Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Es gibt Menschen, die Gutes tun. Sie opfern ihre Zeit und ihr Geld für die vierbeinigen Außenseiter der Gesellschaft. Nicht nur an Heiligabend oder Silvester, sondern an 365 Tagen sorgen sie dafür, dass Tiere auf verwilderten Grundstücken, verlassenen Fabrikgeländen oder Friedhöfen mit dem Nötigsten fürs Überleben versorgt sind: die Katzenfütterer von Mannheim. Sylvia Frei aus Seckenheim füllt täglich mindesten zweimal die Näpfe am Rand einer Kleingartenanlage. "Wenigstens die Katzen profitieren vom Klimawandel", erzählt sie beim Öffnen der nächsten Dose. Die milden Winter sorgen dafür, dass das Nassfutter in den isolierten, kleinen Schutzhütten nicht mehr so oft einfriert. Zu Gesicht bekommt Sylvia Frei ihre Schützlinge selten. Nur ein paar Miezen haben deshalb einen Namen.

Auch Margot aus Neckarau widmet den wilden Samtpfoten jede freie Minute. Seit Jahrzehnten karrt sie kiloweise Tiernahrung zu ihren drei Futterplätzen. Da sich die meisten dieser sehr scheuen Tiere nicht mehr an Menschen gewöhnen, sieht die Tierschützerin nur diese Möglichkeit, ihnen das Leben zu erleichtern. Oft sind es Nachkommen von nicht kastrierten Hauskatzen oder auch ausgesetzten Tieren. In Mannheim haben die Familien der abgerückten US-Armee die Katzen ihrem Schicksal überlassen – viele anfangs unterernährt oder verletzt. Als domestizierte Haustiere sind Katzen nicht mehr in der Lage, sich und ihre Nachkommen vollständig allein zu versorgen.

Wie viele herrenlose Katzen in Mannheim leben, hat bislang noch niemand gezählt. Man findet größere Katzengruppen aber in allen Kleingartenanlagen, Kasernen- und Firmengeländen, am Flugplatz oder in Parks. Jetzt plädiert die Fraktion "LiParTie" im Gemeinderat zusammen mit Grünen und SPD für die längst überfällige Katzenschutzverordnung. Sie fordert eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Besitzerkatzen mit Freigang. Der Sinn: Freilaufende Hauskatzen sollen sich nicht mehr mit draußen lebenden vermehren und so zur Verschärfung des Leids beitragen. Der unkontrollierbare Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen könnte dann mit einer hohen Geldstrafe geahndet werden. In Viernheim, Lampertheim, Worms oder Lorsch wird dieser Katzenschutz bereits umgesetzt. gol

Die Anerkennung des Rathauses bleibt bisher aus, obwohl die Frauen mit ihrem Engagement einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit leisten – auch mit ihrer Facebook-Gruppe "Vermisste und gefundene Tiere Mannheim". Und das Wichtigste: Alle Kostgänger sind kastriert. Die wenigsten allerdings mit Hilfe der eigentlich zuständigen Kommune. "Das städtische Tierheim Mannheim ist regelmäßig überfüllt und personell nicht ausreichend besetzt, um Kastrationen auch zeitnah durchzuführen. So müssen Privatleute viele der frei lebenden Katzen einfangen und sie zum einzigen von der Stadtkasse bezahlten Tierarzt bringen", erzählt Kristina Stumpf aus Rheinau.

Nur durch die freiwilligen Aktionen könne noch vor der Geburt der nächsten Generation in den Teufelskreis eingegriffen werden. Nach Impfung und Kastration unter Narkose werden die Vierbeiner mit einer Kerbe am Ohr wieder im angestammten Revier ausgesetzt. Die unkontrollierte Weitervermehrung wird so eingedämmt. Und es gibt einen umweltpolitischen Aspekt: Je weniger frei lebende Katzen, umso weniger Vögel und andere Kleintiere verschwinden aus dem Ökosystem.

Margot hält die angebotene Hilfe des Tierschutzvereins Mannheim bei dringenden Kastrationen für nicht ausreichend. Und erzählt von zu langen Wartezeiten für einen Termin beim "sehr freundlichen, aber stets überlasteten" Amtstierarzt. Sie erinnert sich an nächtelange Aktionen, um einen bestimmten Kater endlich in die Falle zu kriegen. "Und wenn man ihn dann hat, kann man doch nicht tagelang auf einen kostenlosen Kastrationstermin warten", beschreibt sie das Problem. "Ich zahle die Operationen selbst. Das Tierwohl geht vor", sagt sie.

Wer die Frauen fragt, wie lange sie eigentlich noch bei Wind und Wetter täglich die Näpfe füllen und auf Urlaub verzichten wollen, erntet verständnislose Blicke. Sylvia Frei hat eine hintergründige Antwort: "Morgen wieder". Denn alle wissen, dass eine dauerhafte Verantwortung für die Katzen allein auf ihren Schultern lastet.