Von Jan Millenet

Mannheim. Leben statt wohnen. So könnte man das Konzept des Anundo-Parks beschreiben, das die beiden Heidelberger Carina Krey und Alexander Döring von Anundo Wohnen & Service aktuell auf dem Konversionsgelände Spinelli verwirklichen. Es soll nicht nur ein Wohnprojekt für Menschen ab 55 Jahren sein, sondern eine wegweisende Gemeinschaft, die Wohnen neu definiert. Doch was steckt dahinter?

Immer wieder lässt es sich beobachten, ob bei sich selbst oder bei Freunden und Bekannten: Wenn die Kinder größer werden und aus dem Elternhaus ausziehen, wird es still in der Bude, die dann oftmals für den verbleibenden Familienteil auch noch zu groß ist. Oder der Einstieg ins Rentenalter – ebenfalls ein neuer Lebensabschnitt, der nach neuen Plänen verlangt. "Viele Menschen fragen sich dann: Wie will ich wohnen?", sagt Alexander Döring.

Carina Krey und Alexander Döring inspizieren den Rohbau ihres Wohnprojekts auf der Konversionsfläche Spinelli. Foto: Millenet

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Carina Krey möchte der Diplom-Kaufmann diesen Menschen eine neue Alternative bieten. Krey ist Architektin und Baubiologin und voller Ideen, die gerade auf dem Spinelli-Areal umgesetzt werden. Der Rohbau steht schon. Die Lage, direkt angrenzend an das Gelände der Buga 23, ist imposant.

"Wir haben festgestellt, dass es für die Altersgruppe 55 plus keine Architektur gibt", erklärt Carina Krey bei einer kleinen Begehung des Rohbaus. Und so kam die Idee auf, nach einer perfekten Form des zeitgemäßen Wohnens zu suchen. Für Döring und Krey heißt das: Einerseits ein privates Leben zu haben, andererseits aber auch Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der man das eigene Wissen und Können sowie die eigenen Erfahrungen weitergeben kann. "Einen Platz zu haben, wo man hinpasst und gut aufgehoben ist. Denn das ist es, was unserem Leben Sinn gibt", verkünden die beiden Heidelberger in ihrem Exposé über den Anundo-Park.

Der Park besteht aus zwei Häusern, in denen den künftigen Bewohnern 54 Wohnungen zur Verfügung stehen. Die Größe der Apartments variiert von 38 bis 130 Quadratmetern Wohnfläche. Die meisten Wohnungen sind mit Loggia oder Dachterrasse ausgestattet. Und gemäß der Sozialquote werden 30 Prozent der Wohnungen für Menschen mit begrenztem Einkommen reserviert. Beim Innenausbau setzen die Planer unter anderem auf Materialien wie Echtholzböden und schadstofffreie Oberflächen.

Dazu gehören auch großzügige Foyers. Visualisierung: Anundo

Das Besondere jedoch sind die zahlreichen Gemeinschaftsräume, die einen Grundpfeiler des Projekts darstellen. Dazu zählen ein großes Foyer mit Concierge, ein öffentliches Restaurant, Projekträume und eine Werkstatt, eine zweistöckige Bibliothek mit Kamin, ein Musikzimmer, ein Gästeappartement, ein Fitnessraum mit Sauna sowie eine große Dachterrasse mit Grillküche und Blick in den Park. Auch der Außenbereich mit Yoga-Wiese, Hochbeeten und Sitzbereich soll für ein offenes und buntes Zusammenleben sorgen. Alles ist so angeordnet, dass man sich quasi automatisch nach dem Verlassen der Wohnung hier oder dort begegnet.

Damit das Zusammenleben auch tatsächlich klappt, stellen Carina Krey und Alexander Döring die Bewohnerschaft schon im Vorfeld zusammen. "Wir wollen sicherstellen, dass die Gemeinschaft zusammenpasst", sagt der Diplom-Kaufmann. Und so stehen nach einer Interessensbekundung Einzelgespräche und Workshops an, anhand derer die Projektentwickler einerseits herauszufinden versuchen, welche Menschen gut miteinander können und dasselbe Wohnziel verfolgen. Andererseits bekommen die künftigen Mieter damit die Gelegenheit, die Gemeinschaftsbereiche und die Kultur des künftigen Zusammenlebens mitzugestalten. Für diesen Prozess haben sich Krey und Döring den Neurobiologen Gerald Hüther und die Akademie für Potenzialentfaltung als Begleiter und Methodengeber ins Boot geholt. Hüthers Überzeugung, die auch die beiden Heidelberger teilen: Würdevolles Altern heißt, auch Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Anders als bei so manchen alternativen Wohnprojekten werden die Mieter nicht Eigentümer der Immobilie. Nicht ohne Grund, wie die Baubiologin Krey erklärt: "So können wir es schaffen, die richtige Balance der Mietergemeinschaft dauerhaft zu gewährleisten, und wir können dafür Sorge tragen, dass die Anlage in Schuss bleibt." Zudem soll der Anundo-Park kein Spekulationsobjekt werden.

Ob letztendlich alles so eintrifft, wie es sich Alexander Döring und Carina Krey vorstellen, wird sich mit der Zeit zeigen. Sie selbst glauben fest daran. Der Neubau indes liegt bislang im Zeitplan. Und die beiden sind sich sicher: "Zu Beginn der Bundesgartenschau werden die Bewohner von der Terrasse auf das Gartenschaugelände schauen."

Info: www.anundo.de.