Mannheim. (RNZ) Im Fahrlachtunnel stehen ab Samstag erneut Reparatur- und Wartungsarbeiten in beiden Tunnelröhren an. Noch vor der kalten Jahreszeit muss erst die Süd-Röhre und anschließend die Nord-Röhre in voller Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden.

Bei den Arbeiten beschränkt sich die Stadt laut einer Mitteilung auf die „akut notwendigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten im Bereich der SOS-Notrufsäule und an der Tunnelentwässerungsanlage“. Die Bauarbeiten werden beginnen am Sonntag und dauern bis 12. Oktober. Die beiden Tunnelröhren werden in dieser Zeit im Wechsel voll gesperrt.

Dem Verkehr steht dann nur jeweils eine Fahrspur in der jeweiligen Tunnelröhre zur Verfügung. Die Verkehrseinrichtungen für die Vollsperrung der Tunnelröhre Süd werden am Sonntagmorgen auf- und am Donnerstag, 3. Oktober, abgebaut. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Nord-Röhre geführt. Danach wird die Nordröhre voll gesperrt und der Verkehr läuft durch die Südröhre.