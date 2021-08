Die Einkaufsqualitäten von Mannheim sollen nun in den sozialen Netzwerken herausgestellt werden. Foto: vaf

RNZ. Influencerinnen und Influencer machen im Internet für alles mögliche Werbung: Mode, Kosmetikprodukte, Schmuck oder Computerspiele. Da liegt es nahe, sie für die Bewerbung Mannheims als Einkaufsstadt in den sozialen Netzwerken zu gewinnen. Dies soll Teil einer neuen Werbestrategie sein.

Um den Einkaufsstandort Mannheim, der nach den coronabedingten Schließungen wieder viele Kundinnen und Kunden in die Innenstadt lockt, durch gezielte Werbung noch bekannter zu machen, kooperieren der städtische Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung und die Stadtmarketing Mannheim GmbH bei der Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für das Social-Media-Marketing. Das Pilotprojekt mit dem Namen "Virtuelle Vermarktung des Einkaufsstandorts Mannheim" ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Unter anderem soll eine Influencerin oder ein Influencer gewonnen werden, der beziehungsweise die über neue Geschäfte, aktuelle Trends und Gastronomen berichtet. "Der Onlinehandel hat im vergangenen Jahr weiter an Bedeutung gewonnen. Daher unterstützen wir nun ein gezieltes Online-Marketing, um die Sichtbarkeit der Akteure und der Angebote in der City zu erhöhen. Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt zu einer Art virtuellem Schaufenster zur Darstellung der Vielfalt und der Lebendigkeit der Mannheimer Innenstadt beitragen wird", kündigt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch das Vorhaben an.

Zur Ansprache der neuen und digital affinen Zielgruppe wurde eine Expertin für die Mannheimer City gefunden: Penelope Wasylyk, langjährige Geschäftsleiterin von Appelrath Cüpper in P 5. Christiane Ram, Fachbereichsleiterin der Mannheimer Wirtschaftsförderung, freut sich über die Zusage: "Es ist uns gelungen, eine ausgesprochene Handelsexpertin und Brancheninsiderin zur Entwicklung der geplanten virtuellen Vermarktung des Einkaufsstandortes Mannheim zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass Frau Wasylyk als Expertin die Bedeutung virtueller Sichtbarkeit gerade der inhabergeführten Geschäfte kennt und wir dadurch zu einem guten Ergebnis und einer vertrauensvollen Netzwerkarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Handel gelangen."

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH, erklärt die Bedeutung des Projekts für den Tourismus in der Quadratestadt: "Dieses Pilotprojekt ist für die Shoppingstadt Mannheim enorm wichtig – insbesondere mit Blick auf den Wochenend- und Shopping-Tourismus, der neben der Kultur einen wichtigen Besuchsgrund in Mannheim darstellt." Penelope Wasylyk freut sich auf die neue Aufgabe, die "eine gemeinsame Weiterentwicklung des Social-Media-Marketings für den Einkaufsstandort Mannheim verspricht". Im Herbst soll das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt werden.