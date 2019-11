Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Bange Stunden für 110 Bewohner eines Hochhauses am Neckarufer: Gegen 5 Uhr morgens kommt es dort am Sonntag in einem Müllschacht zu einer Verpuffung. Die Wucht reicht aus, um in zwei Stockwerken große Löcher in die Innenwände des Gebäudes zu sprengen. Beißender Qualm entsteht in den Gängen. Laut der Stadtverwaltung sind drei Personen leicht verletzt, sie haben Rauch eingeatmet. Eine von ihnen wird ins Krankenhaus gebracht. Ein Fünftel der rund 500 Hausbewohner muss evakuiert werden. Die aus dem Schlaf gerissenen Bürger warten bis zum Mittag in der Alten Feuerwache, wo sie mit Essen und Getränken versorgt werden.

Nach Angaben der Feuerwehr, die mit 130 Mann vor Ort angerückte, war das Feuer gegen 10 Uhr endgültig gelöscht. Neben den Mannheimer Brandschützern waren auch Hilfskräfte aus Schwetzingen und Ludwigshafen an der Neckarpromenade im Einsatz. Weit mehr als 60 Sanitäter, gut zwei Dutzend Polizisten und ein psychologisches Betreuungsteam leisteten an diesem nebligen Morgen gute Arbeit, wie Mannheims Erster Bürgermeister, Christian Specht, in einer Pressekonferenz betonte.

„Diesmal sind wir glimpflicher davongekommen, als beim letzten Mal“, sagte Specht und drückte seine Verwunderung darüber aus, dass es bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres in den Häusern einer luxemburgischen Immobilienverwaltung zu einer Evakuierung gekommen ist. Die drei Häuser mit insgesamt 800 Wohneinheiten sind in den 1970er-Jahren gebaut worden.

Bereits Anfang Juli hatte es im Müllschacht eines der drei Hochhäuser an der Neckarpromenade gebrannt. Damals mussten alle 550 Bewohner des Hauses mehrere Tage ihre Wohnungen verlassen. Sie fanden bei Freunden oder im Hotel Unterschlupf. Damals gingen die Experten von fahrlässiger Brandstiftung aus. Möglicherweise war ein heißer Gegenstand achtlos im Müllschlucker entsorgt worden. Wie die Polizei später mitteilte, sei der Abfallschacht auf Höhe des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses verstopft gewesen. Diese Ablagerung hatte sich durch die Hitze des hineingeworfenen Objekts entzündet.

Nach Angaben der Stadt war im Juli auch die Brandmeldeanlage defekt. Die Löscharbeiten hatten sich schwieriger gestaltet, als am Sonntag. Der Brand wurde zwar schnell gelöscht. Allerdings gab es versteckte Glutnester, die eine rasche Rückkehr der Bewohner im Sommer unmöglich machten.

Im jetzigen Fall will man erforderliche Nachkontrollen und Lüftungsmaßnahmen vornehmen und alle Stockwerke auf Glutnester und den Grad der Rauchschäden hin untersuchen. Auch die Feuermelder und Aufzüge in den offenbar brandanfälligen Hochhäusern werden nun genauer kontrolliert. Zudem wird ein Sachverständiger vor Ort die Baustatik des Gebäudes auf Sicherheitsmängel prüfen. Ob in den drei Hochhäusern am Neckarufer Sanierungsnotstand herrscht, wird von offizieller Seite nicht kommentiert.

Die Polizei sei mit Brandermittlern und Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts in Einsatz und wolle „in alle Richtungen ermitteln“, erklärte Polizeipräsident Andreas Stenger noch am Vormittag. Bisher ist jedoch völlig unklar, was die Ursache für den Schreck in den frühen Morgenstunden war.

Update: 24. November 2019, 20 Uhr

Mannheim. (dpa/mün) Wegen eines Feuers in einem Mannheimer Hochhaus an der Neckarpromade in der Mannheimer Neckarstadt mussten am Sonntagmorgen mehr als 110 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Aus noch ungeklärter Ursache habe es im Müllabwurfschacht eine Verpuffung gegeben und ein Feuer sei ausgebrochen, teilte die Stadt Mannheim mit. Dabei habe sich starker Rauch gebildet, der sich in Teilen des Gebäudes verteilte. Durch die Wucht der Verpuffung wurden in zwei Stockwerken Löcher in die Gebäudeinnenwände gerissen, teilt die Polizei am Mittag mit. Die betroffenen Wohnungen wurden daraufhin geräumt. Rund 170 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Drei Menschen erlitten den Angaben zufolge leichte Rauchvergiftungen, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Insgesamt wohnen rund 500 Menschen in dem 29-stöckigen Gebäude. Wer seine Wohnung verlassen hatte, kam zunächst in der benachbarten "Alten Feuerwache" unter - laut Personen sind das 110 Personen. Für alle weiteren Bewohner bestehe derzeit keinerlei Gefahr, erklärte eine Sprecherin der Stadt am Vormittag.

Voraussichtlich am Nachmittag sollen die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen gehen können.

Etwa 100 Feuerwehrleute waren noch am Vormittag mit der Brandbekämpfung beschäftigt, daneben waren rund 70 Polizisten und Sanitäter vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen waren die Kurpfalzbrücke sowie die Brückenstraße in Fahrtrichtung Neckarstadt vorübergehend gesperrt. Es ergaben hierdurch jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

Erst im Juli wurde in derselben Straße in Mannheim ein Hochhaus wegen eines Feuers evakuiert. Brandherd war auch damals der Müllabwurfschacht - den Ermittlungen zufolge hatte ein achtlos weggeworfener heißer Gegenstand zu dem Feuer geführt. Damals wurden 20 Menschen leicht verletzt - 550 Bewohner mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen und vorübergehend woanders unterkommen.

Update: 24. November 2019, 14.30 Uhr