Von Marco Partner

Mannheim. Ramadan bedeutet Verzicht: 30 Tage lang üben sich Muslime zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Enthaltsamkeit. Ohne Essen und Trinken, ohne Geschlechtsverkehr. Aufgrund der Pandemie kommt für Islamgläubige während des diesjährigen Fastenmonats, der noch bis zum 12. Mai dauert, aber eine weitere Entsagung dazu: Das Treffen von Freunden und Verwandten ist aufgrund der Ausgangssperre und Corona-Verordnung wie schon im Vorjahr stark eingeschränkt, das allabendliche Ritual des Fastenbrechens kann nur im kleinen Kreis vollzogen werden. Auch der Moscheebesuch und somit das wichtige Abendgebet fallen für die meisten Muslime in der Region aus. Wie gehen sie damit um, was vermissen sie, und welche alternativen Rituale entwickeln sich?

Für Seher Temür ist es fast schon ein Fortschritt. 2020 verbrachte sie den ganzen Fastenmonat in ihrer Studenten-WG in Thüringen. Weit entfernt von ihrer Familie. Nur mit ihrer Mitbewohnerin konnte die Hochschülerin das abendliche Fastenbrechen im klitzekleinen Kreis begehen. "Das war schon sehr seltsam. Ich habe mich einsam gefühlt", erzählt sie. Ramadan und das abschließende, dreitägige Zuckerfest sind schließlich mit Advent und Weihnachten vergleichbar. Eine Zeit der inneren Einkehr, aber auch ein großes Fest mit der Familie und Freunden. Mit vielen Einladungen, Besuchen und einem üppigen Abendbüfett.

In diesem Jahr absolviert die 24-Jährige ein Praktikum beim Sozialdienst DUHA, einem deutsch-türkischen Verein, der sich um Menschen mit Behinderung und Demenzkranke mit Migrationshintergrund sorgt. "Deshalb wohne ich zurzeit wieder bei meinen Eltern. So ist es zumindest besser als im letzten Jahr. Aber es fehlt etwas, es fühlt sich nicht wie ein richtiges Ramadan an", sagt sie nach gut einer Woche Fastenzeit.

Denn Ramadan ist nicht nur Verzicht, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl: "Normalerweise besucht man die ältere Verwandten. Da unsere Großeltern aber zur Risikogruppe gehören, geht das natürlich nicht", so Temür. Vor allem der feierliche Anlass fehle, und so wird in den meisten muslimischen Haushalten nun zum Einbruch der Dämmerung weit weniger gekocht und aufgetischt als sonst üblich. "Eigentlich gibt es ein großes Büffet, beim Fastenbrechen kommen schon mal zehn bis 15 Personen zusammen. Jetzt begnügen sich manche nur mit Suppe und Salat", erzählt sie. Das Essen wird nun zumindest über WhatsApp-Bilder mit Freunden und Verwandten geteilt.

Fastenbrechen nur im kleinen Kreis

Doch für eine begrenzte Anzahl ist der Tages-, aber auch Abendbesuch der Moscheen trotz Ausgangssperre möglich. Für den Gang zum Gebetshaus sind Muslime nämlich wie auch Christen in der Osternacht vom Ausgehverbot befreit. In der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee im Jungbusch, die sonst Raum für Tausende Gläubige hat, ist die Besucherzahl auf 235 Plätze limitiert. Wer zuerst kommt, malt zuerst. "Wenn die Moschee voll ist, werden keine weiteren Besucher reingelassen", erklärt der stellvertretende Vorsitzende Mikail Kibar. Jeder Besucher müsse in der Moschee ständig eine medizinische Maske tragen und einen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Unter ärztlicher Aufsicht finden zudem Covid-19-Schnelltest in der Moschee statt. Die rituellen Gebete werden bei Familie Temür aber nun zu Hause im stillen Kämmerlein durchgeführt. Unabhängig davon, ob die Ausgangssperre um 21 oder 22 Uhr beginnt. Um 20.30 Uhr ist Iftar, so der Name des Abendmahls, angesagt. "Unter der Woche sind wir sonst nach dem Essen in die Moschee, die ganze Gemeinschaft kommt dann zusammen, es ist eine schöne Stimmung. Das fällt jetzt weg, wir wollen alle unnötigen Kontakte vermeiden", erklärt Seher Temür.

Auch ihre Arbeitskollegin Vanessa Kettner vermisst in diesem Jahr etwas. Dabei ist die 29-Jährige christlichen Glaubens, und während des Ramadan für gewöhnlich die Einzige beim DUHA-Sozialdienst, die morgens ihren Kaffee kocht oder etwas zu Mittag isst. "Schon allein im Büro ein Glas Wasser zu trinken, während alle anderen dabei zusehen, fühlt sich komisch an", erklärt sie. Aus diesem Grund solidarisierte sie sich in den letzten Jahren mit ihren türkischen Kollegen und machte während der muslimischen Askese ein Heil- oder Intervallfasten. "Aber abends essen wir doch!", sagte dann einer ihrer Kollegen. Und so wurde sie selbst schon häufiger zum Fastenbrechen eingeladen. "Es ist sehr familiär, ich habe mich gleich dazugehörig gefühlt. Es wird ausgelassen gegessen und miteinander geredet. Eine schöne Erinnerung", betont sie.

Daher stimme sie es traurig, dass die Besuche nicht stattfinden können. Gerade für Alleinstehende sei es eine schwierige Phase. "Der Verzicht ist größer, aber auch wenn viele Steine in den Weg gelegt werden, bleiben sie dem Fasten treu. Es ist ein starker religiöser Hintergrund, der vielleicht noch intensiver durchlebt wird, wenn man sich ganz auf sich konzentriert", glaubt sie. "Aber derzeit gibt ohnehin nicht viel zu verpassen", fügt sie hinzu. Der Lockdown betrifft schließlich alle Menschen. Egal, welcher Religion sie angehören.