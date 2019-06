Harald Wohlfahrt richtet in der Küche des Opus V den Hauptgang an. Foto: vaf

Mannheim. (hwz) "Bloß nicht zurücklehnen", mit diesem Vorsatz gehen Gregor Spachmann und Rolf Balschbach in jede neue Saison. Die Produzenten des Radioregenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo wollen sich angesichts von 60.000 Besuchern im vergangenen Jahr nicht auf dem Erfolg ausruhen. "Unsere Stammkunden jedes Jahr aufs Neue zu begeistern, ist Ansporn und Auftrag zugleich", erklärt Balschbach. Neben dem Spiegelzelt als Kulisse für die Palazzo-Show sei Harald Wohlfahrt seit Jahrzehnten der Garant für Gourmetgenuss.

Was Deutschlands höchstdekorierter Koch in diesem Jahr aufs feine Porzellan zu zaubern gedenkt, präsentiert er vorab persönlich im Mannheimer Restaurant Opus V von Tristan Brandt - einst Wohlfahrts Schüler und heute selbst Zwei-Sterne-Koch. Zur Vorspeise gibt es eine geflammte Kabeljauschnitte auf Gurkenschmand, aromatisiert mit angemachten Gartenkräutern, jungem Blattsalat und Gurkencoulis mit Ingwer. Gang Nummer zwei ist ein Nudelbonbon mit Aloe Vera, Ratatouille-Schaum und kleinen Krevetten an Bouillabaisse-Sud. Als Hauptgang wird Roastbeef vom Black Angus mit Kräuter-Senfkruste, dreierlei Bohnengemüse, Kartoffelgratin und milder Sherryessig-Sauce kredenzt. "Zum Abschluss haben wir uns mit einer Schokoladenpyramide gefüllt mit Birnenkompott, Sauerrahmeis und Feigenconfit etwas ganz Besonderes einfallen lassen", beschreibt Wohlfahrt das Dessert so anschaulich, dass die Geschmacksnerven automatisch stimuliert werden. Für die Freunde fleischloser Küche hat Wohlfahrt eine eigene Menü-Variante kreiert. Sommelière Natalie Lumpp hat die dazu passende Weinauswahl getroffen.

"Nicht stehen zu bleiben, bedeutet auch, ein serviceorientiertes Buchungssystem anzubieten", sagt Spachmann mit Hinweis auf das speziell für Palazzo entwickelte Online-System, das neben den verschiedenen Sitzplatz- und Menüvarianten und unterschiedlichen Arrangements viele weitere Eventualitäten berücksichtigt. Teil dieses modernen Kundenmanagements ist auch, dass die Gäste nach dem Besuch zu einer Bewertung eingeladen werden. "Das Feedback erreicht bereits tags darauf die zuständige Stelle, sodass wir direkt in der Saison noch mehr auf die Wünsche und Anregungen unserer Gäste eingehen können", erklärt Spachmann dazu. Für die neue Show verspricht sein Mit-Geschäftsführer Akrobatik mit vielen neuen Künstlern.

Info: Die Palazzo Saison startet am 23. Oktober. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 18 Uhr. Montags sowie am 24. Dezember und 1. Januar ist spielfrei. Tickets für Show und Menü sind unter www.palazzo-mannheim.de erhältlich.