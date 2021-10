Mannheim. (alb) Dass am Freitagabend bei der zerstrittenen Mannheimer CDU die Säbel rasseln und die Emotionen hochkochen, überrascht niemand. Doch es kommt noch viel schlimmer. Ein Mitglied grätscht in die Liveschalte des SWR hinein – das TV-Publikum wird Zeuge eines Eklats, der in den Sozialen Netzwerken für mächtig Wallung sorgt. Ein weiteres bitteres Kapitel in der jüngeren Geschichte des Kreisverbands. Viel tiefer können die Christdemokraten im öffentlichen Ansehen kaum noch sinken.

Thomas Hornung ist ausgebildeter Zeitungsredakteur und hat vor seinem Parteiwechsel – und ins Wahlkreisbüro von Nikolas Löbel – lange die Pressearbeit bei den Grünen gemacht. Ein Medienprofi, eigentlich, Stadtrat und Mitglied des CDU-Kreisvorstands. Es ist circa 19.45 Uhr, als Hornung wütend von seinem Stuhl in der Feudenheimer Kulturhalle aufspringt und mit hochrotem Kopf auf ein Kamerateam am hinteren Ende des Saals zustürmt. Reporterin Natalie Akbari interviewt für die Sendung "SWR aktuell" den Vorstandskritiker Heinrich Braun. Beide sprechen zumindest so laut miteinander, dass sich ein Teil der Anwesenden gestört fühlt.

Der Zeitpunkt der Liveschalte ist tatsächlich ungünstig. Auf der Bühne legt die kommissarische Kreisvorsitzende Katharina Funck in diesen Minuten Rechenschaft ab. Zweifellos eine der wichtigsten Reden der Versammlung. Akbari und ihr Team hätten nur wenige Meter weiter gehen können, ins fast menschenleere Foyer – dann eben ohne Atmosphäre. Hornung hätte nun die Möglichkeit gehabt, die laut Reporterin nur noch 20 Sekunden dauernde Übertragung laufen zu lassen. Und hinterher Akbari die Leviten lesen können. Wohl wissend, dass sie nur ein bestimmtes Zeitfenster in der Live-Sendung zur Verfügung hat.

Stattdessen funkt Hornung mit erhobenem Zeigefinger dazwischen und redet auf die Fernseh-Frau ein. Als "gelernter Journalist" fände er diese Form der Berichterstattung "unseriös". Ein weiterer CDU-Mann fordert das TV-Team auf, den Saal zu verlassen. "Wir können leider unsere Übertragung hier nicht zu Ende bringen", sagt Akbari. Der Moderator im Stuttgarter SWR-Studio bricht die Schalte schließlich ab. In einer "persönlichen Erklärung" legt Hornung vor versammelter Mannschaft nach, nennt das Interview eine Provokation, leitet daraus ein Desinteresse des Senders an ausgewogener Berichterstattung ab und spricht von einer Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht.

Er thematisiert auch erstmals öffentlich seine Rolle als Wahlkreisreferent Löbels vor dessen Maskenskandal und dem Rücktritt aus der Partei. Hornung sagt: Vielleicht habe er aus Loyalität zu dem Bundestagsabgeordneten nicht richtig hingeschaut oder sei nicht zu ihm durchgedrungen. "Vielleicht bin ich schlicht gescheitert." All das rechtfertige keinen Rücktritt aus dem Kreisvorstand. Als Konsequenz aus der Affäre wolle er nicht mehr für die Parteispitze kandidieren, jedoch weiter Stadtrat bleiben.

In einer zweiten Schalte am späteren Abend schildert Akbari – dieses Mal aus dem Foyer – die vorherige Situation als "unangenehm". Es habe danach noch "einige unflätige Beleidigungen" gegeben, "die ich hier nicht wiederholen möchte". Allerdings sei auch ein Großteil der Mitglieder auf sie zu zugekommen und hätte das Gebaren Hornungs als "nicht in Ordnung" gewertet. Außerdem, so Akbari, seien Zeitpunkt und Ort der Live-Schalten mit dem Kreisvorstand abgesprochen worden. Das bestätigt der beim Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählte Christian Hötting. Man habe aber vereinbart, dass die Übertragung den Parteitag nicht stören solle.

