In der Neckarstadt-West kommt es vergleichsweise oft zu Polizeirazzien. Unter anderem für diesen Stadtteil, aber auch für den Jungbusch oder Rheinau werden Ideen gesucht, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Das subjektive Sicherheitsgefühl in manchen Stadtteilen bereitet dem Gemeinderat Sorgen. Denn nicht jede oder jeder fühlt sich überall sicher, wie die Ergebnisse einer Umfrage der Stadtverwaltung kürzlich offenbarten. Auf Initiative der SPD hat der Gemeinderat nun ein Pilotprojekt gestartet, mit dem man dem Unsicherheitsempfinden entgegenwirken möchte. Mit insgesamt 75.000 Euro sollen Initiativen gefördert werden, die Ideen haben, wie beispielsweise dunkle Ecken und Plätze wieder mehr Licht und Leben bekommen.

"Das subjektive und das objektive Sicherheitsempfinden klaffen in Mannheim seit Jahr und Tag weit auseinander", sagt Bernhard Boll, Stadtrat und sicherheitspolitische Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion. Soll heißen: Die Bevölkerung nimmt vieles als bedrohlicher wahr als es tatsächlich ist.

"Das hat unter anderem mit Angsträumen zu tun, mit Ecken in Stadtteilen, die man – aus welchen Gründen auch immer – abends gerne meidet", so Boll weiter. In einer Mitteilung der Sozialdemokraten ist diesbezüglich von "bestimmten städtebaulich scheinbar vernachlässigten öffentlichen Orten" die Rede. Im Fokus stehen beim Pilotprojekt die Stadtteile Neckarstadt-West, Innenstadt, Jungbusch und Rheinau.

Die Idee hinter dem Vorhaben, das laut Boll genau in die Lücke zwischen der subjektiven und objektiven Sicherheitswahrnehmung stoßen soll, ist folgende: Bürgerschaftliche Initiativen könnten zum Beispiel durch Feste, Mitmachaktionen oder Konzerte solche vernachlässigten Räume wieder in die Öffentlichkeit rücken. Oder wie Boll es ausdrückt: "Es soll dort wieder Licht ins Dunkle gebracht werden."

Sind die Ideen gut und umsetzbar, winkt den Initiativen – das können zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger oder Vereine sein – eine finanzielle Förderung aus dem 75.000-Euro-Topf. Das Ganze sei allerdings bislang nur ein erster Versuch, so Boll. "Wir betreten damit Neuland, weil wir nicht wissen, ob wir mit derlei Initiativen die tatsächliche und auch die wahrgenommene Sicherheit an entsprechenden Orten steigern können."

Dass das Projekt nicht zum Scheitern verurteilt sein muss, zeigt ein Beispiel in der Neckarstadt-West, bei dem sich ein "Angst-" zu einem Begegnungsraum entwickelt hat: die Initiative "Alter" am Alten Messplatz. Dort wurde aus einem dunklen Parkplatz ein belebter, bunter Ort mit zahlreichen Freizeit- und Sportangeboten für Jung und Alt.

Immer wieder blinken in Mannheim zudem Ideen auf, wie ungemütliche und gern gemiedene Orte wieder freundlicher werden könnten. So kam beispielsweise 2020 im Gestaltungsbeirat der Stadt der Vorschlag auf, ein Bistro am Neckarufer auf Seiten der Neckarstadt-West zu eröffnen, um die ziemlich ungenutzte Promenade entlang der Dammstraße zu beleben und attraktiver zu machen.

Die Sicherheitsbefragung hat noch einen weiteren interessanten Aspekt hervorgebracht, wie die SPD in ihrer Mitteilung beschreibt. Darin spricht sie von stadtteilbezogenen signifikanten Unterschieden in der subjektiven Wahrnehmung von Sicherheit. "Neben den zentrumsnahen Stadtteilen zeigt sich darüber hinaus ein Nord-Süd-Gefälle", heißt es in der Stellungnahme.

Tendenziell sei zu beobachten, dass die Sicherheitslage in den nördlichen Stadtteilen häufiger schlechter wahrgenommen wird als in den südlichen. "Das müssen wir uns im einzelnen ansehen und Rückschlüsse ziehen, um dies zu verbessern und gegebenenfalls Maßnahmen im Gemeinderat beschließen", sagt Bernhard Boll. Er selbst befindet sich aktuell auf sogenannten Sicherheitstouren durch die Stadtteile, um mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Situation zu erörtern. Die vom Gemeinderat bewilligten 75.000 Euro sind erst einmal eine Anschubfinanzierung. Nach Ende des Pilotprojekts folgt die Auswertung. "Dann reden wir darüber, ob wir das eigentliche Programm tatsächlich aufsetzen. Oder, sofern es nicht die gewünschten Effekte erzielt, dass wir von einer Fortsetzung absehen", sagt Boll.