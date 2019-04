Von Volker Endres

Mannheim. "Unter einem grauen Herzen aus Beton schlägt ein warmes Herz und singt ‘nen souligen Song" - so verewigte Sänger Cris Cosmo in seinem Lied "In Mannheim weint man zweimal" seine damalige neue Heimatstadt. Er könnte damit ganz gezielt den Stadtteil Vogelstang gemeint haben, der zumindest in den Augen vieler Mannheimer für das monotone Grau von Hochhäusern und einförmigen Wohnblocks steht, aber auf den zweiten Blick durch viel Grün und das Naherholungsgebiet rund um die beiden Seen besticht.

Auch wenn Bodenfunde auf eine frühe Besiedlung des Gebietes verweisen - eine lange Geschichte hat die Vogelstang nicht. Erst 1964, und damit rund drei Jahre vor der Trabantenstadt Ludwigshafen-Pfingstweide, beschloss der Mannheimer Gemeinderat die Bebauung der Felder, die zuvor auf der Gemarkung der gewachsenen Dörfer Käfertal und Wallstadt lagen. Die letzten der rund 5500 Wohnungen wurden 1982 fertiggestellt. Knapp 19.000 Menschen wohnten einmal hier. Aktuell sind es noch rund 13.000.

Die Vogelstang ist damit Mannheims jüngster und, mit einem Durchschnittsalter der Bewohner von 47,6 Jahren, zugleich ältester Stadtteil. "Viele der jungen Familien, die vor 50 Jahren hierher gezogen sind, leben noch immer hier. Allerdings sind den Senioren die damaligen Drei- und Vierzimmer-Wohnungen mittlerweile zu groß. Was fehlt, wären bezahlbare Ein- und Zweizimmer-Wohnungen", sagt Gunter U. Heinrich (75), Vorsitzender des Bürgervereins Vogelstang und "Ur-Einwohner" im Mannheimer Osten.

Heinrich hat die Gegenwart des Lebensumfeldes in "seinem" Stadtteil im Blick. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) beleuchtete in seinem Stadtteilrundgang die Zukunft der gesamten Stadt. Eine Rad- und Fußwegbrücke über die B 38 zum neuen Stadtteil auf Franklin sei deshalb dringend angeraten, auch wenn Architektin Lisa Brandstetter von der MWS Entwicklungsgesellschaft einräumte, dass auf der Vogelstang-Seite dafür nur ein "schmaler öffentlicher Raum" zur Verfügung stehe. Grund dafür waren die Überlegungen der Vorgänger: "Die Vogelstang wurde von Anfang an durchdacht. Man hat hier versucht, Fehler aus anderen Baugebieten zu vermeiden", sagt Heinrich. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister begrüßt aber auch er eine Verbindung von zwei jungen Stadtteilen: "Wenn auf Franklin die Leute einziehen, dann haben sie noch keine Infrastruktur. Die finden sie dann bei uns auf der Vogelstang." Im Jahr 2021 könnte die Querung fertig sein.

Auch die Anbindung des Stadtteils per Radweg an den Grünzug Nordost als Fortführung der Bundesgartenschau liegt dem Oberbürgermeister am Herzen. Von den Anwohnern hörte er aber eher die Sorge um fehlende Parkplätze. "Außerdem wollen wir unser Hallenbad als Funktionsbad erhalten", so Heinrich.

Vielleicht liegt es am "aneinander vorbeireden" von Verwaltung und Bürgerschaft, die ganz offensichtlich zu einer dauerhaften Unzufriedenheit geführt hat: Bei den jüngsten Bundestags- und Landtagswahlen erreichte die AfD hier Rekordergebnisse von bis zu 30,4 Prozent der Stimmen. "Wir hatten hier eine gute Mischung", sagt Gunter Heinrich über die Bevölkerungsstruktur und wählt ganz offensichtlich bewusst die Vergangenheitsform. Denn zufrieden hören sich die Bewohner auch beim gemeinsamen Rundgang mit dem Oberbürgermeister nicht an, fürchten um ihre in Beton gegossene Freiheit.

Gerade die Brücke hin zum ehemaligen Benjamin-Franklin-Village, das mittlerweile als Stadtentwicklungsgebiet "Franklin" bis 2025 Heimat für bis zu 9000 Menschen sein soll, ist so etwas wie eine Brücke in die Vergangenheit der Vogelstang. "Gerade in der Anfangszeit haben uns die Amerikaner viel geholfen", erinnert sich Heinrich. Bilder von gemeinsamen Festen zeugen davon, aber auch ein Teil der Verkehrspolitik: "Vogelstang war der erste Stadtteil mit Tempo 30 im Ortskern", so der Vorsitzende des Bürgervereins, der schon vor rund 50 Jahren die Geschwindigkeitsbegrenzung im amerikanischen Village übernommen hatte. "Und das war sicher nicht zum Nachteil der Vogelstang."

Immerhin gibt es im Ortsbezirk gleich sieben Kindertagesstätten, jeweils eine Grund-, Werkreal- und Berufsschule sowie ein Gymnasium, eine Schul- und Stadtteilbibliothek sowie ein Jugendhaus. Einrichtungen für ältere Menschen fehlen hingegen, bemängelt Gunter Heinrich, der deshalb nicht viel mit den Plänen der Stadtverwaltung anfangen kann. Er würde sich eher eine Stärkung der Bewohnerstruktur wünschen.

"Zu Beginn hat man sehr großen Wert auf eine Durchmischung gelegt", erklärt er. Mittlerweile drohe dieses Gleichgewicht zu kippen. Eine Brücke und ein Radweg seien im Kampf um mehr Zusammenhalt und Stabilität keine große Hilfe.