Das Mannheimer Markthaus scheint gerettet: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG bietet eine Übernahme an. Foto: Pilz

Mannheim. (RNZ) Für die Mitarbeiter der Markthaus Mannheim gGmbH kommt vor Weihnachten eine frohe Nachricht: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG hat eine komplette Übernahme durch ihr Tochterunternehmen Servicehaus GmbH in Aussicht gestellt. Diesem Vorschlag hat der Aufsichtsrat der GBG jetzt zugestimmt. Das Markthaus hatte im September Insolvenz angemeldet, derzeit läuft der Betrieb unter Führung des Insolvenzverwalters weiter.

Die GBG plant, das Markthaus als Serviceleistungsgesellschaft zu 100 Prozent in den Konzern zu integrieren, weil man "vom Konzept des Integrationsbetriebs und den angebotenen Leistungen überzeugt ist", wie es in einer Mitteilung heißt. Die GBG-Gruppe verfüge über Erfahrung in dem Bereich. Zur Servicehaus GmbH gehört auch mehrheitlich die Chance gGmbH, ebenfalls eine gemeinnützige GmbH und ein Arbeitsförderungsbetrieb. Die beiden Betriebe Markthaus Mannheim und Chance könnten künftig eng miteinander abgestimmt agieren.

Im Fall einer Übernahme steht zunächst die Konsolidierung an, um einen dauerhaften Weiterbetrieb zu ermöglichen. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Sicherung der Mannheimer Aktivitäten des Markthauses liegen. Danach soll die künftige Ausrichtung des Betriebs unter dem Dach der GBG-Gruppe erarbeitet werden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft sieht in der möglichen Integration die Chance, ihren Quartierservice auszuweiten und so einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung der Nachbarschaft zu leisten und neue Angebote für die Bewohner zu schaffen: "Eine Übernahme der Markthaus gGmbH durch unsere Tochtergesellschaft Servicehaus passt somit zur Strategie unseres Unternehmens, unseren Mietern auch über den Wohnraum hinaus Leistungen anzubieten und dadurch für ein intaktes Wohnumfeld und lebendige Quartiere zu sorgen", sagt GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. "Zudem wollen wir auch unserer sozialen Verantwortung gerecht werden."

Geplant ist, dass Herbert Mrosk und Robin Schwarz, die beide bereits als Geschäftsführer der Servicehaus tätig sind, die Geschäftsführung von Markthaus Mannheim übernehmen. Die Entscheidung über den Fortgang der Gespräche liegt jetzt beim Insolvenzverwalter und den weiteren Beteiligten.

Die Markthaus Mannheim gGmbH ist ein staatlich anerkannter Inklusionsbetrieb, der zwei Second-Hand-Kaufhäuser und mehrere Lebensmittelmärkte in Mannheim und an der Bergstraße betreibt. Das Unternehmen übernimmt zudem Haushaltsauflösungen. Bei Markthaus Mannheim sind aktuell circa 80 Mitarbeiter beschäftigt, mehr als die Hälfte von ihnen sind schwerbehindert.

Servicehaus ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG. Beim Betrieb Chance handelt es sich um einen Arbeitsförderungsbetrieb, der verschiedene Dienstleistungen im Wohnumfeld anbietet. So betreibt das Unternehmen beispielsweise den Concierge-Service im Auftrag der GBG und bietet Unterstützung im Haushalt und Renovierungsarbeiten an.