abgegeben haben, nur damit wir nicht in den Knast gehen", schimpft der mit "Echo", "Bambi" und Deutschem Fernsehpreis einst hochdekorierte Musiker.

Das ist die Wahrheit! https://t.co/p3E06Spf8t — Pep Rocket (@RocketPep) April 27, 2020

Lange hielten ihm seine Weggefährten die Treue. Sie glaubten, Naidoo sei nur falsch zitiert oder die Worte des Sängers würden böswillig verdreht. Inzwischen verstummen diese Stimmen. Selbst die Söhne Mannheims signalisieren, dass sie mit ihrem Frontmann kein neues Album produzieren wollen. Seit Xavier Naidoo seinen Juryplatz in der Sendung "Deutschland sucht den Superstar" verloren hat, verbreitet er seine Überzeugungen offener und ungehemmter. Und stößt Kollegen und Fans vor den Kopf.

In seinem neuesten Film sitzt Naidoo allein und anfangs mit Mundschutz im geparkten Auto. "Also diese Dinger hier, die sind für’n Arsch. Und ich glaube, es sollte jetzt auch allen klar sein, dass wir uns nicht mehr verarschen lassen sollten", wettert er in die Kamera. Dann reißt er sich die Maske vom Gesicht und wirft sie ärgerlich auf den Beifahrersitz. "Ihr könnt uns jetzt alles erzählen. Wir tragen Mundschutz, der Kopfschmerzen verursacht", so der Träger der Mannheimer Schillerplakette. Alte, Taubstumme, die jetzt nicht mehr Lippen lesen können, würden darunter leiden.

"Was tut ihr uns an?", fragt er aufgebracht. Später feuert er eine weitere Hasstirade ab: "Lieber Herr Spahn, lieber Herr Drosten, böse Frau Merkel, es tut mir leid. Wir können das nicht mitmachen. Nicht nur, dass Sie unsere Wirtschaft an die Wand fahren. Sie bringen unsere Alten um", sagt Naidoo. "Wenn ich Ihnen Böse wollte, dann könnte ich sagen, wir wissen, dass Sie die Rentenkassen geplündert haben und wollen jetzt, dass so viel wie möglich Rentner – ich will es gar nicht aussprechen."

Und redet sich völlig in Rage: "Ihr bringt gerade Deutschland um. Ich persönlich geh vor Gericht. Mir reicht es." Ob er schon rechtliche Schritte eingeleitet hat, bleibt offen. Naidoos provokante Verschwörungstheorien spalten die Lager. Manche Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, bei anderen fällt das Video auf fruchtbaren Boden. Einer aktuellen Umfrage des Bremer Newsportals Nordbuzz zufolge, bewerten mehr als 40 Prozent der Teilnehmer die Ansichten Naidoos als "absolut richtig" oder zumindest "teilweise korrekt". Kontroverse Thesen vertreten auch der Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann und die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner.

Naidoos jüngste Äußerungen ziehen erste Konsequenzen nach sich. "Wegen antidemokratischer Tendenz”, will Dortmunds SPD-Oberbürgermeister Ullrich Sierau ein Konzert des Sängers untersagen lassen. "Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen”, schreibt Sierau.