Am Samstag rüstet Hornung verbal ab und gibt zu, "im Affekt gehandelt" und über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Beleidigt habe er Akbari nicht. Die Fronten bleiben verhärtet. SWR-Chefredakteur Fritz Frey teilt in einer Stellungnahme mit, das Verhalten Hornungs offenbare ein Verständnis von Pressearbeit, "das mit der grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Berichterstattung nicht vereinbar ist".

Auf den fahrenden Empörungszug springt der politische Gegner auf. Der baden-württembergische SPD-Generalsekretär Sascha Binder verlangt von der CDU eine Entschuldigung gegenüber Akbari und dem SWR. Dass eine Journalistin bei ihrer Arbeit behindert werde, kenne man bisher nur von AfD-Veranstaltungen.

Update: Sonntag, 24. Oktober 2021, 19.04 Uhr

CDU-Politiker fordern Konsequenzen

Der Mannheimer CDU-Stadtrat Thomas Hornung hatte eine Reporterin bei einer Live-Schalte derart bedrängt, dass diese ihren Bericht abbrechen musste.

Mannheim. (dpa) Nach seinem Eingriff in eine TV-Live-Schalte vom Mannheimer CDU-Kreisparteitag haben erste Politiker den Parteiaustritt des Stadtrats Thomas Hornung gefordert. Die CDU-Landtagsabgeordneten Tim Bückner aus Schwäbisch Gmünd und Winfried Mack aus Aalen (beide Ostalbkreis) riefen den ehemaligen Büroleiter des früheren Mannheimer Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel auf, ihre Partei zu verlassen.

Hornung hatte am Freitagabend während einer Live-Schalte des Südwestrundfunks (SWR) zum CDU-Kreisparteitag in Mannheim die sprechende Reporterin so lange unterbrochen und kritisiert, bis diese den Beitrag abbrechen musste. Während er sein Vorgehen später verteidigte und der Journalistin vorwarf, durch das Interview eine Rede gestört zu haben, machte ihm nicht nur der SWR schwere Vorwürfe.

"Es gibt rote Linien, deren Überschreitung nicht mit der Mitgliedschaft in einer demokratischen Partei wie der CDU vereinbar ist", sagte der Landtagsabgeordnete Bückner am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Statt Demut und Bescheidenheit zu zeigen, habe Hornung die Pressefreiheit eingeschränkt. "Solche Angriffe müssen ja nicht immer körperlich sein", sagte Bückner. "Und das war eine Szenerie, wie man sie bislang nur von Pegida-Demonstrationen kannte." Es sei wichtig, ein solches Verhalten zu unterbinden, "bevor es Schule macht".

Thema der SWR-Schalte sollte die Aufarbeitung der Masken-Affäre des Ex-Bundestagsabgeordneten Löbel sein. Seine Firma soll Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Nach heftiger Kritik war Löbel aus der CDU ausgetreten und hatte sich auch umgehend aus dem Parlament zurückgezogen. Hornung war damals Löbels Büroleiter.

Update: Sonntag, 24. Oktober 2021, 15.35 Uhr

CDU-Stadtrat greift in Live-Schalte ein - Beitrag wird abgebrochen

Der CDU-Kreisverband ist angeschlagen. Gelitten hat er vor allem unter der Maskenaffäre seines einstigen Bundestagsabgeordneten Löbel. Beim Kreistag sollte darüber diskutiert werden. Doch für Schlagzeilen sorgte ein Zwischenfall.

Mannheim. (dpa) Die Aufarbeitung des Maskenskandals um den früheren Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel stellt die Mannheimer CDU vor eine Zerreißprobe, die Fronten in der Partei sind verhärtet. Bei einigen Kommunalpolitikern scheinen die Nerven besonders blank zu liegen. Während einer Live-Schalte des Südwestrundfunks (SWR) zum CDU-Kreisparteitag in Mannheim hat ein Stadtrat der Partei die sprechende Reporterin am Freitagabend so lange unterbrochen und kritisiert, bis diese den Beitrag abbrechen musste. Während er sein Vorgehen später verteidigte, machte ihm nicht nur der SWR schwere Vorwürfe.

