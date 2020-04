Am Marktplatz ist in Privatinitiative ein Gabenzaun für Menschen in Not entstanden. Foto: vaf

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wer in Zeiten von Corona obdachlos ist, leidet mehr als sonst. Caritas, Bahnhofsmission, Diakonie, Stadt und Privatleute versuchen in Mannheim nach Kräften, die Not der "Berber" abzufedern.

Marko zählt zur Klientel der Bedürftigen. Er kommt immer vormittags, um sich durch das geöffnete Fenster der Caritas ein Lunchpaket abzuholen. Bis zu 35 solcher Essensrationen verteilt die karitative Einrichtung täglich. "Gibt es vielleicht auch Socken?", fragt er noch. Seit Jahren macht er mit seinem Hund "Platte", sein Übernachtungsquartier liegt in der Nähe des Bahnhofs. Seit die Menschen zu Hause bleiben müssen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, wird es für Wohnsitzlose beschwerlicher, über die Runden zu kommen. "Man macht einen noch größeren Bogen um uns als früher", sagt der Mittdreißiger. Und es sei auch niemand mehr da, den man ansprechen könne. Selbst das Flaschenangeln aus Mülleimern ginge mangels Masse nicht mehr.

Hintergrund > Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Stadt Mannheim stehen den wohnungslosen Menschen in Mannheim weiterhin zur Verfügung. Die Fachberatungsstelle in der Holzstraße 3 ist geöffnet und zahlt auch gegenwärtig Geldleistungen aus. Auch Durchwanderer erhalten bei Bedarf ihr "Tagegeld". > Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Stadt Mannheim stehen den wohnungslosen Menschen in Mannheim weiterhin zur Verfügung. Die Fachberatungsstelle in der Holzstraße 3 ist geöffnet und zahlt auch gegenwärtig Geldleistungen aus. Auch Durchwanderer erhalten bei Bedarf ihr "Tagegeld". Damit verfügen die Wohnungslosen in Mannheim über die ihnen zustehenden Fürsorgeleistungen und können sich wie bisher mit notwendigen Lebensmitteln und Hygieneartikeln selbstständig versorgen. > Die Übernachtungsstelle in der Bonadiesstraße steht wohnungslosen Menschen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Diese erhalten hier neben einer Übernachtungsmöglichkeit ein Abendessen und ein Frühstück. Weiterhin wird eine regelmäßige ärztliche Sprechstunde angeboten. > Die Einrichtungen im ambulanten betreuten Wohnen für Wohnungslose werden gleichfalls weiter betrieben. Die Tagesstätten für Wohnungslose der freien Träger sind geschlossen, bieten aber Essen zum Mitnehmen an. > Darüber hinaus haben mehrere Gastronomiebetriebe der Stadt Mannheim gegenüber bereits ihre Bereitschaft erklärt, Wohnungslose mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Ein Restaurant in der Mannheimer Oststadt beliefert nun schon das zweite Wochenende die Übernachtungsstätte mit gekochten Gerichten. Die Zutaten für die Speisen werden aus Spendenmitteln Mannheimer Bürger finanziert. Ein weiteres Café in der Mannheimer Innenstadt hat angeboten, mittags eine warme Suppe für Bedürftige bereitzustellen. In Einzelfällen erfolgt die Lebensmittelversorgung über die Ausgabe von Gutscheinen für Gastronomiebetriebe, die "Essen zum Mitnehmen" anbieten. Die Wohnungslosenhilfe der Stadt Mannheim ist für die Wohnungslosen weiterhin Ansprechpartner und kümmert sich um deren Belange. RNZ

Der Caritasverband Mannheim will jenen am Rande der Gesellschaft trotz der Pandemie Hilfe leisten, allerdings mit Einschränkungen. "Die Tagesstätte für Wohnungslose mussten wir schließen, aber von Montag bis Freitag werden täglich zwischen 10 und 11 Uhr eine Stunde lang Lunchpakete an obdachlose Menschen durch eine Klappe ausgegeben, auf Nachfrage auch Hygieneartikel und Kleidung", sagt Pressesprecherin Julia Koch. Durch die Ausgabe über das Fenster sei ein ausreichender Abstand zu den Klienten gewährleistet. Alle Hygieneregeln würden eingehalten.

Auch die Tagesstätte "Oase" für wohnungslose Frauen ist geschlossen. Dort findet zwei Mal die Woche eine telefonische Sprechstunde und einmal die Woche eine persönliche Sprechstunde für einzelne Klientinnen statt. Für beide Geschlechter bietet das Herschelbad seit Gründonnerstag die Möglichkeit an, sich zu duschen.

Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk ist die Caritas auch Träger der Bahnhofsmission. Leiterin Birgit Fischer teilt mit, dass ein Aufenthalt in der Mission selbst nicht mehr möglich ist. "Wir mussten unsere Öffnungszeiten verringern, da wir viele Ehrenamtliche freigestellt haben. Wir sind nun Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 14 Uhr vor Ort", betont Birgit Fischer. Es gibt täglich eine Ausgabe von Heißgetränken, Obst und Müsliriegeln am Fenster. "Hier wird genau auf den erforderlichen Sicherheitsabstand und die Hygienevorschriften geachtet. Dies wird auch von allen Besuchern vorbildlich eingehalten, und sie sind einfach froh, dass wir für sie da sind", freut sich auch die Leiterin der sozialen Einrichtung. Und ergänzt: "Wir hören zu und spenden Trost". Die Stadt Mannheim hat keine ihrer Übernachtungsstellen dichtgemacht. Doch inzwischen gibt es aus Sicherheitsgründen weniger Plätze. In der Einrichtung Bonadiesstraße sind Zimmer mit vier Betten auf zwei Schlafplätze reduziert und auch Einzelräume geschaffen worden. 86 Personen können in betreuten Wohnobjekten der Stadt untergebracht werden. Außerdem hält die Kommune ein gesondertes Haus mit 17 Plätzen in unterschiedlichen Etagen vor, falls wohnsitzlose Menschen aufgrund eines Ansteckungsverdachts oder eines Tests isoliert werden müssen. Die Arztsprechstunde läuft bisher weiter.

Eigeninitiative zeigen zwei Studentinnen. "Gerade jetzt ist es wichtig, Menschen in Not und ohne Wohnung unkompliziert und schnell zu helfen", erklärt Miriam Rausch die Einrichtung des ersten Gabenzauns auf dem Marktplatz. Dort hängen dringend benötigte Güter wie Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel – gespendet von Mannheimer Bürgern.

Zusammen mit Olivia Köhler sorgt sie regelmäßig dafür, dass dort kein Ablageplatz für Kleidermüll und sonstigen Hausabfall entsteht. "Natürlich können wir nicht verhindern, dass Menschen diese Aktion für ihre Zwecke missbrauchen, aber wir glauben weiterhin an die Ehrlichkeit der meisten", erzählt Miriam Rausch weiter. Und ihr Beispiel macht Schule: In Mannheim gibt es mittlerweile mehrere solcher Gabenzäune.