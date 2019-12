Mannheim. (pol/mün) In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag wurde Feuer in einem Wohnmobil in der Mannheimer Neckarstadt gelegt. Der oder die Täter schlugen erst die Seitenscheibe ein und warfen dann einen brennenden Gegenstand in den Camper, wie die Polizei mitteilt.

Ein Zeuge bemerkte gegen 2.45 Uhr die starke Rauchentwicklung in dem Camper und informierte die Feuerwehr. Der Brand in der Industriestraße konnte schnell gelöscht werden, es entstand nur leichter Sachschaden an der Inneneinrichtung des Campers.

Was für ein Gegenstand in den Camper geworfen, das wird jetzt untersucht. Zeugen des Vorfalls sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.