Thomas #Hornung (CDU Mannheim), ehemaliger Büroleiter von Nikolas #Löbel, ehemaliges Grünenmitglied und ausgebildeter Journalist, greift aktiv in die Liveschalte des @SWRAktuellBW zum CDU-Kreisparteitag ein, so dass diese abgebrochen werden muss. pic.twitter.com/nIIdo9kmCm — Steffen Schurr (@schurrst) October 22, 2021

Die Journalistin Natalie Akbari war am Freitagabend in der TV-Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" zugeschaltet, um im Sitzungssaal über die Debatte zur Verstrickung der Kreis-CDU in die Geschäfte des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Löbel zu berichten und einen seiner Kritiker zu interviewen. Dies empfand der CDU-Stadtrat und ehemalige Büroleiter Löbels, Thomas Hornung, nach eigenen Angaben als störend und unangemessen. Er griff so lange in den Beitrag ein, bis beide gebeten wurden, den Saal zu verlassen, und Akbari die Schalte abbrach.

"Es wurde ausgerechnet in dem Moment live und laut berichtet, als die kommissarische Kreisvorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht auf die Vorwürfe in der Sache einging", kritisierte Hornung am Samstag. Deshalb hätte das Interview seines Erachtens nicht gleichzeitig und im Raum abgehalten werden dürfen. "Ich habe da sicher im Affekt gehandelt und bin über mich hinausgeschossen", sagte Hornung der Deutschen Presse-Agentur. Er ergänzte aber, den Eingriff bereue er nicht.

Zum Vorwurf, dass die Live-Schalte durch ihre Lautstärke den Vortrag der kommissarischen Kreisvorsitzenden gestört habe… #Hornung pic.twitter.com/kQlvIte9Wf — Mᴀɴᴜᴇʟ Sᴄʜüʟᴋᴇ (@m_schuelke) October 23, 2021

Der SWR wehrte sich gegen den Vorwurf. Der Platz sei der Reporterin zugewiesen worden - vom Veranstalter. "Das Verhalten eines Mannheimer CDU-Stadtrats offenbart ein Verständnis von Pressearbeit, das mit der grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Berichterstattung nicht vereinbar ist", sagte SWR-Chefredakteur Fritz Frey. SWR-Reporterin Akbari erklärte in einer späteren Einblendung aus Mannheim, sie habe nach Hornungs Einwurf nicht mehr ausgewogen berichten können. "Das war tatsächlich eine sehr, sehr unangenehme Situation", beschrieb sie die Momente des Streits.

Bei einer Liveschalte vom #CDU-Kreisparteitag in #Mannheim wurde eine SWR-#Reporterin so massiv gestört, dass die Übertragung beendet werden musste. https://t.co/rFkIsUTVn9 — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) October 22, 2021

In der Masken-Affäre ging es um Provisionen von rund 250 000 Euro für Löbels Firma. Sie soll die Gelder kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelte. Politiker und Bürger hatten Löbel aufgefordert, das Geld zurückzugeben oder zu spenden. Nach heftiger Kritik war Löbel aus der CDU ausgetreten und hatte sich auch umgehend aus dem Parlament zurückgezogen.

Der baden-württembergische SPD-Generalsekretär Sascha Binder forderte die CDU auf, sich bei der Reporterin und dem SWR zu entschuldigen. Es sei nicht hinnehmbar, wenn bei einer CDU-Veranstaltung in Anwesenheit der Landesgeneralsekretärin Isabell Huber eine Journalistin bei ihrer Arbeit behindert werde. "Das kannten wir bisher nur von AfD-Veranstaltungen", sagte Binder am Samstag in Freiburg.

Auch der neue Kreisvorsitzende der CDU-Mannheim, Christian Hötting, distanzierte sich: "Die Emotionen gingen im Laufe des Abends sicherlich hoch", sagte er dem SWR. "Aber dennoch sind solche Emotionen am Ende des Tages keine Entschuldigung." Hornungs Auftreten entspreche nicht der Haltung der CDU, versicherte er.

Update: Sonntag, 24. Oktober 2021, 15.07 Uhr